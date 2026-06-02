«Я увидела шанс и решила за него ухватиться». Ольга Вишнякова — о пути к Суперкубку, поддержке близких и плей-офф ПЛНТ

Уже завтра 3 июня стартует плей-офф чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса, который продлится до 7 июня. В финальном этапе сыграют восемь сильнейших команд страны, в том числе «МГФСО-Москва», за которую выступает одна из топовых спортсменок российского настольного тенниса Ольга Вишнякова. Мы поговорили о её победе на турнире «ТОП-24», о поддержке близких в ключевые моменты и о том, с каким настроем она и команда подходят к решающим матчам чемпионата.

— Ты стала победительницей «ТОП-24» России. Перед турниром ставила себе какие-то цели? Как воспринимала эти соревнования?

— Я расценивала их как возможность попасть на Суперкубок, который пройдёт в конце года. Очень переживала, потому что предыдущие два сезона была близка к этой цели, но попасть туда не получалось. В какой-то момент поймала себя на мысли: «Я ухвачусь за этот шанс». С таким настроем и выходила к столу. Получилось.

— «ТОП-24» был в Санкт-Петербурге. Для тебя вообще важно место, где проходит турнир?

— Скорее нет, чем да. Но здесь была особенная история. Я десять лет играла за Петербург. И я понимала, что ко мне придут друзья, знакомые и будут. поддерживать меня на всех встречах. Конечно, мне не хотелось выступить плохо.

— Во время матча ты слышишь поддержку трибун или полностью уходишь в игру?

— Стараюсь абстрагироваться. С детства меня учили концентрироваться только на встрече. Помню, тренер нашей питерской команды Егор Валерьевич Трушкин всегда говорил: «На стол смотри и думай, как играть». Поэтому во время матчей я практически не слышу, что происходит вокруг. Иногда могу посмотреть на тренера, но в целом стараюсь оставаться внутри игры.

— В этот раз ближе к финалу рядом с тобой сидел муж (Супруг Ольги — известный теннисист Пётр Федотов). Было видно, как он поддерживал тебя. Это помогало?

— Конечно. Петя старался поддерживать меня и тактически, и морально. Раньше он говорил: «Нет, я с тобой не сяду». Для него это большой стресс, сильно переживает за меня. Но перед турниром я попросила его быть со мной построже, без лишних эмоций. В итоге у нас получился хороший контакт. Он знает, что между сетами мне иногда нужно выговориться и рассказать, что происходит в игре. Кстати, мой личный тренер Андрей Анатольевич Крутов потом пошутил: «Оля, я видел, как мужественно Петя молчал и со всем соглашался».

— Был момент на турнире, когда поддержка особенно помогла?

— Да, в финале с Ариной Слаутиной. После первого сета я вообще не понимала, за счёт чего могу выигрывать. Она меня очень сильно поджала, буквально раз-два, и розыгрыш заканчивался в её пользу. Я после сета подхожу к Пете и говорю: «Ну ты же понимаешь, что не я выигрываю? У меня рука дрожит». А он отвечает: «Нет-нет, ты всё нормально делаешь». Иногда именно такие слова и возвращают уверенность.

— Признавайся, что ты сделала первым делом после окончания турнира? Поехала отмечать?

— Нет. Сразу после пришлось заниматься переездом. Реалии жизни. Через пару дней нужно было сдавать квартиру, поэтому вместо празднования я до ночи собирала вещи. Но на следующий день мы всё-таки выбрались на баскетбольной матч «Зенита». Получили огромное удовольствие от атмосферы — поддержка болельщиков там невероятная. Хотелось бы, чтобы и в настольном теннисе когда-нибудь было так же.

— Уже завтра начинается плей-офф в премьер-лиге. Как оцениваешь расклад сил?

— Сейчас простых соперников нет. Осталась «восьмёрка» сильнейших команд, и победу в каждом матче нужно будет буквально выгрызать. Если говорить о фаворитах, то главный — «УГМК», многолетний чемпион. Также очень сильные команды — «Родина-ФНТ АО» и «УГМК-Резерв». Но это не значит, что остальные слабее. Сейчас любая команда может навязать борьбу.

— Ваш клуб «МГФСО-Москва» начинает плей-офф позже остальных благодаря второму месту в регулярном чем чемпионате ПЛНТ. Это преимущество?

— Мы действительно начинаем позже и будем ждать, кто выйдет на нас по сетке. Но на этой стадии уже нет слабых команд, поэтому спокойно относиться к ожиданию тоже не получится.

— Можешь рассказать о своей команде?

— У нас хороший состав. Есть спортсменки, на которых мы равняемся. Ольга Воробьёва и Яна Жукова — очень титулованные спортсменки с большим опытом. Маруся Панфилова успешно выступает на международной арене. Есть и очень сильная китаянка Шан Чжао. Но если говорить про общую черту — мы все очень упёртые.

— И напоследок. Пять слов, которые приходят тебе в голову перед плей-офф?

— Борьба. Соперничество. Команда. Поддержка. И сила воли.

Ольга Вишнякова — бронзовый призёр чемпионата России в паре (2023), и команде (2017, 2018, 2021), серебряный призёр Кубка России (2024).