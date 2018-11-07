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Лига чемпионов

ЦСКА – «Рома». Онлайн и лучшие моменты

19:59
ЦСКА – «Рома». Онлайн и лучшие моменты
Костас Манолас / Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Прямая трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА – Рома

Факты о матче:

  • ЦСКА идет на третьем месте в группе G с четырьмя очками.
  • «Рома» — на второй строчке, у нее шесть баллов.
  • В предыдущей встрече этих команд римляне были сильнее: 3:0.
  • Есть ли у армейцев шанс победить дома, играя в Лужниках?
  • Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов 
  • Стартовый состав «Ромы»: Робин Ольсен, Давиде Сантон, Костас Манолас, Федерико Фасио, Александар Коларов, Брайан Кристанте, Стивен Н'Зонзи, Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини, Джастин Клюйверт, Эдин Джеко

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