Исторический финал и «эль-класико». В Казани определились претенденты на золото ПЛНТ

6 июня по итогам игрового дня стали известны пары финалистов в мужской и женской премьер-лигах.

В столице Республики Татарстан продолжается плей-офф чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса (ПЛНТ), который проходит с 3 по 7 июня. Полуфинальные матчи определили участников решающих встреч сезона.

Главная интрига женского турнира — финал, в котором впервые встретятся две команды системы «УГМК»: основная и «УГМК-Резерв».

«УГМК-Резерв» пробился в решающий матч чемпионата впервые в своей истории. Полуфинал против «МГФСО-Москва» получился одним из самых напряженных в игровом дне: команды провели за столом почти два с половиной часа, а победитель определился только в пятой, решающей встрече. Точку в противостоянии поставила Валерия Коцюр (№ 10 в рейтинге ФНТР), принесшая своей команде третье, победное очко.

Валерия Коцюр:

«У меня с плей-офф особые отношения. В прошлом году против этой же команды все сложилось не так, как хотелось. Наверное, последние несколько месяцев я постоянно думала об этом. Очень рада, что в этот раз получилось помочь команде».

Особую атмосферу на трибунах создали болельщики, приехавшие поддержать команду из Верхней Пышмы.

Валерия Коцюр:

«С барабанами было суперрешение. Спасибо нашему клубу за такую поддержку»

Во втором полуфинале действующий чемпион «УГМК» уверенно обыграл архангельскую «Родину-ФНТ АО» со счетом 3:0. Но сухой результат не отражает характера матча.

Особенно запомнилась стартовая встреча, в которой Сунь Миньян уступала 1:5 в решающей партии, но сумела выиграть её.

Элизабет Абраамян:

«Особенно концовка встречи у Сунь меня реально зарядила. После этого я выходила играть так, будто следом не первый мой матч»

Если женский финал станет историческим, то мужской назвали «эль-класико» российского клубного настольного тенниса. За титул вновь сыграют «УГМК» и «Факел-Газпром» — два гранда страны, чье соперничество уже давно стало главным противостоянием в российском клубном настольном теннисе.

«УГМК» подходит к решающему матчу в статусе действующего чемпиона и обладателя трех титулов подряд. «Факел-Газпром» попытается остановить победную серию принципиального соперника и вернуть себе звание сильнейшей команды страны.

В мужском турнире «УГМК» в полуфинале обыграл «МГФСО-Москва» со счетом 3:0. Третье, победное очко принес Кирилл Скачков (№ 11), который отметил, что расслабляться было нельзя:

Кирилл Скачков:

«Это очень коварный счет. Было много матчей, когда команда вела 2:0, а потом все переворачивалось. Я понимал всю серьезность ситуации и смог мобилизоваться в нужный момент».

Вторым финалистом стал оренбургский «Факел-Газпром», обыгравший «УГМК-Элем» со счетом 3:1. Команда получила шанс прервать победную серию «УГМК» и вернуть себе чемпионский титул.

Уже сегодня в Казани определятся чемпионы ПЛНТ сезона-2025/26. Победители турнира станут известны уже через несколько часов.