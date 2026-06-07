Собраться за минуту: 5 техник спортсменов, которые помогают справиться с волнением прямо во время матча

Сегодня, 7 июня, решающий день турнира, в котором впервые в истории определятся чемпионы.

В Казани проходит финал плей-офф чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса (ПЛНТ).

6 июня в полуфинале «Факел-Газпром» — «УГМК-Элем» представитель оренбургской команды Максим Гребнев уверенно начал встречу и в решающей пятой партии был в шаге от победы при счёте 5:2. Но концовка осталась за Андреем Гачиной: 7:6 в решающем отрезке и 3:2 по итогам матча.

Такие «повороты» в настольном теннисе случаются: преимущество может исчезнуть буквально за несколько розыгрышей. И именно такие эпизоды довольно ярко показывают, насколько важна психология, особенно, когда счёт уже «горит», а матч ещё продолжается.

Главная ошибка в такие моменты — это начать «доигрывать» встречу в голове. Когда спортсмен уже мысленно держит победу, он перестаёт играть каждый розыгрыш отдельно.

По словам спортивного психолога Алёны Ким, именно здесь чаще всего и теряется концентрация, когда внимание уходит из текущего действия в результат.

Мы разобрали с экспертом 5 приёмов, которые помогают спортсменам сохранять контроль во время игры и которые можно использовать даже в самых напряжённых моментах.

1. Возвращайте внимание в тело

В стрессе игрок может уходить в мысли — о счёте, об ошибках и исходе матча.

Задача — вернуть себя в «физику» игры: почувствовать опору под ногами, хват ракетки или же контакт с мячом.

Чем больше внимания в теле, тем меньше пространства для лишних мыслей.

2. Дыхание как быстрый сброс напряжения

Даже между розыгрышами можно использовать короткие дыхательные циклы.

Алёна Ким рекомендует схему «4–7–8»: вдох на четыре счёта, задержка на семь и медленный выдох на восемь.

Важно не просто дышать, а держать фокус на процессе — это быстро снижает внутреннее напряжение и возвращает концентрацию на следующий мяч.

3. «Объятие бабочки» — быстрый способ снизить тревогу

Одна из самых рабочих техник — билатеральная стимуляция, или «объятие бабочки».

Игрок скрещивает руки на груди, ладони кладёт на плечи и поочерёдно легко постукивает по ним. В этот момент важно представить спокойное, безопасное место — реальное или воображаемое.

По словам специалиста, это помогает быстро снизить тревогу и вернуть эмоциональное равновесие прямо во время матча.

Если делать это заметно неудобно, можно перенести постукивания на бёдра — эффект сохранится.

4. Создайте и используйте свой «якорь»

Ещё один инструмент — якорение.

Сначала спортсмен вспоминает состояние уверенности и спокойствия из жизни, не связанное со спортом. Затем закрепляет его через простое действие, например, нажатие точки между большим и указательным пальцами.

Со временем мозг связывает этот жест с нужным состоянием. И во время матча достаточно повторить его, чтобы быстрее вернуть концентрацию и чувство контроля.

5. Если «зажало» — напрягите мышцы и сбросьте напряжение

Иногда, чтобы расслабиться, нужно сначала напрячься.

Спортсмены сжимают кулаки, поднимают плечи к ушам, удерживают напряжение несколько секунд, а затем резко расслабляют.

Этот контраст помогает телу сбросить зажимы и вернуть ощущение свободы движения.

Важно: не выпадать из момента

Все эти техники работают ради одного — вернуть спортсмена в текущий розыгрыш. Не в прошлую ошибку и не в будущий результат, а только в следующий мяч.

В Казани продолжаются финальные матчи плей-офф Профессиональной лиги настольного тенниса. Уже сегодня — финалы у женщин и мужчин.

Следите за развязкой турнира в прямом эфире и попробуйте заметить, как спортсмены возвращаются в игру в самые напряжённые моменты.