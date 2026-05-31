«За «Спартак» болеем все. А в плей-офф будет настоящее мясо». Алексей Жуков — о характере, семье и матчах сезона

До плей-офф чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса остаются считанные дни. С 3 по 7 июня в Казани восемь сильнейших команд страны разыграют медали и чемпионский титул. Сейчас для участников наступает самый важный этап сезона — время финальной подготовки к решающим матчам. Для экс-чемпиона России Алексея Жукова (№ 25 в рейтинге ФНТР) этот период проходит в особенно плотном графике: один турнир сменяет другой, а времени на полноценное восстановление почти не остается.

В интервью игрок «Спарты энд К» рассказал, что помогает быстро перезагрузиться между стартами, насколько важна поддержка близких в самые напряженные моменты сезона и почему предстоящий плей-офф он называет настоящим «мясом».

— Алексей, после чемпионата России был «ТОП-24». С каким настроем подходили к этому турниру?

— Если честно, каких-то завышенных ожиданий не было. Хотелось в первую очередь получить игровую практику. После чемпионата России прошло всего три недели, поэтому готовился спокойно, без каких-то экстремальных нагрузок. Но уже по ходу соревнований, конечно, появились спортивные амбиции. Хотелось забрать медаль и путевку на Суперкубок, итоговый турнир сезона.

— Сейчас у вас практически нет пауз между соревнованиями. Насколько сложно восстановиться к плей-офф в таком графике?

— Полноценного восстановления сейчас нет ни у кого. И мы (спортсмены) это понимаем. Для меня главный турнир — это плей-офф, поэтому все остальные соревнования воспринимаются как этап подготовки к финалу сезона. Да, нужной свежести уже, наверное, не будет. Но мы сознательно выбрали такой путь: лучше играть, держать себя в тонусе и получать практику. В конце сезона многое решает характер и умение терпеть.

— Что помогает переключиться, когда времени на отдых практически нет?

— Для меня лучший вариант — баня и бассейн. Особенно если это где-то на природе. Даже один такой вечер помогает перезагрузиться и немного восстановиться. Когда времени мало, это очень выручает.

— Вы выступаете в составе клуба «Спарта энд К». За пределами настольного тенниса у команды есть что-то общее?

— Раньше было больше. У нас состав был примерно одного возраста, мы даже всей командой ездили отдыхать на Байкал, это запомнилось. Сейчас команда моложе, у ребят уже другие интересы. (В нынешнем составе команды Василий Лакеев, Артем Двойников, Матвей Рязанцев и Иван Степанов). Но есть небольшая футбольная компания: я, Василий Лакеев (№ 21 в рейтинге ФНТР) и тренер, Руслан Степанов. Когда есть возможность, ходим на футбол вместе.

— И за кого болеете?

— За «Спартак». Тут без вариантов. Все за одну команду.

— Многие спортсмены говорят, что в плей-офф атмосфера другая, а поддержка зрителей на трибунах очень помогает. Вы это ощущаете?

— Конечно. В плей-офф другое напряжение и совсем другая цена ошибки. Естественно, когда приходят зрители и поддерживают тебя или команду, это заряжает. Есть игроки, которым нравится шум трибун, нравится давление. Кто-то на таких турнирах раскрывается еще сильнее. Я же стараюсь концентрироваться на игре и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Но чем больше людей на трибунах, тем интереснее играть.

— Насколько важна поддержка семьи в такие моменты?

— Ну, конечно, важна. Раньше я всегда знал, где на трибуне сидит жена (Яна Жукова), постоянно искал ее взглядом между розыгрышами. Сейчас такого нет. Я просто знаю, что она рядом, переживает, смотрит матчи и поддерживает.

— Перед плей-офф есть какая-то особая внутренняя установка?

— Конкретных фраз нет. Но есть понимание того, что будет очень тяжело. Мы между собой говорим просто: будет мясо. Потому что плей-офф ¬– это не про красивые розыгрыши и не про эстетику. Это про борьбу. Там нет легких матчей. Любая команда, которая дошла до этой стадии, заслужила быть здесь, поэтому главное, быть готовым психологически. В какой-то момент обязательно станет тяжело. И тогда решает то, насколько ты готов терпеть, бороться и продолжать играть.

— И напоследок: любимое место в Казани?

— Пусть будет Кремлёвская набережная. Там спокойно и красиво.

Алексей Жуков — чемпион России в парном разряде (2014), серебряный (2024) и бронзовый (2021, 2025) призер в командном разряде. Серебряный (2021/2022) и бронзовый (2022/2023) призер КЧ ФНТР21/22