Массимо Каррера: «Акинфеев и «Лужники» сделают ЦСКА сильнее»

Бывший главный тренер «Спартака» — о шансах армейцев в ЛЧ.

2018-11-07T17:07:34+03:00 Бывший главный тренер «Спартака» — о шансах армейцев в ЛЧ.

— Сегодня вечером «Рома» играет в Москве с ЦСКА. У себя дома римляне относительно легко обыграли нашу команду. Чего нам ждать в «Лужниках»?

— Тот матч – уже история. Сегодня ЦСКА играет дома, да еще на таком мощном стадионе, как «Лужники». На трибунах будет много болельщиков ЦСКА, а в ворота возвращается лидер армейцев Игорь Акинфеев. И то, и другое очень важно, потому что команда получает дополнительную психологическую уверенность в своих силах. Я считаю, что «Рома» в любом случае в целом сильнее ЦСКА и должна выходить из этой группы вместе с «Реалом», но в домашнем матче у москвичей есть шансы сыграть успешно. Многое, думаю, будет зависеть от того, с какой концентрацией и с каким настроем соперники начнут этот матч с первых секунд. Дебютный отрезок поединка может стать очень важным.

— Кого помимо Акинфеева вы бы еще выделили в составе ЦСКА?

— Если брать опытных игроков, то все, кажется, и так знают, кого я назову. Это Марио Фернандес. Этот футболист мог бы достойно играть в любом из ведущих европейских национальных первенств. Из молодых ребят отмечу форварда Чалова. В последнее время он ярко себя проявляет, много забивает в чемпионате России, недаром же его вызывают в национальную сборную. Лига чемпионов – идельная для Чалова площадка, чтобы показать себя всей Европе. А в целом ЦСКА под руководством Гончаренко, у которого уже есть богатый опыт работы в Лиге чемпионов, — это молодая и интересная команда с хорошим будущим.

— Если у ЦСКА еще остаются шансы выйти в плей-офф ЛЧ и уж точно есть возможность побороться за место в Лиге Европы, то вот «Локомотив» остался вчера без первого и, скорее всего, без второго. Четыре поражения в четырех матчах – это провал?

— Провал – слишком громкое слово. Я с больши́м уважением и симпатией отношусь к своему старшему коллеге по цеху Юрию Семину. Спустя целый десяток лет этот человек вновь привел команду к чемпионскому титулу в России, порадовав уже новое поколение своих болельщиков, за что перед ним можно только снять шляпу. «Локомотив» долго не выступал в Лиге чемпионов, и вот благодаря как раз Семину вернулся в этот турнир. Да, не получилось в нем блеснуть, да, случились поражения, но до этого-то команда вообще не играла в ЛЧ долгие годы! У нынешнего состава «Локомотива», если брать игроков как единое целое, а не по отдельности, нет опыта игры в главном клубном евротурнире, а это всегда негативно сказывается на результате. Так что я бы не стал называть это выступление провалом, а назвал бы его по-другому – новый и полезный опыт. А вообще, знаете что?

— Что?!

— А кто сказал, что российские команды при нынешней системе розыгрыша Лиги чемпионов и автоматическом присутствии большого количества топ-клубов Европы обязаны регулярно выходить из своих групп?! Считаю, что при недавно вступившем в силу перераспределении квот на основном этапе турнира задача выйти из группы для любого российского клуба, будь то «Локомотив» или кто другой, сильно усложнилась. Никто не говорит, что это стало нереальным, но надо понимать, что подобное можно считать целым достижением с учетом того, как редко представители России выходили из группы даже при былом раскладе сил. Так что я бы не драматизировал ситуацию в случае с «Локомотивом» и уж тем более в случае с ЦСКА, если ему не удастся преодолеть групповой барьер.

Полностью интервью Массимо Карреры читайте 8 ноября на сайте Matchtv.ru

Прямую трансляцию матча Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» смотрите 7 ноября на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также приложении «МАТЧ КЛУБ», начиная с 20:00 по Москве.

Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА – Рома

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