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«Локомотив» не безнадежен, но проигрывает 0:2. Трансляция и голевые моменты из Португалии. Live!

22:46
«Локомотив» не безнадежен, но проигрывает 0:2. Трансляция и голевые моменты из Португалии. Live!
Антон Миранчук / Фото: © ФК «Локомотив»
Вместе болеем за «Локомотив», которому пора перестать быть пассажиром в компании «Порту», «Шальке» и «Галатасарая».
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Статистика и текстовая трансляция

  • Две недели назад «Порту» обыграл «Локомотив» в Москве (3:1). 
  • Диспозиция после трех туров: «Порту» — 7 очков, «Галатасарай» — 5, «Шальке» — 4, «Локомотив» — 0. 
  • Соломон Кверквелия пропускает матч из-за красной карточки. 
  • Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.
https://twitter.com/fclokomotiv/status/1059880737917321218
  • Стартовый состав «Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими, Корона, Марега.

Гол и голевые моменты 

Ужасно начинается матч для «Локо». «Порту» разрывает оборону команды Семина очень легко. 1:0. 

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«Локомотив» играет неплохо, но «Порту» выглядит солиднее. Вновь хозяева взламывают оборону гостей красивой проникающей передачей. 

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Великолепный момент создает себе Алексей Миранчук, наносит великолепный обводящий удар... Был бы гол тура, если бы не крестовина. 

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Неплохая попытка от Антона Миранчука. Рядом со штангой. 

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