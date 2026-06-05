В Казани определили «четвёрку» сильнейших клубов страны по настольному теннису

Во второй день плей-офф чемпионата ПЛНТ стали известны последние участники полуфиналов. К уже вышедшим ранее лидерам регулярного чемпионата — «МГФСО-Москва» и «УГМК» у женщин, а также «УГМК» и «Факел-Газпром» у мужчин — присоединились ещё четыре команды, завершившие борьбу за выход в полуфинал.

У женщин это «Родина-ФНТ АО» (Архангельск) и «УГМК-Резерв» (Верхняя Пышма), у мужчин — «МГФСО-Москва» и «УГМК-Элем» (Верхняя Пышма).

Вечером 4 июня в женском турнире последнюю путёвку в следующую стадию разыграли команды из Верхней Пышмы. В дерби команд из медной столицы Урала «УГМК-Резерв» оказался сильнее самой молодой команды плей-офф «УГМК-УОР».

Счёт в матче открыла титулованная Сунь Чень, китаянка, которая в этом сезоне выиграла 13 из 16 встреч, уверенно переиграла Анастасию Иванову (№ 22 рейтинга ФНТР).

Далее лидер «УГМК-УОР» Злата Терехова (№ 16) восстановила равновесие, победив Кристину Казанцеву (№ 30) — 3:0. Интересным получилось противостояние опытной Валерии Коцюр (№ 10) и 14-летней Варвары Толмачёвой (№ 46), которая стала первой в чемпионате, кто обыграл лидера «УГМК» — китаянку Сунь Минян. Коцюр вела в первой партии 9:3, и, казалось, все в её руках, но затем позволила юной сопернице сравнять счёт. Однако вернулась в игру и уверенно провела концовку, взяв два очка подряд. В третьей партии, наоборот, ей пришлось отыгрываться со счёта 4:10, что победительница Суперкубка-2024 и сделала, выведя «УГМК-Резерв» вперёд — 2:1.

Несмотря на поражение всухую от Златы Тереховой (0:3), Кристина Казанцева отметила, что постепенно возвращает игровое ощущение:

Кристина Казанцева:

«Я наконец почувствовала свою игру. Последние соревнования были неудачными, поэтому сейчас главное — вернуть уверенность».

Заключительный четвертьфинал мужского турнира завершился ещё быстрее. «МГФСО-Москва» обыграл «Спарту энд К» (Видное), отдав сопернику лишь по одной партии в каждой встрече.

Команда из Москвы по ходу сезона выглядит стабильно и уверенно даёт бой грандам, так что «Спарта» не стала для неё серьёзным препятствием. Победы в своих встречах одержали Дмитрий Виноградов (№ 5) и Евгений Тихонов (№ 12).

У этого противостояния команд была и своя небольшая интрига: Артём Двойников (№ 42), выступающий в этом сезоне за «Спарту энд К», в прошлом году играл за «МГФСО-Москва». Ему пришлось выйти против бывшей команды, и очков новому клубу он не принёс.

«МГФСО» проводил свой первый матч на турнире, тогда как «Спарта» уже успела адаптироваться к залу.

Михаил Гладышев, главный тренер «МГФСО-Москва»:

«Победой доволен, но матч получился непростым с точки зрения вхождения в игру. Хотелось бы, чтобы ребята быстрее находили своё оптимальное состояние и с первых розыгрышей показывали более высокий уровень».

5 июня у полуфиналистов день отдыха. Команды, уступившие в первом и втором турах, разыгрывают места 5-8 места, а 6 июня стартуют полуфиналы. Важная деталь: часть полуфиналистов уже успела провести матчи на игровых столах и адаптироваться к залу, тогда как лидеры регулярного чемпионата — «МГФСО-Москва», «Факел-Газпром» и обе команды «УГМК» — впервые опробуют площадку только в день полуфиналов. Станет ли это преимуществом для тех, кто уже почувствовал условия, или фавориты регулярки быстро снимут все вопросы, узнаем совсем скоро!

Чемпионат Профессиональной лиги настольного тенниса. Казань. 3–7 июня 2026

¼ финала

Женщины

«УГМК-Резерв» (Верхняя Пышма) — «УГМК-УОР» (Верхняя Пышма) — 3:1

Сунь Чэнь (Китай) — Анастасия Иванова — 3:1

Кристина Казанцева — Злата Терехова — 0:3

Валерия Коцюр — Варвара Толмачева — 3:1

Сунь Чэнь — Терехова — 3:0

Мужчины

«Спарта энд К» (Видное) — «МГФСО-Москва» (Москва) — 0:3

Алексей Жуков — Дмитрий Виноградов — 1:3

Матвей Рязанцев — Евгений Тихонов — 1:3

Артем Двойников — Петр Федотов — 1:3