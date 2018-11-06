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«Монако» — «Брюгге». Без Головина на поле, но с Черчесовым на трибуне. Live!

20:47
«Монако» — «Брюгге». Без Головина на поле, но с Черчесовым на трибуне. Live!
Фото: © globallookpress.com
Прямая трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Монако – Брюгге
  • На игре присутствует Станислав Черчесов. Он приехал, чтобы поговорить с Александром Головиным и Тьерри Анри.
  • Головин не попал в заявку из-за травмы. Скорее всего, он пропустит матчи сборной с Германией и Швецией. Впрочем, официально об этом пока не объявили.
  • «Монако» проваливается не только в Лиге 1, но и в ЛЧ. Матч с «Брюгге» — решающий в борьбе за третье место группы. После трех туров у команд по одному очку.
  • «Монако» не побеждал в 11 последних матчах ЛЧ, «Брюгге» — 13.
  • Стартовый состав «Монако»:
  • https://twitter.com/AS_Monaco/status/1059851832841904128
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