Почему Головину нужно уходить из «Монако» и первая часть интервью Карреры. Лучшие тексты четверга на «Матч ТВ»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
01:30 Футбол. Лига чемпионов. "Валенсия" (Испания) - "Янг Бойз" (Швейцария) [0+]
01:30
Футбол. Лига чемпионов. "Валенсия" (Испания) - "Янг Бойз" (Швейцария) [0+]
03:30
Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды) [0+]
05:30
Обзор Лиги чемпионов. [12+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Несвободное падение. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Германия) - АЕК (Греция) [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:30
Футбол. Лига чемпионов. "Виктория" (Чехия) - "Реал" (Мадрид, Испания) [0+]
13:30
Новости.
13:35
Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтёр" (Украина) [0+]
15:35
Новости.
15:40
Все на Матч!.
16:10
Профессиональный бокс. Бой за титул Eurasian Boxing Parliament. П. Маликов - Э. Санчес. А. Иванов - Д. Михайленко [16+]
18:10
Новости.
18:15
Все на Матч!.
18:55
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Прямая трансляция из ОАЭ. Россия - Иран
20:00
Новости.
20:05
Все на Матч!.
20:25
Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Спартак" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
22:50
Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Бордо" (Франция) - "Зенит" (Россия)
00:55
Все на Матч!.
01:35
Обзор Лиги Европы. [12+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

Почему Головину нужно уходить из «Монако» и первая часть интервью Карреры. Лучшие тексты четверга на «Матч ТВ»

00:06
Почему Головину нужно уходить из «Монако» и первая часть интервью Карреры. Лучшие тексты четверга на «Матч ТВ»
Александр Головин / Фото: © globallookpress.com
Собрали для вас все тексты среды в одном месте. Наслаждайтесь.

ЦСКА проиграл «Роме», но зажег двух новых звезд. Гончаренко доволен

Акинфеев ошибся, Марио выбыл до конца года, а Магнуссон удалился. Итог – 1:2.

К восьмой минуте матча с ЦСКА случилось все, чего можно было опасаться – быстро пропущенный гол и травма ведущего игрока. Фанаты отвлеклись от оскорблений в адрес «Ромы» и переключились на поддержку своих. «Марио! Марио!» – неслось с трибун, когда Фернандеса, получившего по голове от Коларова, тащили в раздевалку на носилках.

Репортаж из «Лужников»

***

Черная осень ЦСКА. Прервут ли армейцы печальную серию?

Обновленная армейская команда не изменяет традиции функционального спада в октябре–ноябре.

Ближайший календарь легкой жизни ЦСКА не обещает. Год назад именно на экваторе группового турнира Лиги чемпионов Гончаренко удалось переломить тенденцию и взять в 4-м и 5-м турах шесть очков у «Базеля» и «Бенфики». Получится ли у главного тренера вновь провернуть этот фокус?

Грустная ретроспектива

***  

Массимо Каррера: «Акинфеев и «Лужники» сделают ЦСКА сильнее»

Бывший главный тренер «Спартака» – о шансах армейцев в ЛЧ.

– А кто сказал, что российские команды при нынешней системе розыгрыша Лиги чемпионов и автоматическом присутствии большого количества топ-клубов Европы обязаны регулярно выходить из своих групп?! Считаю, что при недавно вступившем в силу перераспределении квот на основном этапе турнира задача выйти из группы для любого российского клуба, будь то «Локомотив» или кто другой, сильно усложнилась.

Первая часть интервью экс-наставника «Спартака»

***

Головину нужно уходить из «Монако». Пять веских причин

Странно, если ЦСКА еще не ведет переговоров о его аренде.

Если вкратце: русскому полузащитнику нужно использовать зимнее трансферное окно, чтобы найти себе новую команду, потому что в «Монако», похоже, он оказался просто не в то время. Вот пять причин, которые явно подталкивают Александра в спину.

Кажется, Головину пора призадуматься

***

Рыболовлев задержан. Что теперь будет с «Монако»?

Если верить прокуратуре, все будет нормально.

Российский бизнесмен был взят под стражу в рамках расследования дела дилера Ива Бувье. Швейцарец находится в суде с Рыболовлевым с 2015 года. Рыболовлев полагает, что Бувье использовал отношения с миллиардером для незаконного обогащения. Предполагается, что Бувье за десять лет сотрудничества с Рыболовлевым продал 38 картин из коллекции бизнесмена и получил за это порядка 2 миллиардов евро. Дилер договаривался с клиентами о скидках от имени миллиардера, а разницу клал себе в карман. 

Вот так вот. Подробнее – в нашем материале

***

Он выдержал нападки Моуринью, а потом спас его. Лучший игрок МЮ» прямо сейчас

Антони Марсьяль – главная ударная сила нынешнего «МЮ».

Уровень Антони делает его максимально полезным в любых условиях. Последние годы у «МЮ» были очень сложные, но за три года с момента прихода в клуб Марсьяль забил уже 42 гола. Это больше, чем любой другой игрок за этот отрезок. Играй он в условном «Ман Сити», где атакующие действия носят гораздо менее хаотичный характер, эта цифра легко могла бы увеличиться раза в полтора.

Убедитесь в его крутости

***

Запомните эти имена! Две будущие суперзвезды из Амстердама

Молодые лидеры «Аякса» Френки Де Йонг и Маттейс Де Лигт тащат свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, а сам клуб готовится срубить куш на их продаже.

»Некоторые игроки созданы для игры в футбол. Френки Бог дал потрясающую технику. Я никогда еще не видел более талантливого игрока. Пусть он выглядит как ребенок, но он доминирует и на поле, и в коллективе. Его слушают даже старшие игроки. Этим он похож на Кройффа», – рассказывает тренер молодежного состава клуба «Виллем» Йос Богерс.

Познакомиться ближе с героями материала здесь

***

»Зависимые журналисты делают все, чтобы меня уничтожить». Речь Рианчо и реплика Мельгарехо перед игрой с «Рейнджерс»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» общался с репортерами 40 минут. Парагвайский полузащитник произнес всего одну фразу.

– Мне 58 лет, я работаю в «Спартаке», который платит мне деньги, причем хорошие. Поэтому я делаю все возможное, чтобы оградить клуб и футболистов от критики. Если удается хоть немного, то я счастлив.Лично я буду сражаться до конца, пока защищаю цвета этого клуба.

Рианчо снова в ударе

***

Антирекорд «Локо». Стыдно или нет?

В Европе наш чемпион в несколько раз хуже, чем дома.

Фернандеш как та капля, в которой отражается океан. Российский футбол существует в ином скоростном режиме по сравнению с элитными мировыми образцами, и то, что неплохо работает здесь, абсолютно неактуально там.

Разбираемся, почему у «Локо» не клеится в Лиге чемпионов

***

Взлет «Автомобилиста» и падение «Динамо». Главные итоги старта сезона КХЛ

Подводим итоги первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Как принято считать, отличительная особенность КХЛ – многочисленные перестановки на тренерских позициях по ходу сезона. Прошедшие два месяца не стали исключением. Уже четыре главных тренера лишились должностей. По слухам, в ближайшее время к ним может присоединиться и нынешний рулевой минского «Динамо» Горди Дуайер, чей клуб абсолютно по делу занимает последнюю позицию на Западе.

Тренерские перестановки и еще шесть главных итогов

***

«Взяли выпить, отметили наше отсутствие в Пхенчхане и решили продолжить карьеры». Олимпийский чемпион – о новых целях и марафоне

Руслан Захаров продолжает удивлять.

– В феврале месяце, когда в Корее шла Олимпиада, мы с Александром Румянцевым пришли в бар в Коломне, взяли выпить, и стали отмечать бронзу итальянца Николы Тумолеро на 10 000 метров, которую он завоевал в Пхенчхане. Ну и заодно наше в Корее отсутствие. 

Читать интервью спортсмена полностью

***

Почему показательные выступления – лучшее, что есть в фигурном катании. Демонстрируют наши девушки

Российские одиночницы поражают своими прокатами даже когда на них не смотрят судьи.

Помните клип Бритни Спирс на хит Toxic? Даже если нет – ничего страшного. Чемпионка мира-2015 представила один из его сюжетов прямо на льду. Да так, что об этом прокате на следующий день заговорили все. И говорят до сих пор. Вы наверняка знаете, что произойдет с костюмом стюардессы по ходу выступления, но посмотрите на это еще раз!

Насладиться яркими прокатами можно здесь

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, globallookpress.com, Alex Livesey / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images,  Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, David Rogers / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, ФК «Локомотив», ХК Автомобилист, РИА Новости/Владимир Песня

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+