2018-11-07T13:13:34+03:00 Головину нужно уходить из «Монако». Пять веских причин

Новость об аресте Дмитрия Рыболовлева и обыске в его доме становится просто финальной деталью пазла, на котором изображена судьба Александра Головина как она есть, а не как мы себе это представляли еще три месяца назад.

Если вкратце: русскому полузащитнику нужно использовать зимнее трансферное окно, чтобы найти себе новую команду, потому что в «Монако», похоже, он оказался просто не в то время. Вот пять причин, которые явно подталкивают Александра в спину.

Травмы. Его переход в «Монако» ознаменован пугающей чередой повреждений. С травмы, полученной в тренировочном стыке с Фалькао, началось его пребывание в клубе французской Лиги 1, и это минус месяц на самом старте их сотрудничества. Теперь уже невозможно установить, как связано отсутствие игрока, на которого точно рассчитывал тренер Леонарду Жардим, с провальными результатами «Монако». Сейчас Головин снова травмирован, он отсутствовал в протоколе матча Лиги чемпионов с «Брюгге» и должен быть в порядке только после паузы на матчи сборных.

Результаты «Монако». Борьбу за выживание для игрока, который начал свою карьеру в большом футболе с регулярной борьбы за чемпионство в составе ЦСКА, вряд ли следует признать полезным опытом. Он точно не за этим ехал, и разговоры про то, что «лучше бороться за выживание там, чем ходить в первых парнях тут», на самом деле проникнуты самоуничижением, а не здоровыми амбициями. Футболисты растут в мастерстве лишь в успешных командах. Пребывание в бедствующих ведет к унынию и потере веры в свои силы, что особенно вредно для игрока в его первом зарубежном опыте.

Смена тренера. Весь опыт выступления наших футболистов за границей говорит о том, что они всегда играют лучше у того тренера, что был лично заинтересован в их приходе. А примеров, когда, условно, «пришел тренер, который не видел меня в составе», или даже более нейтральных, как нынешний с Тьерри Анри, которому Головин просто достался как часть той команды, что ничего не могла показать с Жардимом, – масса в наших 90-х. Просто эти истории немного подзабыты, а то и никогда не были известны современному поколению болельщиков. Им будет полезно почихать пылью газетных подшивок, в которых повествуется о страданиях молодого Бесчастных в «Вердере», например.

Головин у Жардима, проверенного воспитателя, – это одна история. Это как в большом адронном коллайдере, где до сверхсветовых скоростей разгоняются карьеры молодых футболистов. Головин у Анри – это история совсем другая. В приглашении француза очень велика имиджевая составляющая, оно про возвращение звезды к месту своего рождения, и в нынешнем контексте – про спасение клубного лица. Тренер без опыта сейчас лихорадочно перебирает состав, меняет схемы, и к развитию карьер игроков, к повышению их стоимости на рынке в «Монако» приступят еще не скоро.

Арест владельца. Проблема не в том, что у «Монако» сейчас резко закончатся деньги, а управленческая структура будет разрушена. Все-таки оперативной работой занимается не Рыболовлев, а вице-президент Вадим Васильев, к которому у властей княжества нет претензий, и он на отличном счету и в Монте-Карло, и во французской футбольной лиге, в чье руководство входит. Да и денежному благополучию команды, успешнее которой в последние годы на рынке просто нет, вряд ли что-то угрожает прямо сейчас. Но дело в том, что в команду, чей владелец имеет серьезные сложности с законом, в обозримом будущем не пойдут сильные игроки. Те молодые таланты, которые раньше выбирали «Монако» в качестве карьерного трамплина, теперь отправятся в «Порту» или «Лейпциг». Или даже ЦСКА. А ведь постоянный приток талантливых игроков – жизненно важное условие для нынешнего проекта в «Монако». Если команда становится изгоем, теряет способность правильно комплектоваться, как ты намерен в ней расти?

В ЦСКА всегда рады своим. Если армейцы проделывали этот трюк с Вагнером Лав, Сейду Думбия и Ахмедом Мусой, то как они могут оставить в опасности своего юного воспитанника? Карьерой Головина явно озабочен даже Станислав Черчесов, который этой осенью использовал совершенно противоположные аргументы, объясняя отказ вызывать в национальную команду сменившего клуб Смолова и вызов сменившего клуб Головина. Противоречие, выходит, несколько надуманное, просто положение Александра представляется тренеру сборной гораздо более тревожным, и помощь ему, предоставление игровой практики, придание Головину уверенности и его утверждение в статусе футболиста первой сборной России, по мнению Черчесова, оказались игроку в этот момент необходимы. Было бы удивительно узнать, что в ЦСКА не изучают возможности, скажем, полугодовой аренды Головина в зимнее окно.

И последнее. Карьера футболиста, скоротечная по определению, должна управляться прагматичными соображениями. Прогресс спортивного мастерства, завоевание трофеев и повышение заработка – вот три главных идеи, которыми футболист должен руководствоваться в своих интересах, а не в интересах пустословного сообщества «доброжелателей». Не нужно лирики в стиле «тонуть, так вместе» или «показать себя героем и всех спасти в одиночку». Это командный вид спорта, где каждый в конечном счете сам за себя. Пребывание в современном «Монако» – это потеря драгоценного времени. Необязательно любить себя в футболе, но беречь себя в футболе необходимо.

Лига чемпионов. Основной турнир. Тур 04

«Монако» (Монако) — «Брюгге» (Брюгге) — 0:4 (0:3)

Голы: Ванакен, 12 (ВИДЕО), 17 (с пенальти) (ВИДЕО). Весли, 24 (ВИДЕО). Вормер, 85 (ВИДЕО).

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Фото: globallookpress.com, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru