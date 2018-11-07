Рыболовлев задержан. Что теперь будет с «Монако»?

Если верить прокуратуре, все будет нормально.

2018-11-07T12:50:39+03:00 Если верить прокуратуре, все будет нормально.

Что происходит?

Российский бизнесмен и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев был задержан во вторник утром по запросу властей Монако. Об этом сообщает газета Le Monde.

Отмечается, что прокуратура Монако вменяет Рыболовлеву факты коррупции, активной и пассивной «торговли влиянием» и соучастие в этих преступлениях.

Ранее издание NRK со ссылкой на Football Leaks сообщило, что Рыболовлев якобы незаконно вкладывал деньги в клуб в обход правил финансового fair play. Для этого 51-летний функционер заключил спонсорский контракт с маркетинговым агентством AIM Sport AG, о чем УЕФА не знал. УЕФА подверг сомнению условия этого спонсорского контракта, но в итоге стороны урегулировали ситуацию.

Позднее представитель Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин, а также «Монако» выступили с официальными заявлениями, в которых отрицали обвинения, связанные с незаконными финансовыми махинациями.

Позиция «Монако»

Вот позиция клуба:

– «Монако» решительно отрицает распространенную в европейских и французских СМИ информацию о том, что Рыболовлев действовал в обход финансового fair play посредством контракта с маркетинговым агентством AIM. В результате контракта с агентством AIM ФК «Монако» действительно надеялся увеличить свои коммерческие и спонсорские ресурсы. Подчеркнем, что этот контракт включал маркетинговые ресурсы, спонсорство, а также все доходы, связанные с Лигой чемпионов. На самом деле маркетинговому агентству необходимо было найти для клуба дополнительные ресурсы в размере 30 миллионов евро. Однако этот контракт, оказавшийся слишком амбициозным и нереальным, в итоге не был исполнен, и поэтому он не был включен в отчеты клуба ни для Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), ни для УЕФА – это инициатива самого клуба. Следовательно, контракт никаким образом не мог использоваться в рамках финансового fair play. По результатам проверки, выявившей дефицит бюджета клуба, УЕФА оштрафовал «Монако» на 3 миллиона евро (плюс 10 миллионов с отсрочкой), а также вынес в отношении клуба спортивные санкции. Клубу пришлось выбрать альтернативную стратегию, основанную на продаже игроков, чтобы найти ресурсы, необходимые для его функционирования в соответствии с правилами финансового fair play. Это вновь подтверждает, что нынешняя политика клуба является единственной стратегией, которая экономически действенна для ФК «Монако» и соответствует действующему регулированию.

Из-за чего действительно задержан Рыболовлев?

Российский бизнесмен был взят под стражу в рамках расследования дела дилера Ива Бувье. Швейцарец находится в суде с Рыболовлевым с 2015 года. Рыболовлев полагает, что Бувье использовал отношения с миллиардером для незаконного обогащения. Предполагается, что Бувье за десять лет сотрудничества с Рыболовлевым продал 38 картин из коллекции бизнесмена и получил за это порядка 2 миллиардов евро. Дилер договаривался с клиентами о скидках от имени миллиардера, а разницу клал себе в карман. Бувье было предъявлено обвинение в мошенничестве, но перед этим он успел заявить, что сам Рыболовлев находится в сговоре с юридическими властями Монако.

Ранее сообщалось, что после подозрений в возможном влиянии на ход судебного дела между Рыболовлевым и Бувье в отставку подал министр юстиции Монако Филипп Нармино.

Адвокаты владельца «Монако» прокомментировали «СЭ» информацию о задержании и заключении под стражу российского бизнесмена.

Полный текст заявления:

– Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева. Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако. Мы рассчитываем, что нам не составит труда продемонстрировать, что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением, весьма далеким от неблагосклонного. Мэтр Эрве Темим, мэтр Тома Джаккарди.

Как все это повлияет на «Монако»?

На данный момент клубу ничего не грозит. Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в судебной системе, владелец «Монако» может быть освобожден под подписку о невыезде уже в ближайшее время.

– Рыболовлева задержали во вторник после 12 часов дня на 24 часа. Следователь вправе вынести решение о продлении срока задержания на несколько часов. Срок может быть продлен на шесть часов. В любом случае сегодня будет решен вопрос с его задержанием, – сказал источник. – Шансов остаться в тюрьме у Рыболовлева мало, практически нет. Даже если ему будет предъявлено обвинение, Рыболовлев может заплатить залог и жить у себя на вилле под подпиской о невыезде. Здесь не практикуется тюремное заключение. Вопрос в другом – будет уголовное дело в отношении Рыболовлева или нет.

Прокуратура Монако в данный момент комментирует ситуацию следующим образом:

– Допросы проходят, люди задерживаются, и это нормально.

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