Черная осень ЦСКА. Прервут ли армейцы печальную серию?

Обновленная армейская команда не изменяет традиции функционального спада в октябре–ноябре.

2018-11-07T14:40:29+03:00 Обновленная армейская команда не изменяет традиции функционального спада в октябре–ноябре.

ЦСКА принято считать самым стабильным российским клубом. Вполне заслуженно. Эта еврокубковая кампания уже 18-я подряд для детища Евгения Гинера. В групповом турнире Лиги чемпионов армейцы выступают в шестой раз подряд. И даже в своих провальных отрезках команда стабильна. Меняются тренеры, игроки, но с наступлением первых заморозков результаты на внутренней и международной аренах неизменно устремляются вниз.

Это продолжается уже на протяжении шести лет.

В 2013-м ЦСКА повалился чуть раньше. Все началось с разгромов в космическом Мюнхене и в московском дерби, а прервать неудачную серию удалось только в конце октября.

Четыре года назад армейцы вновь попали в пике. В семи матчах чемпионата России и Лиги чемпионов они сумели победить лишь однажды, зато сделали это в гостях у «Манчестер Сити»!

Катастрофическим выдался финальный отрезок первой части сезона-2015/16: команда в семи матчах проиграла шесть раз и лишь однажды сумела сыграть вничью.

Кошмарной получилась прощальная осень Леонида Слуцкого. В декабре 2016-го после девяти лет в ЦСКА он покинул команду, передав ее своему другу и коллеге Гончаренко.

Самое простое объяснение – особенности летней подготовки красно-синих и выступление на двух фронтах. Слуцкому и Гончаренко часто приходилось форсировать форму игроков в связи с выступлением в квалификации Лиги чемпионов. После обычно яркого старта следовал запланированный спад. В текущем сезоне в ЛЧ команда попала напрямую, но осенью с игрой и набором очков вновь возникли проблемы:

Ближайший календарь легкой жизни ЦСКА не обещает. Год назад именно на экваторе группового турнира Лиги чемпионов Гончаренко удалось переломить тенденцию и взять в 4-м и 5-м турах шесть очков у «Базеля» и «Бенфики». Получится ли у главного тренера вновь провернуть этот фокус?

Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА – Рома

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, ФК «Зенит», РИА Новости/Сергей Пивоваров, РИА Новости/Алексей Филиппов