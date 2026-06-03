Первые результаты плей-офф: Архангельск идёт дальше, а Краснодар возрождается как феникс

В Казани стартовал финал чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса, который продлится до 7 июня.

В Казани стартовал финал чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса, который продлится до 7 июня. В первый день плей-офф женская команда — действующий серебряный призер чемпионата — «Родина-ФНТ АО» (Архангельск) обыграла «Спарту энд К» (Видное) со счётом 3:1, а мужская «Кубань-Континенталь» (Краснодар) с таким же результатом победила «Алтай» (Барнаул).

Матч женских команд получился гораздо напряжённее, чем может показаться по итоговому счёту. Есения Широкова (№ 21 в рейтинге ФНТР) из Видного навязала серьёзную борьбу лидерам «Родины» — Владе Ворониной (№ 3) и китаянке Чжан Биньэ, но уступила в обеих встречах — 2:3 и 1:3. Единственное очко «Спарте» принесла Екатерина Мурзина (№ 35), которая в пяти партиях обыграла 17-летнюю Екатерину Рогову (№ 97) — 3:2.

Людмила Варакина, тренер «Родины-ФНТ АО»:

«Первый матч всегда особенный. Нужно справиться с эмоциями и войти в турнир. Девчонки молодцы, выдержали давление и показали хороший настрой».

У мужчин главным событием дня стал камбэк Данилы Травина (№ 16) из «Кубани-Континенталь». В матче против Никиты Мошкова (№ 26) он уступал 0:2 по партиям и был на грани поражения в третьем и четвёртом сетах (8:10, 7:10), но сумел переломить игру и принёс команде победу — 3:2. Возможно, ему помогла поддержка семьи, которая впервые приехала на матч и активно болела с трибуны в ключевые моменты встречи.

Данила Травин:

«Плей-офф — это совсем другой турнир. Здесь важен каждый мяч, нельзя терять концентрацию. Даже когда счёт был не в мою пользу, я продолжал бороться».Еще одно очко принес «Кубани» Сергей Рыжов (№ 19 в рейтинге ФНТР), который вновь переиграл Саъди Исмаилов (№ 13) — 3:1. (В третьем туре регулярного чемпионата в Премьер-лиге Рыжов победил со счетом 3:0).

Уже завтра, 4 июня, за выход в полуфинал чемпионата «Родина-ФНТ АО» сразится с «СДЮСШОР № 13-НОК» (Нижний Новгород), а «Кубань-Континенталь» — с «УГМК -Элемом» (Верхняя Пышма).