Он выдержал нападки Моуринью, а потом спас его. Лучший игрок МЮ» прямо сейчас

Сегодня Антони Марсьяль будет главной ударной силой «МЮ» в матче с «Ювентусом».

2018-11-07T14:48:32+03:00 Сегодня Антони Марсьяль будет главной ударной силой «МЮ» в матче с «Ювентусом».

Первая половина 2018 года получилась для Марсьяля ужасной. С приходом в «МЮ» Санчеса он потерял стабильное место в основе, перестал забивать (хотя к январю у него было 9 голов) и, как следствие, пролетел мимо чемпионата мира. Дешам объяснил свой выбор психологией: якобы Антони гораздо лучше играет, когда появляется в стартовом составе. А тренеру были нужны универсальные бойцы.

В СМИ писали о конфликте с Моуринью (хотя с кем у него сейчас точно нет конфликта?), из-за чего возникли проблемы с продлением контракта. Сезон-2018/19 вообще начался ужасно – «МЮ», несмотря на несложный календарь, погрузился в середину таблицы. Поражение от «Ньюкасла» наверняка стоило бы Моуринью работы. Но при 0:2 португальца спас Марсьяль. Хотя мог бы припомнить Жозе многое:

1) Как тот без спроса отдал 9-й номер Антони – Ибрагимовичу

2) Как тренер жестко осекал футболиста за слова агента о возможном уходе: «Он должен слушать меня, а не агента»

3) За недоверие: в предыдущих 7 турах нынешнего сезона француз сыграл всего 178 минут

4) За покупку Санчеса в момент, когда Марсьяль вернул свой лучший футбол

Но Антони ни разу не пошел против тренера. А в том самом матче с «Ньюкаслом» его прорывы по левому флангу и второй гол, после которого счет сравнялся, вернули «МЮ» в игру. И теперь он лучший футболист манкунианцев прямо сейчас:

В последних 4 матчах АПЛ забил 5 голов. Причем все значимые и переломные: при 1:2 – «Ньюкаслу», при 0:1 – «Борнмуту», при 0:1 – «Челси»

Что важно, во всех этих матчах «МЮ» до гола Марсьяля выглядел слабо – и команда начинала верить в себя именно после действий француза. Яркий пример – игра с «Борнмутом»

Марсьяль третий в команде по ключевым пасам (1,5. После Санчеса и Погба – 1,8 и 1,6)

Второй по дриблингу – в среднем 1,1 за матч (первый Погба – 1,9)

Он лучший бомбардир команды, хотя по среднему количеству ударов за игру лишь шестой – 1,4. По сыгранным минутам – девятый. Потрясающая реализация

Именно реализация моментов выделяет Марсьяля – у него потрясающий технический арсенал. Даже в эти 5 голов уложились стилистически абсолютно разные удары: обводящий в одно касание («Эвертону»), реакция на подборе и вколачивание с лету (первый мяч «Челси»), обводящий удар с приемом в противоход защитнику (второй гол «Челси»), изящное завершение после прострела («Борнмут»), проход в штрафную через пас и хлесткий удар в ближний угол («Ньюкасл»).

И это еще Антони не включил дриблинг на полную мощность: очевидно, что в первых играх сезона из-за недоверия Моуринью он действовал скованно. Но те, кто тренируются с Марсьялем каждый день, знают, почему француза называют новым Анри.

– Антони – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел, – рассказывал аргентинский вратарь Ромеро. – Лишь один человек в мире способен контролировать мяч так, что тот кажется приклеенным к ноге, – это Месси. Даже на максимальной скорости Марсьяль не теряет мяч – он может уходить на дриблинге или резко (за доли секунды) останавливаться, менять темп и бежать в другую сторону. Так же делает только Месси.

Уровень Антони делает его максимально полезным в любых условиях. Последние годы у «МЮ» были очень сложные, но за три года с момента прихода в клуб Марсьяль забил уже 42 гола. Это больше, чем любой другой игрок за этот отрезок. Играй он в условном «Ман Сити», где атакующие действия носят гораздо менее хаотичный характер, эта цифра легко могла бы увеличиться раза в полтора.

В «МЮ» Марсьяль пришел в максимально сложном статусе: самый дорогой подросток мира. Английский клуб выложил за футболиста 60 млн евро (плюс 10 млн потом прилетели за то, что Антони забил в АПЛ 25 голов). Несмотря на давление, в первой же игре он после выхода на замену похоронил «Ливерпуль» – 3:1. Всего за дебютных 30 матчей в чемпионате при ван Гале он забьет 11 голов. Неплохо для 20-летнего парня.

Кстати, еще о сравнениях с Анри, на которого полузащитник похож стилистически. Марсьяль начал заниматься футболом в той же школе, что и легендарный форвард – «Лез-Юлис». Помимо этих двоих там же учился футболу еще Патрис Эвра.

В 12 лет Марсьяля пробовал переманить «Ман Сити», клуб даже пригласил футболиста на базу.

– Мы были удивлены, когда узнали, что он ездил в Англию. Не в курсе, почему сделка не случилась. Меня удивило другое: по возвращению он абсолютно никак не изменился, – делился тренер школы «Лез-Юлис» Махамаду Ниакате. – Я до сих пор поддерживаю связь с Патрисом Эвра. Когда он узнал об Антони, то стал следить за ним. И однажды через меня передал свои бутсы – для 12-летнего они были очень большими, но Марсьяль был в восторге. А когда Антони впервые вызвали в сборную Франции, Эвра приветствовал его как младшего брата.

В 14 лет Марсьяль перешел в академию «Лиона». В этой команде он и дебютировал во взрослом футболе. После всего нескольких матчей его выкупил «Монако» – за 6 млн евро. Через два года он стал одним из ключевых игроков, «Монако» выбил в Лиге чемпионов «Арсенал», а Антони забил важный гол и получил приз лучшего молодого футболиста 2015 года.

Сейчас Марсьялю всего 22. Но он уже прошел через многое: ранний прорыв в «Монако», давление от сумасшедшего трансфера в «МЮ» (из-за денег и ответственности), смену обстановки, выстоял в периоды, когда Моуринью мало ему доверял, и наконец – снова вышел на свой уровень в момент, когда ни у кого в команде не шла игра.

Думается, больше этот парень не будет отступать.

Смотрите «Ювентус» – «МЮ» сегодня на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в 22:50 (мск)

Футбол. Лига чемпионов. Ювентус – Манчестер Юнайтед

Фото: globallookpress.com, Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Sport/Getty Images

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