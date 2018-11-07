ЦСКА проиграл «Роме», но зажег двух новых звезд. Гончаренко доволен

Акинфеев ошибся, Марио выбыл до конца года, а Магнуссон удалился. Итог - 1:2.

2018-11-07T23:57:42+03:00 Акинфеев ошибся, Марио выбыл до конца года, а Магнуссон удалился. Итог - 1:2.

К восьмой минуте матча с ЦСКА случилось все, чего можно было опасаться – быстро пропущенный гол и травма ведущего игрока. Фанаты отвлеклись от оскорблений в адрес «Ромы» и переключились на поддержку своих. «Марио! Марио!» – неслось с трибун, когда Фернандеса, получившего по голове от Коларова, тащили в раздевалку на носилках.

– По предварительной информации, у Марио может быть сотрясение мозга, перелом скулы и перелом носа, – сказал после игры Виктор Гончаренко.

Вместо Марио вышел левый бровочник Щенников, а начинавший слева Обляков перебежал направо. Именно эта пара устроила самый опасный момент у ворот Ольсена в первом тайме. Обляков, которого накануне похвалил Эусебио Ди Франческо, ворвался в штрафную «Ромы» и пробил, а Щенников после сейва Ольсена не очень ловко ударил головой.

Кстати, неделю назад, в Пскове, мне попался на глаза позапрошлогодний журнал о северо-западном футболе, где петербургский тренер Казаченок критиковал полузащитника СДЮШОР «Зенит» Облякова за недостаточно уверенную – для лидера команды – игру в матче за сборную Санкт-Петербурга. Некоторые тогдашние партнеры Облякова так и не пробились в профессиональный футбол, а Иван спустя два года зажигает в Лиге чемпионов.

После гола Маноласа, прошлый летом едва не перешедшего в «Зенит», «Рома» уступила инициативу, но ЦСКА пользовался этим не больно-то здорово. Быстро продвигать мяч на чужую половину поля удавалось, но там чаще всего не хватало игроков для розыгрыша успешной атаки. На 26-й минуте – после очередной заглохшей комбинации – Гончаренко разочарованно махнул на поле рукой.

«Рома» же, атакуя реже, делала это опаснее. К концу первого тайма наступление ЦСКА стало более осмысленным и содержательным, что после перерыва привело к голу Сигурдссона, после которого за воротами Акинфеева полыхнуло пиро-шоу. Арнор, как и Обляков, стал игроком ЦСКА в последний день трансферного окна – еще в конце августа он играл за «Норчепинг» против «Эльфсборга», тому же клубу – месяцем ранее – забивал свой последний гол в чемпионате Швеции, а сегодня снова забил шведскому вратарю, но уже в Лиге чемпионов.

Другого исландца, Хердура Магнуссона, похвалить труднее. Гончаренко говорил, что в сентябре – после легкого повреждения – Хердура просили не летать в сборную, но тот не послушался и усугубил травму, после чего пропустил два матча Лиги чемпионов и дебютировал в ней только в Риме. Во втором тайме сегодняшней игры исландец нарвался на вторую желтую карточку, и ЦСКА более получаса провел в меньшинстве.

«Побеждать! Побеждать», – донеслось с фанатской трибуны ЦСКА, и в следующее мгновение армейцы, не успев перестроиться после потери Магнуссона, пропустили от Пеллегрини. Гончаренко пнул лежавшую перед ним бутылку, она вылетела на поле, и за ней пришлось бежать начальнику ЦСКА Сергею Якунчикову.

Самый опасный момент в оставшееся до конца матча время создал тот же Обляков. «И Ваня, и другие игроки атакующей группы сегодня очень старались. Может быть, не на своем уровне сыграл Влашич, хотя это все равно был высокий уровень, зато очень хорошо выглядели его партнеры. Если что-то не получалось технически, компенсировали это самоотдачей», – заметил наставник ЦСКА.

Тренер «Ромы» назвал удаление Магнуссона ключевым моментом матча. «Оно нам помогло, но в то же время стало следствием нашего давления, – сказал Ди Франческо».

Покинув поле, Магнуссон увлек за собой и Сигурдссона, которого пришлось менять, чтобы усилить защиту. «Арнор остро играл, но до выхода Чернова у наших ворот было очень жарко. Когда остаешься в меньшинстве, всегда приходится делать нелегкий выбор». Другой центральный защитник ЦСКА – Виктор Васин, как выяснилось, в 2018-м так и не сыграет. После перехода в ЦСКА он из-за травмы уже пропустил весь 2011-й. «В лучшем случае увидим его в официальных матчах в феврале, – сказал Гончаренко. – У каждого человека свой организм, который по-разному реагирует на такие травмы. Он и после первого разрыва крестов долго восстанавливался. Если Макаров с Кучаевым, получившие аналогичные травмы позже, уже тренируются в общей группе, то у Васина восстановление затягивается».

Тренер ЦСКА признал, что неудачная серия ЦСКА – в первую очередь следствие эмоционального спада после победы над «Реалом», но все же нашел в игре с «Ромой» немало позитива. «Моментами мы контролировал игру. Такие матчи хороши для нашего дальнейшего прогресса. После удаления мы играли самоотверженно, многие игроки пробовали себя преодолеть, за это надо сказать им спасибо».

Лига чемпионов. Основной турнир. Тур 04

ЦСКА (Москва) – «Рома» (Рим) – 1:2 (0:1)

Голы: Сигурдссон, 51 (ВИДЕО). – Манолас, 4 (ВИДЕО). Пеллегрини, 59 (ВИДЕО).

Удаление: Магнуссон, 56

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев