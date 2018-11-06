«Монако» — «Брюгге». Без Головина на поле, но с Черчесовым на трибуне. Live!
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Прямая трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Монако – Брюгге
- На игре присутствует Станислав Черчесов. Он приехал, чтобы поговорить с Александром Головиным и Тьерри Анри.
- Головин не попал в заявку из-за травмы. Скорее всего, он пропустит матчи сборной с Германией и Швецией. Впрочем, официально об этом пока не объявили.
- «Монако» проваливается не только в Лиге 1, но и в ЛЧ. Матч с «Брюгге» — решающий в борьбе за третье место группы. После трех туров у команд по одному очку.
- «Монако» не побеждал в 11 последних матчах ЛЧ, «Брюгге» — 13.
- Стартовый состав «Монако»:
- https://twitter.com/AS_Monaco/status/1059851832841904128