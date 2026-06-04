Александр Тютрюмов / Фото: © ФНТР/ Алексей Савченко
04 июн, 20:30
Настольный теннис

До медалей — два шага: «Родина-ФНТ АО» и «УГМК-Элем» вышли в полуфинал клубного чемпионата

Во второй день плей-офф чемпионата ПЛНТ, который проходит в Казани с 3 по 7 июня, днём определились еще два полуфиналиста. Архангельская «Родина-ФНТ АО» и «УГМК-Элем» из Верхней Пышмы уверенно преодолели четвертьфинал и вышли в следующий этап турнира.

Утро началось с матча женских команд «Родины-ФНТ АО» и «СДЮСШОР № 13-НОК» (Нижний Новгород). Архангельские теннисистки победили со счетом 3:0. Самой напряженной получилась встреча Влады Ворониной (№ 3 в рейтинге ФНТР) и Любови Тэнцер (№ 28). Несмотря на итоговый счет 3:1 в пользу представительницы Архангельска, три из четырех партий завершились со счетом 11:10.

Влада Воронина:

«В концовках сегодня удалось сыграть увереннее. Наверное, именно это и стало решающим фактором».

Победную точку в матче поставила 16-летняя София Кудерская (№ 48), которая всухую переиграла опытную защитницу Марию Долгих (№ 14) и вывела свою команду в полуфинал.

София Кудерская:

«Мы очень много работали над игрой против защиты. Эти труды не прошли зря, сегодня получилось показать хороший теннис».

В мужском матче «УГМК-Элем» (Верхняя Пышма) не пустил в полуфинал «Кубань-Континенталь» (Краснодар). Для команды из Верхней Пышмы этот успех стал реваншем за поражение в регулярном чемпионате ПЛНТ. Тогда кубанцы одержали победу со счетом 3:1.

В четвертьфинале победную серию своей команды начал Александр Тютрюмов (№ 15), обыграв Данилу Травина (№ 16) — 3:1. Напомним, что именно Тютрюмов был тем игроком «УГМК-Элем», который принес единственное очко в проигранном матче регулярного чемпионата.

Несмотря на «сухой» командный счет, легкой победа отнюдь не стала. Все встречи прошли в борьбе и держали зрителей в напряжении до последних розыгрышей.

Александр Тютрюмов:

«Мы серьезно готовились к этому матчу, потому что в регулярном чемпионате им проиграли, и заранее продумывали расстановку».

Уже 6 июня состоятся полуфинальные матчи. У женщин «Родина-ФНТ АО» сыграет с действующим чемпионом страны — «УГМК», претендующим на пятое золото подряд, а в мужском турнире «УГМК-Элем» встретится с одним из главных фаворитов турнира — «Факел-Газпромом». Именно эти матчи определят участников финалов чемпионата ПЛНТ.

Читайте также:

Настольный теннис
От медицинского тайм-аута до стейка на удачу: первый день плей-офф в Казани
Настольный теннис
Первые результаты плей-офф: Архангельск идёт дальше, а Краснодар возрождается как феникс
Настольный теннис
«Я увидела шанс и решила за него ухватиться». Ольга Вишнякова — о пути к Суперкубку, поддержке близких и плей-офф ПЛНТ
Настольный теннис
«За «Спартак» болеем все. А в плей-офф будет настоящее мясо». Алексей Жуков — о характере, семье и матчах сезона
Настольный теннис
«Мы уже очень злы»: тренер «Факел-Газпрома» о давлении плей-офф, цене ошибок и рыбалке перед главными матчами
О нас
О каналеКонтактыБрендбук Матч ТВОхрана трудаПолитика обработки персональных данныхПравила применения рекомендательных технологийЛица каналаМатч Академия
Сотрудничество
ТЕЛЕПРОИЗВОДСТВОВакансииАккредитация СМИРазмещение рекламы
Подписки
Матч ПремьерМ! Максимум
18+
Пользовательское соглашение
18+
© 2026 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Конов В.А., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru