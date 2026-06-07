«Сделали все, что могли»: МГФСО-Москва о бронзе чемпионата ПЛНТ

Команда МГФСО-Москва завоевала бронзовые медали чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса сезона-2025/26. В матче за третье место москвички в упорной борьбе победили «Родину-ФНТ АО» и завершили турнир на пьедестале. После встречи тренер команды Андрей Крутов и спортсменки Яна Жукова, Ольга Воробьева, Екатерина Зиронова, Мария Панфилова, Ольга Вишнякова, Шан Чжао поделились эмоциями, рассказали о давлении плей-офф, поддержке команды и надеждах на следующий сезон.

— Андрей, довольны ли вы своей командой?

Андрей Крутов: В полуфинал в женской лиге вышли четыре команды, в составе каждой из которых были китайские спортсменки очень хорошего международного уровня. Встречи были интересные и во многом непредсказуемые. Я рад, что мы победили Архангельск. В такой сильной лиге попасть на пьедестал — это неплохой результат, все могло сложиться по-другому. Это спорт. Я считаю, что выигрывать медали сложно, всегда трудно и приятно. Команда МГФСО за четыре года существования в третий раз выигрывает бронзу. Будем надеяться, что в следующем станем лучше.

— Ольга, как поддерживали команду?

Ольга Вишнякова: Я кричала, срывала голос. Когда девчонки играют, пытаешься и держать себя в руках, мыслями оставаться в матче. Надеюсь, у нас получилось это сделать, и девчонки слышали наши голоса.

— Мы их обязательно об этом спросим. Мария, вы тоже сорвали свой голос?

Мария Панфилова: Нет, видимо, у меня голос покрепче, чем у Оли (улыбается). Девчонки молодцы. В плей-оффе сделали все, что могли. Боролись за каждый мяч, за каждый сет. Так что не придраться.

— Екатерина пережила вчерашнее поражение, сегодня вышла, играла, боролась. Не все получается, а это очень сложно — настроиться, когда ты в команде, когда нужно не подвести. Это давление, и не всегда удается его преодолеть.

Екатерина Зиронова: Я старалась выдать максимум, который могу здесь и сейчас. Да, многое не выходило, но я все равно искала какие-то ходы, свои сильные стороны, чтобы набирать больше очков, брать сеты. Одержать победу над Чжан Биньэ в этот раз не получилось, к сожалению. Но ничего страшного. Главное, что команда заняла третье место, выиграла медаль. Я очень рада. Всем спасибо. Команда у меня просто супер!

— Ольга, каково было играть с Софией Кудерской?

Ольга Воробьева: Я играла с ней первый раз. Моя ошибка в том, что где-то ее недооценила. Вчера посмотрела ее матч с Лерой Щербатых и подумала: «Что-то Лера не туда принимает. Я буду делать вот так». И первый сет выиграла достаточно уверенно. Второй был ровный, нормальный, вполне рабочий, но где-то внимание просело и две партии упустила. Так бывает. Кудерской совершенно нечего терять. А мне надо выиграть, поэтому уже исходила из того, что могу на данный момент в этой встрече. Как говорится, счет забудется, а результат останется. В спорте можно плохо играть, но победить, и в этом есть особая красота. Самое главное — это результат. Не буду лукавить: мы все рассчитывали выступать в финале. Но на вчерашний матч звезды не сошлись. Наша Чжао Шан не справилась с их китайской спортсменкой — Сунь Чэнь. Наша ошибка была в том, что мы слишком были уверены в ее победе. Но будем работать дальше и обещаем, что следующий сезон будет интересным.

— Яна, вы так поддерживали команду, мы видели, как вы делились своей энергией. Турнир закончен, какие впечатления?

Яна Жукова: Девчонки молодцы. Вчерашнее поражение всех нас подкосило. Мы все всплакнули, даже те, кто не играл. Я прекрасно понимаю ощущения Кати (Екатерины Зироновой). Подобные матчи — это опыт. Так случается, и это надо пережить. Все через это проходят. Мы вчера вспоминали такие моменты. И я не раз в финалах чемпионатов России давала минус два очка, и команда проигрывала. Поэтому здорово, что Катя сегодня пришла в зал, как будто вчера ничего и не было, все с нового листа. Теперь у нее уже есть такой опыт: она взрослая, уверенная в себе спортсменка, и она это переборола весь негатив за ночь. Конечно, потом еще попереживает, но сегодня показала хорошую игру, выиграла сет с 4:10. Где-то еще чуть-чуть поработает и в следующем году покажет себя. Оля (Воробьева) — это наше «железо», опыт. Кто бы что ни говорил, но вот эти встречи при счете 1:1 — выйди и выиграй (Ольга Воробьева выиграла обе встречи в двух матчах). Наша китаянка вчера хорошо играла. Это был ее первый плей-офф в команде. Возможно, она понимала, что это более ответственный этап, чем регулярный чемпионат. И это давило. А еще у нас хорошая группа поддержки, нас много. Мы сегодня кричали как могли. Конечно, всегда хочется занять первое место, это нормально для спортсменов. Но сегодня мы радуемся бронзе и будем ее отмечать.

МГФСО-Москва завершила первый чемпионат ПЛНТ с бронзовыми медалями. Для команды это уже третья бронза за четыре года, но участницы и тренерский штаб не скрывают: цель остается прежней — сделать следующий шаг и побороться за финал в новом сезоне.