«Мы уже очень злы»: тренер «Факел-Газпрома» о давлении плей-офф, цене ошибок и рыбалке перед главными матчами

Три сезона подряд «Факел-Газпром» завершал плей-офф клубного чемпионата поражениями, при этом дважды выигрывая регулярный чемпионат. Сейчас оренбургская команда снова во главе турнирной таблицы, но внутри клуба к этому относятся спокойно: в плей-офф всё может решить одна ошибка, одна лишняя эмоция или один неудачный розыгрыш.

Главный тренер «Факел-Газпрома» Евгений Регентов рассказал, почему перед матчами важнее всего сохранить холодную голову, зачем команда ездит на рыбалку и почему тренеру переживать игры тяжелее, чем самому выходить к столу.

— Клуб завершил регулярный чемпионат ПЛНТ в мужской Премьер-лиге на первом месте. С каким настроением команда подходит к плей-офф?

— Настрой, как и положено, боевой. Сейчас вся команда в Оренбурге, работаем по программе подготовки. Думаю, подойдём в хорошем физическом и эмоциональном состоянии.

— Если говорить о форме игроков, можно ли сказать, что спортсмены сейчас подходят к плей-офф в оптимальном состоянии?

— Да. Денис Ивонин (№ 3 в рейтинге ФНТР), Максим Гребнев (№ 2), Александр Шибаев (№ 5) — все готовы, это они подтвердили еще на чемпионате России. Сейчас наша задача — точечно доработать игру: мы работаем над техникой, исправляем проблемные моменты. Потому что в плей-офф даже мелкая ошибка может стоить очень дорого.

— Как сейчас выглядит тренировочный график команды?

— Всё достаточно системно. Три дня — по две тренировки, потом день восстановления. Это классическая схема подготовки, ещё со времён советской школы. Организму нужно обязательно давать паузу.

— Восстановление — это баня?

— Скорее целый комплекс. Баня, массажи, криокамеры — специальные камеры с очень низкой температурой, которые помогают быстрее восстановить мышцы. Но не менее важно разгружать голову. Иногда нужно просто выйти из зала, пройтись в парке, переключиться. Иначе накапливается усталость, в том числе психологическая.

— Насколько вообще в плей-офф важна психология? Потому что со стороны иногда кажется, что всё решает техника.

— На самом деле психология играет огромную роль. Спортсмен должен быть не только готов физически, но и со «свежей» головой. Когда накапливается усталость, очень сложно принимать правильные решения и начинаются ошибки в простых моментах. А плей-офф — это всегда нервные матчи и большое напряжение.

— У команды есть свои способы перезагрузки?

— Да, иногда можем поехать на рыбалку. Это уже традиция: собираемся вместе, едем на несколько часов посидеть у воды, отвлечься. Ну и, конечно, посоревноваться, кто быстрее поймает и кто больше. Это очень помогает эмоционально разгрузиться. Когда несколько часов сидишь у воды, голова действительно отдыхает.

— Кто в этот раз оказался лучшим рыбаком?

— Не наши спортсмены, а те, кто нас туда привез (улыбается). Но ребята тоже поймали, конечно. Было весело.

— В этом году клубу «Факел-Газпром» исполняется 25 лет, юбилей. Можно считать, что это дополнительная мотивация привезти золото?

— Безусловно. Хотя у нас каждый год задача одна — выигрывать чемпионат. Три сезона подряд мы проигрывали плей-офф, хотя регулярку брали. Поэтому сейчас команда заряжена. Мы уже очень злы, в хорошем спортивном смысле. Конечно, хочется сделать подарок и клубу, и болельщикам, и городу, и руководству «Газпрома», которое нас очень поддерживает.

— Вы сами много лет выступали. Что тяжелее: играть самому или быть тренером?

— Секундировать тяжелее психологически. Когда играешь сам, всё зависит от тебя.

А здесь ты не можешь выйти и повлиять напрямую. Разве что только подсказать, поддержать и направить. И это самый тяжёлый момент, потому что на тебе ответственность за спортсмена.

— Как справляетесь с нервами во время матчей?

— Иногда даже выхожу из зала, если есть возможность. Смотрю трансляцию. Потому что атмосфера в зале очень напряжённая. Она буквально давит. И если долго там находиться, начинаешь «перегреваться» эмоционально. Поэтому лучше иногда выйти, перевести дух и вернуться уже спокойнее.

— Если выиграете чемпионат, как будете праздновать?

— У нас есть традиция, и она не зависит от результата. После последнего матча мы командой обязательно собираемся на общий ужин: спортсмены, тренеры, врачи и руководство. Садимся вместе, обсуждаем сезон, радуемся или грустим, но обязательно все вместе.

С 3 по 7 июня в Казани пройдет плей-офф чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса. «Факел-Газпром» подходит в третий раз подряд к решающим матчам сезона в статусе победителя регулярного чемпионата. Будем следить за выступлением оренбургской команды в борьбе за титул.