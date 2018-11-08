Почему Головину нужно уходить из «Монако» и первая часть интервью Карреры. Лучшие тексты четверга на «Матч ТВ»

Собрали для вас все тексты среды в одном месте. Наслаждайтесь.

2018-11-08T00:06:33+03:00 Собрали для вас все тексты среды в одном месте. Наслаждайтесь.

Акинфеев ошибся, Марио выбыл до конца года, а Магнуссон удалился. Итог – 1:2.

К восьмой минуте матча с ЦСКА случилось все, чего можно было опасаться – быстро пропущенный гол и травма ведущего игрока. Фанаты отвлеклись от оскорблений в адрес «Ромы» и переключились на поддержку своих. «Марио! Марио!» – неслось с трибун, когда Фернандеса, получившего по голове от Коларова, тащили в раздевалку на носилках.

Репортаж из «Лужников»

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Обновленная армейская команда не изменяет традиции функционального спада в октябре–ноябре.

Ближайший календарь легкой жизни ЦСКА не обещает. Год назад именно на экваторе группового турнира Лиги чемпионов Гончаренко удалось переломить тенденцию и взять в 4-м и 5-м турах шесть очков у «Базеля» и «Бенфики». Получится ли у главного тренера вновь провернуть этот фокус?

Грустная ретроспектива

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Бывший главный тренер «Спартака» – о шансах армейцев в ЛЧ.

– А кто сказал, что российские команды при нынешней системе розыгрыша Лиги чемпионов и автоматическом присутствии большого количества топ-клубов Европы обязаны регулярно выходить из своих групп?! Считаю, что при недавно вступившем в силу перераспределении квот на основном этапе турнира задача выйти из группы для любого российского клуба, будь то «Локомотив» или кто другой, сильно усложнилась.

Первая часть интервью экс-наставника «Спартака»

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Странно, если ЦСКА еще не ведет переговоров о его аренде.

Если вкратце: русскому полузащитнику нужно использовать зимнее трансферное окно, чтобы найти себе новую команду, потому что в «Монако», похоже, он оказался просто не в то время. Вот пять причин, которые явно подталкивают Александра в спину.

Кажется, Головину пора призадуматься

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Если верить прокуратуре, все будет нормально.

Российский бизнесмен был взят под стражу в рамках расследования дела дилера Ива Бувье. Швейцарец находится в суде с Рыболовлевым с 2015 года. Рыболовлев полагает, что Бувье использовал отношения с миллиардером для незаконного обогащения. Предполагается, что Бувье за десять лет сотрудничества с Рыболовлевым продал 38 картин из коллекции бизнесмена и получил за это порядка 2 миллиардов евро. Дилер договаривался с клиентами о скидках от имени миллиардера, а разницу клал себе в карман.

Вот так вот. Подробнее – в нашем материале

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Антони Марсьяль – главная ударная сила нынешнего «МЮ».

Уровень Антони делает его максимально полезным в любых условиях. Последние годы у «МЮ» были очень сложные, но за три года с момента прихода в клуб Марсьяль забил уже 42 гола. Это больше, чем любой другой игрок за этот отрезок. Играй он в условном «Ман Сити», где атакующие действия носят гораздо менее хаотичный характер, эта цифра легко могла бы увеличиться раза в полтора.

Убедитесь в его крутости

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Молодые лидеры «Аякса» Френки Де Йонг и Маттейс Де Лигт тащат свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, а сам клуб готовится срубить куш на их продаже.

»Некоторые игроки созданы для игры в футбол. Френки Бог дал потрясающую технику. Я никогда еще не видел более талантливого игрока. Пусть он выглядит как ребенок, но он доминирует и на поле, и в коллективе. Его слушают даже старшие игроки. Этим он похож на Кройффа», – рассказывает тренер молодежного состава клуба «Виллем» Йос Богерс.

Познакомиться ближе с героями материала здесь

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» общался с репортерами 40 минут. Парагвайский полузащитник произнес всего одну фразу.

– Мне 58 лет, я работаю в «Спартаке», который платит мне деньги, причем хорошие. Поэтому я делаю все возможное, чтобы оградить клуб и футболистов от критики. Если удается хоть немного, то я счастлив.Лично я буду сражаться до конца, пока защищаю цвета этого клуба.

Рианчо снова в ударе

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В Европе наш чемпион в несколько раз хуже, чем дома.

Фернандеш как та капля, в которой отражается океан. Российский футбол существует в ином скоростном режиме по сравнению с элитными мировыми образцами, и то, что неплохо работает здесь, абсолютно неактуально там.

Разбираемся, почему у «Локо» не клеится в Лиге чемпионов

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Подводим итоги первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Как принято считать, отличительная особенность КХЛ – многочисленные перестановки на тренерских позициях по ходу сезона. Прошедшие два месяца не стали исключением. Уже четыре главных тренера лишились должностей. По слухам, в ближайшее время к ним может присоединиться и нынешний рулевой минского «Динамо» Горди Дуайер, чей клуб абсолютно по делу занимает последнюю позицию на Западе.

Тренерские перестановки и еще шесть главных итогов

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Руслан Захаров продолжает удивлять.

– В феврале месяце, когда в Корее шла Олимпиада, мы с Александром Румянцевым пришли в бар в Коломне, взяли выпить, и стали отмечать бронзу итальянца Николы Тумолеро на 10 000 метров, которую он завоевал в Пхенчхане. Ну и заодно наше в Корее отсутствие.

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Российские одиночницы поражают своими прокатами даже когда на них не смотрят судьи.

Помните клип Бритни Спирс на хит Toxic? Даже если нет – ничего страшного. Чемпионка мира-2015 представила один из его сюжетов прямо на льду. Да так, что об этом прокате на следующий день заговорили все. И говорят до сих пор. Вы наверняка знаете, что произойдет с костюмом стюардессы по ходу выступления, но посмотрите на это еще раз!

Насладиться яркими прокатами можно здесь

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, globallookpress.com, Alex Livesey / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images, Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, David Rogers / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, ФК «Локомотив», ХК Автомобилист, РИА Новости/Владимир Песня