Головину нужно уходить из «Монако». Пять веских причин

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Рома" (Италия)
13:55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Рома" (Италия)
15:55
Новости.
16:00
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона WBC Silver в легком весе. Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. Абдуллаев - Г. Ланди [16+]
17:15
Все на Матч!.
17:40
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Прямая трансляция из ОАЭ. Россия - США
18:45
Новости.
18:50
Все на Матч!.
20:00
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Рома" (Италия)
22:50
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Ювентус" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
00:55
Все на Матч!.
01:30
Футбол. Лига чемпионов. "Валенсия" (Испания) - "Янг Бойз" (Швейцария) [0+]
03:30
Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды) [0+]
05:30
Обзор Лиги чемпионов. [12+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Несвободное падение. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Германия) - АЕК (Греция) [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:30
Футбол. Лига чемпионов. "Виктория" (Чехия) - "Реал" (Мадрид, Испания) [0+]
13:30
Новости.
13:35
Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтёр" (Украина) [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

Головину нужно уходить из «Монако». Пять веских причин

13:13
Головину нужно уходить из «Монако». Пять веских причин
Фото: © globallookpress.com

Новость об аресте Дмитрия Рыболовлева и обыске в его доме становится просто финальной деталью пазла, на котором изображена судьба Александра Головина как она есть, а не как мы себе это представляли еще три месяца назад.

Если вкратце: русскому полузащитнику нужно использовать зимнее трансферное окно, чтобы найти себе новую команду, потому что в «Монако», похоже, он оказался просто не в то время. Вот пять причин, которые явно подталкивают Александра в спину.

Травмы. Его переход в «Монако» ознаменован пугающей чередой повреждений. С травмы, полученной в тренировочном стыке с Фалькао, началось его пребывание в клубе французской Лиги 1, и это минус месяц на самом старте их сотрудничества. Теперь уже невозможно установить, как связано отсутствие игрока, на которого точно рассчитывал тренер Леонарду Жардим, с провальными результатами «Монако». Сейчас Головин снова травмирован, он отсутствовал в протоколе матча Лиги чемпионов с «Брюгге» и должен быть в порядке только после паузы на матчи сборных.

Результаты «Монако». Борьбу за выживание для игрока, который начал свою карьеру в большом футболе с регулярной борьбы за чемпионство в составе ЦСКА, вряд ли следует признать полезным опытом. Он точно не за этим ехал, и разговоры про то, что «лучше бороться за выживание там, чем ходить в первых парнях тут», на самом деле проникнуты самоуничижением, а не здоровыми амбициями. Футболисты растут в мастерстве лишь в успешных командах. Пребывание в бедствующих ведет к унынию и потере веры в свои силы, что особенно вредно для игрока в его первом зарубежном опыте.

Смена тренера. Весь опыт выступления наших футболистов за границей говорит о том, что они всегда играют лучше у того тренера, что был лично заинтересован в их приходе. А примеров, когда, условно, «пришел тренер, который не видел меня в составе», или даже более нейтральных, как нынешний с Тьерри Анри, которому Головин просто достался как часть той команды, что ничего не могла показать с Жардимом, – масса в наших 90-х. Просто эти истории немного подзабыты, а то и никогда не были известны современному поколению болельщиков. Им будет полезно почихать пылью газетных подшивок, в которых повествуется о страданиях молодого Бесчастных в «Вердере», например.

Головин у Жардима, проверенного воспитателя, – это одна история. Это как в большом адронном коллайдере, где до сверхсветовых скоростей разгоняются карьеры молодых футболистов. Головин у Анри – это история совсем другая. В приглашении француза очень велика имиджевая составляющая, оно про возвращение звезды к месту своего рождения, и в нынешнем контексте – про спасение клубного лица. Тренер без опыта сейчас лихорадочно перебирает состав, меняет схемы, и к развитию карьер игроков, к повышению их стоимости на рынке в «Монако» приступят еще не скоро.

Арест владельца. Проблема не в том, что у «Монако» сейчас резко закончатся деньги, а управленческая структура будет разрушена. Все-таки оперативной работой занимается не Рыболовлев, а вице-президент Вадим Васильев, к которому у властей княжества нет претензий, и он на отличном счету и в Монте-Карло, и во французской футбольной лиге, в чье руководство входит. Да и денежному благополучию команды, успешнее которой в последние годы на рынке просто нет, вряд ли что-то угрожает прямо сейчас. Но дело в том, что в команду, чей владелец имеет серьезные сложности с законом, в обозримом будущем не пойдут сильные игроки. Те молодые таланты, которые раньше выбирали «Монако» в качестве карьерного трамплина, теперь отправятся в «Порту» или «Лейпциг». Или даже ЦСКА. А ведь постоянный приток талантливых игроков – жизненно важное условие для нынешнего проекта в «Монако». Если команда становится изгоем, теряет способность правильно комплектоваться, как ты намерен в ней расти?

В ЦСКА всегда рады своим. Если армейцы проделывали этот трюк с Вагнером Лав, Сейду Думбия и Ахмедом Мусой, то как они могут оставить в опасности своего юного воспитанника? Карьерой Головина явно озабочен даже Станислав Черчесов, который этой осенью использовал совершенно противоположные аргументы, объясняя отказ вызывать в национальную команду сменившего клуб Смолова и вызов сменившего клуб Головина. Противоречие, выходит, несколько надуманное, просто положение Александра представляется тренеру сборной гораздо более тревожным, и помощь ему, предоставление игровой практики, придание Головину уверенности и его утверждение в статусе футболиста первой сборной России, по мнению Черчесова, оказались игроку в этот момент необходимы. Было бы удивительно узнать, что в ЦСКА не изучают возможности, скажем, полугодовой аренды Головина в зимнее окно.

И последнее. Карьера футболиста, скоротечная по определению, должна управляться прагматичными соображениями. Прогресс спортивного мастерства, завоевание трофеев и повышение заработка – вот три главных идеи, которыми футболист должен руководствоваться в своих интересах, а не в интересах пустословного сообщества «доброжелателей». Не нужно лирики в стиле «тонуть, так вместе» или «показать себя героем и всех спасти в одиночку». Это командный вид спорта, где каждый в конечном счете сам за себя. Пребывание в современном «Монако» – это потеря драгоценного времени. Необязательно любить себя в футболе, но беречь себя в футболе необходимо.

Лига чемпионов. Основной турнир. Тур 04

«Монако» (Монако) — «Брюгге» (Брюгге) — 0:4 (0:3)

Голы: Ванакен, 12 (ВИДЕО), 17 (с пенальти) (ВИДЕО). Весли, 24 (ВИДЕО). Вормер, 85 (ВИДЕО). 

Открыть видео

Читайте также:

Черчесов тоже это видел. «Монако» сгорел «Брюгге» 0:4. Видео голов

Рыболовлев задержан. Что теперь будет с «Монако»?

Фото: globallookpress.com, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+