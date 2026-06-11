Май-2026 в настольном теннисе: от Санкт-Петербурга и французских финалов до матчей с Китаем

От Энбона до Санкт-Петербурга, Калининграда и Чебоксар — настольный теннис был везде.

Май в российском настольном теннисе получился по-настоящему насыщенным: международные финалы во Франции, встречи с одной из сильнейших школ мира — Китаем, крупные всероссийские старты и яркие выступления юниоров. Лидеры сборной стабильно добирались до решающих стадий за рубежом, а молодое поколение всё громче заявляло о себе внутри страны.

1. 13–18 мая. Кстово. Первенство России до 16 лет

Пока взрослые спортсмены выступали на международных турнирах, в Нижегородской области формировалось ближайшее будущее российского настольного тенниса. На первенстве России до 16 лет выступили представители 33 регионов страны. В центре внимания оказались Варвара Толмачёва (№ 46 в рейтинге ФНТР) и Артём Савельев (№ 162). Толмачёва подтвердила статус одной из сильнейших, а вот победа Савельева стала главным сюрпризом соревнований. Перед стартом он не входил в число лидеров посева, занимая лишь 5-е место в списке участников, но сумел пройти всю дистанцию без срывов и забрал золото.

В финале Толмачёва уверенно обыграла первую сеяную, москвичку Амину Илимбетову (№ 42), а Савельев оказался сильнее ещё одного представителя столицы — Матвея Мананкова (№ 108), также имевшего наивысший рейтинг. В общекомандном зачёте победила сборная Москвы. Второе место заняла Оренбургская область, третье — Свердловская область.

2. 20–24 мая. Франция, Энбон. WTT Feeder Hennebont

Одним из самых ярких международных моментов месяца стал турнир WTT Feeder во французском Энбоне.

Первая ракетка России Владимир Сидоренко (№ 36 в мировом рейтинге) и Лев Кацман (№ 8) дошли до финала в парном разряде. Особенность дуэта в том, что оба спортсмена играют левой рукой — это редкое сочетание для настольного тенниса, возможно, они стали первой парой левшей на официальных соревнованиях WTT. Однако россияне провели турнир очень уверенно: три победы и выход в финал без серьёзных провалов. В решающей встрече сильнее оказались хозяева-французы Эстебан Дорр и Флориан Бурассо. Тем не менее серебро стало одним из самых заметных международных результатов российских спортсменов в мае.

Отметим, что россияне также выступали и в одиночном разряде. Дальше всех прошёл Сидоренко — в 1/8 финала.

3. 21–24 мая. Санкт-Петербург. «ТОП-24»

Это был первый крупный всероссийский турнир после майского чемпионата России, и получился он непредсказуемым и богатым на сюрпризы. Главной героиней стала Ольга Вишнякова (№ 13), которая была на 19-й позиции рейтинга ФНТР. Она уверенно прошла и в финале обыграла Арину Слаутину (№ 8) — 4:1. Бронзу взяла опытная Ольга Воробьёва (№ 4). У мужчин победу одержал Лев Волин (№ 4), подтвердив статус одного из сильнейших игроков турнира и лидера посева. В финале он оказался сильнее Максима Бокова (№ 9), а третье место занял петербуржец Глеб Иванов (№ 20).

По итогам турнира Вишнякова, Волин, Боков и Иванов получили прямые путёвки на «Суперкубок». Ранее право сыграть в итоговом турнире обеспечили себе Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова, Элизабет Абраамян, Валерия Щербатых, Влада Воронина, Валерия Коцюр, Арина Слаутина, Ольга Воробьева, Владимир Сидоренко, Денис Ивонин, Максим Гребнев, Дмитрий Виноградов, Саъди Исмаилов, Петр Федотов и Александр Шибаев.

4. 25–30 мая. Калининград. Х Российско-китайские молодёжные летние игры

В конце месяца российские юниоры получили возможность проверить себя против одной из сильнейших школ мира — Китая. Команда КНР привезла в Калининград сильнейших юниоров, рассчитывая увезти с собой все медали. Главной героиней турнира стала 17-летняя Злата Терехова (№ 16), потеснившая теннисисток Поднебесной на пьедестале. Россиянка по ходу соревнований обыграла ряд сильных китайских спортсменок. На групповом этапе Злата взяла верх над будущей победительницей Дин Ицзэ. Но в финале китаянка взяла реванш, и россиянка получила серебро.

У юниоров бронзовые медали взяли Евгений Васиков (№ 75) и Богдан Семёнов (№ 84). Оба в полуфиналах дали серьёзный бой лидерам китайской сборной, но концовки остались за соперниками.

5. 25–31 мая. Чебоксары. Первенство России до 14 лет

Последняя неделя мая снова была посвящена самым юным спортсменам.

На первенстве России до 14 лет выступили игроки из 37 регионов страны. Победителями стали лидеры рейтинга в этой возрастной группе — 11-летняя Олеся Ильина (№ 135) и 12-летний москвич Елисей Клочко (№ 245). Путь к золоту был непростым. Особенно тяжело дались Клочко четвертьфинал и полуфинал: там ему пришлось проводить максимальное количество партий — пять.

В общекомандном зачёте победила Оренбургская область, опередив Москву и Московскую область.

Отметим, что хотя Ильина и Клочко — совсем юные спортсмены, но уже сейчас они входят в число самых перспективных игроков, которые, возможно, совсем скоро смогут навязывать борьбу спортсменам старших возрастов.

6. Российские теннисисты завершили клубный сезон во Франции

Май также подвёл итог клубного сезона во Франции. Владимир Сидоренко (№ 36 в мировом рейтинге) и Лев Кацман вместе с «Энбоном» второй год подряд стали серебряными призёрами в сильнейшей французской лиге PRO A. В финале команда уступила «Руану», хотя Сидоренко принёс важное очко команде, подтвердив статус одного из лидеров клуба, но этого до итоговой победы не хватило.

А вот Мария Тайлакова (№ 1 в рейтинге ФНТР) завершила французский этап карьеры на высокой ноте: вместе с «Мецем» она в четвёртый раз за пять лет выиграла чемпионат Франции, а также в третий раз стала серебряным призёром Лиги чемпионов ЕТТУ.

После пяти сезонов во Франции Тайлакова возвращается в Россию, завершив один из самых успешных клубных этапов в своей карьере.

Таким образом, май получился ярким и результативным: с международными финалами, матчами против сильнейших теннисных держав и уверенными выступлениями молодежи. Впереди — жаркое спортивное лето: первенство России среди девочек и мальчиков до 12 лет, международные турниры в Хорватии, Словении, США и Турции, возвращение на первенство Европы до 20 и до 16 лет, Спартакиада учащихся и Кубок России. Скучно никому не будет.