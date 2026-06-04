От медицинского тайм-аута до стейка на удачу: первый день плей-офф в Казани

В Казани 3 июня стартовал плей-офф командного чемпионата России по настольному теннису, который завершится 7 июня.

В первый игровой день определились четыре участника следующей стадии турнира. У женщин борьбу за медали продолжат самая молодая команда «УГМК-УОР» (Верхняя Пышма) и серебряный призер прошлого сезона «Родина-ФНТ АО» (Архангельск), а у мужчин путёвки дальше завоевали опытная «Спарта энд К» (Видное) и не признающая авторитетов «Кубань-Континенталь» (Краснодар).

Команда из Видного обыграла «УГМК-Резерв» со счётом 3:1. Героев матча стал Алексей Жуков (№ 18 в рейтинге ФНТР), который принёс своей команде два очка, обыграв Серафима Орлова (№ 34) (3:0) и Максима Кабуркина (№ 28) (3:1). При этом по ходу второй встречи Жукову потребовался медицинский тайм-аут. Шею спортсмена общими усилиями удалось «вернуть в рабочее состояние», и Алексей сумел не только продолжить встречу, но и принес команде третье победное очко.

Тренер «Спарты энд К» Руслан Степанов отметил, что лёгкого матча команда не ожидала.

Руслан Степанов:

«В плей-офф простых игр не бывает. Мы готовились к серьёзной борьбе и рады, что смогли добиться результата. По итогам регулярного чемпионата мы заняли седьмое место, поэтому можно сказать, что соперник даже считался сильнее нас. Готовимся дальше».

Ещё одно очко «Спарте» принёс Артём Двойников (№ 42 в рейтинге ФНТР), который в пяти партиях оказался сильнее играющего тренера «УГМК-Резерва» МСМК Михаила Пайкова (№ 38) — 3:2.

Юниорки «УГМК-УОР» взяли верх над теннисистками «Горизонта» со счётом 3:1 и вышли в четвертьфинал. Лидер «металлургической» команды Злата Терехова (№ 16), которая меньше недели назад завоевала серебряную медаль Российско-Китайских игр в Калининграде. В Казани Терехова обыграла и опытнейшую Елену Абаимову (№ 17), действующего тренера «Горизонта» (Екатеринбург), и скоростную Светлану Кудряшову (№ 12) с одинаковым счётом 3:1.

Злата Терехова:

««Самой тяжёлой получилась встреча со Светланой Кудряшовой. Мы уже не раз играли, и каждый раз получается очень напряжённая борьба. Сейчас главное сохранить силы и показать всё, чему научилась в Калининграде. Нужно найти пару килограммов шоколада и хороший стейк, чтобы завтра показать всё, на что способна».

Главный тренер «УГМК-УОР» Сергей Хонин отметил, что такие матчи особенно важны для молодых спортсменок.

Сергей Хонин:

«Они умеют играть. Самое важное — сохранять холодную голову в решающие моменты и справляться с эмоциями. Такие напряжённые матчи помогают набирать опыт перед первенством Европы».

Уже сегодня, 4 июня, в Казани проходят матчи плей-офф ПЛНТ, по итогам которых определятся участники полуфиналов.