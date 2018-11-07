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Лига Европы

«Зависимые журналисты делают все, чтобы меня уничтожить». Речь Рианчо и реплика Мельгарехо перед игрой с «Рейнджерс»

15:06
«Зависимые журналисты делают все, чтобы меня уничтожить». Речь Рианчо и реплика Мельгарехо перед игрой с «Рейнджерс»
Рауль Рианчо / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» общался с репортерами 40 минут. Парагвайский полузащитник произнес всего одну фразу.

Рауль Рианчо: «Обещаю, вам понравится состав на «Рейнджерс»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» рассказал о ситуации в клубе, отношении к обидным прозвищам и о том, что в «Спартаке» неплохо платят. 

— Есть ли надежда, что завтра мы увидим солнце, которое выходит после дождя?

— Надеюсь, что да. В день, когда солнце не выйдет, тяжело будет всем, и это не только футбола касается. Несмотря на использованную мной метафору, нам предстоит важная игра. У нас еще есть шансы выйти из группы, но для этого необходимо побеждать «Рейнджерс».

— В Глазго вы провели тяжелый матч и добились нулевой ничьей. Какого футбола ждете от ответной встречи?

— Хотелось бы, чтобы игра была лучше по результату. Когда проводишь по три матча в неделю, те изменения, которые приходится вносить, не несут серьезной нагрузки. Моя задача – полностью восстановить игроков эмоционально и физически к каждой игре. Матч будет отличаться от того, что мы увидели на «Айброкс». Там мы должны были удержать счет, а в концовке постараться переломить ход встречи. Завтра же будем стараться играть первым номером и атаковать, так как нам нужна только победа. Кроме того, мы играем дома.

— Будет ли матч сложнее из-за той ситуации, которая сложилась в клубе и в отношениях команды с болельщиками?

— Я – работник клуба и получаю здесь зарплату. Для меня главная задача – максимально отгородить игроков от всех внешних факторов. Футболисты являются главной частью клуба, поэтому я принимаю весь удар на себя, чтобы они могли спокойно готовиться к матчам. Они могут показывать лучший футбол лишь тогда, когда их ничто не отвлекает и они настроены на сто процентов. Безусловно, непросто играть в такой атмосфере, но мы сделаем все, чтобы порадовать болельщиков.

— Есть ли у вас идеи, как можно было бы отвлечь игроков от всего этого негатива?

— Однажды в Испании один бразильский футболист всегда развлекался. Он говорил, что футбол – состояние души. Конечно, мне бы хотелось куда-то сходить с командой, но мы не можем физически себе этого позволить. Времени хватает только на тренировки, восстановление, перелеты и матчи. Все, что мы можем сделать, — не загружать футболистов лишней работой. Стараемся донести до них то, что они должны играть от сердца. Будь у нас двухнедельный интервал, обязательно бы использовали его в том числе и для внесения изменений. Хотя вчера поиграли в теннисбол.

— Не считаете, что масштабная ротации вредит сыгранности?

— Хороший вопрос, но я задам встречный. Если бы сделали семь замен в Казани и не пропустили бы тот гол на последних секундах, вы бы посчитали меня гением? А потом сделали то же самое и выиграли еще и кубковый матч. Вы видели, сколько моментов у нас было с «Уралом»? Согласно статистике больше атаковали, били по воротам, владели мячом, но проиграли. Это – футбол. Если вы спрашиваете, буду ли я делать еще замены, а отвечу утвердительно. Что касается состава на завтрашний матч, то я скажу его лишь команде. Но вам он понравится, я обещаю.

— Помогает ли футболистам то, что вы берете негатив на себя?

— Мне 58 лет, я работаю в «Спартаке», который платит мне деньги, причем хорошие. Поэтому я делаю все возможное, чтобы оградить клуб и футболистов от критики. Если удается хоть немного, то я счастлив. Абсолютно верен клубу, и если зависимые журналисты делают все, чтобы меня уничтожить, пусть так и будет. Лично я буду сражаться до конца, пока защищаю цвета этого клуба.

— Слышали, какие прозвища вам придумали болельщики, – «Альф» и «Таксист»?

— Меня это мало интересует.

— Известно ли вам, что Комбаров, Глушаков и Ещенко учатся на тренеров? Спрашивают ли они вашего совета?

— Я с ними говорю о футболе, но что должен сделать человек, чтобы стать тренером? Он должен быть справедливым и верным. Два основных качества, а все остальное можно прочитать в книжках. Быть справедливым с командой – самое сложное в этой профессии. Даю этот совет всем игрокам, которые планируют стать тренерами. Надеюсь, ребята после моего ухода скажут, что я был с ними справедлив.

Лоренсо Мельгарехо: «Мы знаем, чего ждать от «Рейнджерс»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо  в преддверии матча Лиги Европы с «Рейнджерс» был краток.

— Завтрашний матч очень важен, и мы хотим выйти в плей-офф. Нам необходима победа, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Матч «Уфы» с «Рейнджерс» мы не смотрели, так как она играла с шотландцами в пять защитников. Изучали другие встречи, более подходящие нам тактически. Тренер сказал, что надо делать, какие есть сильные и слабые стороны. К тому же мы с ними уже встречались, поэтому примерно понимаем, чего ждать. Считаю, мы готовы к игре.

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