«Локомотив» не безнадежен, но проигрывает 0:2. Трансляция и голевые моменты из Португалии. Live!

Вместе болеем за «Локомотив», которому пора перестать быть пассажиром в компании «Порту», «Шальке» и «Галатасарая».

2018-11-06T22:46:46+03:00 Вместе болеем за «Локомотив», которому пора перестать быть пассажиром в компании «Порту», «Шальке» и «Галатасарая».

Статистика и текстовая трансляция

Две недели назад «Порту» обыграл «Локомотив» в Москве (3:1).

Диспозиция после трех туров: «Порту» — 7 очков, «Галатасарай» — 5, «Шальке» — 4, «Локомотив» — 0.

Соломон Кверквелия пропускает матч из-за красной карточки.

Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

Стартовый состав «Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими, Корона, Марега.

Гол и голевые моменты

Ужасно начинается матч для «Локо». «Порту» разрывает оборону команды Семина очень легко. 1:0.

«Локомотив» играет неплохо, но «Порту» выглядит солиднее. Вновь хозяева взламывают оборону гостей красивой проникающей передачей.

Великолепный момент создает себе Алексей Миранчук, наносит великолепный обводящий удар... Был бы гол тура, если бы не крестовина.

Неплохая попытка от Антона Миранчука. Рядом со штангой.