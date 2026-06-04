До медалей — два шага: «Родина-ФНТ АО» и «УГМК-Элем» вышли в полуфинал клубного чемпионата

Во второй день плей-офф чемпионата ПЛНТ, который проходит в Казани с 3 по 7 июня, днём определились еще два полуфиналиста. Архангельская «Родина-ФНТ АО» и «УГМК-Элем» из Верхней Пышмы уверенно преодолели четвертьфинал и вышли в следующий этап турнира.

Утро началось с матча женских команд «Родины-ФНТ АО» и «СДЮСШОР № 13-НОК» (Нижний Новгород). Архангельские теннисистки победили со счетом 3:0. Самой напряженной получилась встреча Влады Ворониной (№ 3 в рейтинге ФНТР) и Любови Тэнцер (№ 28). Несмотря на итоговый счет 3:1 в пользу представительницы Архангельска, три из четырех партий завершились со счетом 11:10.

Влада Воронина:

«В концовках сегодня удалось сыграть увереннее. Наверное, именно это и стало решающим фактором».

Победную точку в матче поставила 16-летняя София Кудерская (№ 48), которая всухую переиграла опытную защитницу Марию Долгих (№ 14) и вывела свою команду в полуфинал.

София Кудерская:

«Мы очень много работали над игрой против защиты. Эти труды не прошли зря, сегодня получилось показать хороший теннис».

В мужском матче «УГМК-Элем» (Верхняя Пышма) не пустил в полуфинал «Кубань-Континенталь» (Краснодар). Для команды из Верхней Пышмы этот успех стал реваншем за поражение в регулярном чемпионате ПЛНТ. Тогда кубанцы одержали победу со счетом 3:1.

В четвертьфинале победную серию своей команды начал Александр Тютрюмов (№ 15), обыграв Данилу Травина (№ 16) — 3:1. Напомним, что именно Тютрюмов был тем игроком «УГМК-Элем», который принес единственное очко в проигранном матче регулярного чемпионата.

Несмотря на «сухой» командный счет, легкой победа отнюдь не стала. Все встречи прошли в борьбе и держали зрителей в напряжении до последних розыгрышей.

Александр Тютрюмов:

«Мы серьезно готовились к этому матчу, потому что в регулярном чемпионате им проиграли, и заранее продумывали расстановку».

Уже 6 июня состоятся полуфинальные матчи. У женщин «Родина-ФНТ АО» сыграет с действующим чемпионом страны — «УГМК», претендующим на пятое золото подряд, а в мужском турнире «УГМК-Элем» встретится с одним из главных фаворитов турнира — «Факел-Газпромом». Именно эти матчи определят участников финалов чемпионата ПЛНТ.