Запомните эти имена! Две будущие суперзвезды из Амстердама

Молодые лидеры «Аякса» Френки Де Йонг и Маттейс Де Лигт тащат свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, а сам клуб готовится срубить куш на их продаже.

2018-11-07T09:16:00+03:00 Молодые лидеры «Аякса» Френки Де Йонг и Маттейс Де Лигт тащат свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, а сам клуб готовится срубить куш на их продаже.

После трех туров в ЛЧ «Аякс» делит первую строчку с «Баварией». Так круто амстердамцы не стартовали со времен тренера Луи ван Гала. Тогда голландский клуб не только продавал суперталантов в топ-клубы, но и боролся за самые высокие места в еврокубках.

В последние годы «Аякс» утратил конкурентоспособность даже на внутренней арене – с сезона-2014/15 трофеи завоевывали и «Витесс», и «Гронинген», но не самый титулованный клуб Нидерландов. В мае 2017-го «Аякс» вышел в финал Лиги Европы. И хотя вице-чемпионство во втором по статусу еврокубке в клубный музей не положишь, это стало символом позитивных изменений.

Новый Бускетс или даже Беккенбауэр

Селекционеры европейских топ-клубов помешались на 21-летнем полузащитнике «Аякса» Френки де Йонге. В самой команде даже шутили на эту тему в последний день открытого трансферного окна.

Бывший тренер амстердамцев Марсель Кайзер сделал из Де Йонга «ложного защитника». Номинальный центральный защитник всегда получал мяч выше своего партнера и пускался демонстрировать то лучшее, что у него есть: расчетливый пас и успешный дриблинг. Смелое и удачное взаимодействие Де Йонга с центральными полузащитниками или даже игроками линии атаки позволяло «Аяксу» удивлять соперника неожиданным тактическим решением – с таким мастером в центре обороны Кайзер как будто все время играл в большинстве.

Умение укрывать мяч от соперника и с завидным хладнокровием доставлять его до партнеров роднит 21-летнего игрока с Серхи Бускетсом, но хавбек «Барселоны» не может похвастать эффектным дриблингом и прохождением оппонентов. Потому периодически от специалистов постарше доносятся сравнения молодого голландца с Францом Беккенбауэром.

Де Йонг постоянно играет в обострение и делает это безошибочно – успешны 94% его обводок. По продвижению мяча через дриблинг он уступает Эдену Азару, по продвижению через передачи – Давиду Сильве и Нури Шахину, но никто не сравнится с ним по совокупности двух этих методов.

«Некоторые игроки созданы для игры в футбол. Френки Бог дал потрясающую технику. Я никогда еще не видел более талантливого игрока. Пусть он выглядит как ребенок, но он доминирует и на поле, и в коллективе. Его слушают даже старшие игроки. Этим он похож на Кройффа», – рассказывает тренер молодежного состава клуба «Виллем» Йос Богерс.

Самое удивительное, что Де Йонг даже не самый дорогой парень в своей команде. По оценке Transfermarkt, его потенциальная стоимость составляет 40 миллионов евро. Есть в «Аяксе» и тот, кто стоит на 10 миллионов больше.

Самая востребованная позиция

Центральный защитник, который играет как атакующий полузащитник, – для многих команд это слишком авантюрно и сложно. А вот центральный защитник, который играет как идеальный современный центральный защитник, – это приоритет для всех.

19-летний Маттейс де Лигт был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Нидерландов по итогам прошлого сезона. Несмотря на то что Де Лигту нет и двадцати, он уже пару лет как игрок основного состава и даже вице-капитан команды.

Высокий рост, прекрасный первый пас, правоногий в центре защиты, периодически испытывает недостаток концентрации – вы сейчас не уверены, читаете про молодого голландца или про Жерара Пике, верно? Так думают и в «Барселоне», заглядываясь на потенциальную замену своему «вечному» защитнику после десятилетия службы.

История успеха Де Лигта – классическое доказательство «правила 10 тысяч часов». Маттейс попал в футбольную академию «Аякса» в девять лет и к сегодняшнему моменту уже имеет более 50 игр за взрослый состав «Аякса» и 10 матчей в основной национальной сборной страны. Два года форы до уровня Френки де Йонга – вот что оценивается в 50 миллионов евро на сегодняшнем рынке.

Блестящая трансферная кампания

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс провел фантастическую работу минувшим летом, не просто сохранив состав финалистов Лиги Европы, но и усилив его. Из важных игроков команда упустила одного лишь Джастина Клюйверта, попавшегося в сети суперагента Мино Райолы. Но помимо того что в клубе остались два вышеуказанных футболиста, Овермарс сделал минимум три важных покупки: Дэйли Блинд, Николас Тальяфико и Душан Тадич.

Все это футболисты уже очень опытные. 28-летний Блинд толком не заиграл в «Манчестер Юнайтед» и вернулся туда, где однажды сделал себе имя. Тальяфико впервые на постоянной основе играет в Европе, но мы уже видели его в составе сборной Аргентины на чемпионате мира. Наконец, 29-летний Душан Тадич – это одно из главных приобретений «Аякса» за последнее десятилетие.

Сербский полузащитник когда-то выступал за «Гронинген» и «Твенте», после чего на четыре года уехал в английскую премьер-лигу. Летом им интересовались серьезные клубы из пятерки элитных европейских чемпионатов, но Тадич выбрал «Аякс». Ему нравится местный футбол, он знаком с помощником главного тренера Альфредом Схредером и он знал, какой кайф будет играть вместе с Хакимом Зиешом.

Зиеш – лучший игрок прошлого чемпионата Голландии. На счету марокканского полузащитника 9 мячей и 18 голевых передач в 34 матчах. Номинально что Зиеш, что Тадич – вингеры, но в системе тренера Тен Хага оба совершенно вольны в своих передвижениях. Часто они разыгрывают сложнейшие комбинации вдвоем или с участием других партнеров, меняются местами либо оказываются вместе в одной точке, перегружая игровое пространство.

В XXI веке в чемпионате Нидерландов тройка лучших игроков по голевым передачам выглядит следующим образом: Дрис Мертенс (54 ассиста в 127 матчах), Душан Тадич (57 в 134) и Хаким Зиеш (67 в 166). Сейчас в первенстве остались только двое из троицы, и оба выступают за «Аякс».

Сплав молодости и опыта

Нынешний «Аякс» отличается от предыдущих версий накопленным опытом. Средний возраст команды – 23,6 лет – по голландским меркам вполне зрелый. Помимо приобретенных летом «ветеранов» в основном составе продолжают успешно играть 32-летний опорник Лассе Шене и 35-летний нападающий Клас-Ян Хунтелар. И даже у самых молодых по возрасту футболистов за спиной несколько лет выступлений в основе «Аякса».

Конечно, одержимый молодостью футбольный Амстердам не отказался полностью от своей философии. Так, в недавнем матче с ПСВ был побит рекорд Кларенса Зеедорфа – на поле в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 7 дней вышел Райан Гравенберх. А недавнее исследование показало, что среди клубов 30 лучших европейских лиг богаче всего представлены именно воспитанники «Аякса» – 77 игроков в возрасте от 15 до 21 года.

И все же этот «Аякс» воспринимается по-другому. Может, правы были те, кто считал нефартовым стадион «Амстердам Арена», куда голландский клуб переехал в 1996 году и после чего уже не достигал высот в еврокубках? Сейчас эта арена носит название Йохана Кройффа, а такое имя способно снять какие угодно проклятья.

Футбол. Лига чемпионов. Бенфика – Аякс

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Фото: Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru