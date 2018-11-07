ЦСКА – «Рома». Онлайн и лучшие моменты
Костас Манолас / Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Прямая трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА – Рома
Факты о матче:
- ЦСКА идет на третьем месте в группе G с четырьмя очками.
- «Рома» — на второй строчке, у нее шесть баллов.
- В предыдущей встрече этих команд римляне были сильнее: 3:0.
- Есть ли у армейцев шанс победить дома, играя в Лужниках?
- Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов
- Стартовый состав «Ромы»: Робин Ольсен, Давиде Сантон, Костас Манолас, Федерико Фасио, Александар Коларов, Брайан Кристанте, Стивен Н'Зонзи, Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини, Джастин Клюйверт, Эдин Джеко
Статистика и текстовая трансляция
Смотрите также
Головину нужно уходить из «Монако». Пять веских причин
Черная осень ЦСКА. Прервут ли армейцы печальную серию?
Массимо Каррера: «Акинфеев и «Лужники» сделают ЦСКА сильнее»
Станислав Черчесов: «Через пару дней решим, поедет ли Головин 12 ноября в Новогорск»