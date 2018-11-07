Взлет «Автомобилиста» и падение «Динамо». Главные итоги старта сезона КХЛ

Подводим итоги первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

2018-11-07T17:59:34+03:00 Подводим итоги первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

7. «Сибирь» совсем не та

Старт новосибирской «Сибири» — главный фильм ужасов первой части сезона КХЛ. 12 матчей подряд команда Владимира Юрзинова-младшего сначала и Александра Андриевского затем не могла одержать победу, показав худший результат в истории лиги. На помощь пришел обладатель предыдущего антирекорда – «Витязь», уступивший 30 сентября на домашнем льду сибирякам (3:4).

Но та победа не явилась началом качественного скачка «Сибири». С 12 очками после 26 игр она занимает последнюю строчку сводной таблицы КХЛ. Похоже, в команде, еще недавно выходившей в финал Восточной конференции, настало время перемен. И вопрос здесь не в тренерском штабе. Отставка Юрзинова казалась, мягко говоря, странной. Нужен свежий взгляд на ситуацию в клубе, и вряд ли нынешней генменеджер Кирилл Фастовский при всем к нему уважении – тот человек, который может вдохнуть в «Сибирь» новую жизнь.

6. СКА может запоздать с выходом на проектную мощность

Несмотря на то, что СКА находится на 2-й строчке «Запада», в санкт-петербургской команде есть некоторые проблемы с игрой, а вернее, с отсутствием ее стабильности. Переукомплектация состава, где каждый должен получать определенный минимум игрового времени, мешает Илье Воробьеву полноценно наигрывать тактические схемы и взаимосвязи внутри пятерок.

Отсюда и не самые убедительные победы в матчах с соперниками, которых СКА по уровню мастерства превосходит с гигантским запасом. Как только попадается серьезный противник, армейцы и вовсе терпят одно поражение за другим: по два проигрыша «Салавату Юлаеву» и ЦСКА, домашние неудачи с «Авангардом» и «Локомотивом». Если никаких изменений в ближайшее время не произойдет, то возможный провал в плей-офф Кубка Гагарина сенсацией не станет.

ЦСКА - СКА - 3:1. Голы и лучшие моменты

5. Перестановки в тренерском цехе

Как принято считать, отличительная особенность КХЛ – многочисленные перестановки на тренерских позициях по ходу сезона. Прошедшие два месяца не стали исключением. Уже четыре главных тренера лишились должностей. По слухам, в ближайшее время к ним может присоединиться и нынешний рулевой минского «Динамо» Горди Дуайер, чей клуб абсолютно по делу занимает последнюю позицию на «Западе».

Выше мы уже упомянули об отставке в «Сибири», которая стала первой в нынешнем сезоне. Следом оставил пост главный тренер «Трактора» Герман Титов. И здесь ситуация выглядит двояко. С одной стороны, команда уступила в 10 матчах из 16, демонстрируя ужасную игру. Поражения вроде 0:5 были нормальным делом. С другой стороны, нужно ли было вообще приглашать «Трактору» Титова? Это специалист, который за карьеру лишь раз, причем со скрипом, вывел команду в плей-офф («Авангард» прошлого сезона). Челябинску же требовался своего рода антикризисный менеджер. А вообще «Трактору» стоило не валять дурака и сохранять Анвара Гатиятулина.

Две другие отставки прогремели в столице России. В московском «Динамо» Владимира Воробьева сменил опытнейший Владимир Крикунов, причем первый остался в штабе. А вот «Спартак» совершил, пожалуй, самую странную тренерскую перестановку из всех четырех. Команда под руководством Вадима Епанчинцева уверенно находилась в зоне плей-офф, показывала хоккей того потенциала, который был заложен в нынешнем составе, если не выше. Вспомните хотя бы досадное поражение в Санкт-Петербурге, где «Спартаку» не хватило 30 секунд для победы над СКА. Судя по всему, в ситуации замешаны какие-то внутренние истории, но о них можно только догадываться. Факт остается фактом, сейчас командой руководит ее генменеджер Алексей Жамнов, хотя официально главным тренером числится Игорь Уланов. И есть серьезные сомнения, что данная перестановка сможет вывести «Спартак» на новый уровень.

Динамо М - Спартак - 1:2. Голы и лучшие моменты

4. Рижско-нижегородская сказка

Знаете, что общего между рижским «Динамо» и нижегородским «Торпедо»? Нынешний главный тренер рижан Гиртс Анкипанс, который успел два года поработать в прежнем тренерском штабе автозаводцев. Набравшись опыта под крылом Петериса Скудры и потратив один сезон для освоения в роли главного, Анкипанс сколотил из среднего набора хоккеистов боеспособную команду, которая идет на 8-м месте на «Западе», — о таком в Риге могли лишь мечтать. А как раскрылся защитник Мэтью Майоне, ставший, пожалуй, главной сенсацией среди всех игроков нынешнего сезона! Сейчас он занимает с 27 (6+21) очками третье место в списке бомбардиров КХЛ.

С «Торпедо» ситуация идентичная. Новый главный тренер Дэвид Немировски, к чьему приглашению изначально относились скептически, смог создать в Нижнем Новгороде самое главное – команду. Где каждый знает, что и когда ему необходимо делать на площадке, да еще и бьется партнера, при этом показывая достаточно зрелищный хоккей. Сенсационная победа над СКА (4:3) в начале сезона была не просто волей случая, а днем рождения нового «Торпедо». Да, нижегородцам порой не хватает стабильности, и сейчас они скатились до седьмого места на «Востоке», но сомнений, что эта команда сумеет выйти в плей-офф и там серьезно пошуметь, — нет.

3. «Динамо»: ожидания и проблемы

«Задачу выхода в плей-офф „Динамо“ уже решило», — заявлял в июле генеральный директор московского клуба Валерий Шанцев. Летом была проведена мощная трансферная кампания: Шипачев, Кагарлицкий, Миронов, Афиногенов – по меркам КХЛ это настоящие звезды. Да, серьезно усилить оборону не удалось, но вратарская бригада в лице Александра Еременко и Ивана Бочарова выглядела весьма внушительно. Все говорило о том, что «Динамо» поборется за попадание в тройку сильнейших по итогам регулярного чемпионата на «Западе».

Что же мы получили на выходе? После 26 игр в активе бело-голубых лишь 9 побед и девятое место в конференции. У команды серьезные проблемы с реализацией моментов, в этом можно было убедиться, посмотрев недавний матч против «Спартака» (1:2). Кроме пары Шипачев – Кагарлицкий никто не показывает ожидаемого уровня игры. Бочаров пытается тащить «Динамо» как может, Еременко серьезно проваливает нынешний сезон. Защита неплохо поддерживает атаку, но со своими непосредственными задачами не справляется. Появление в начале октября Владимира Крикунова на посту главного тренера встряхнуло команду, но есть мнение, что его методы работы несколько устарели. С учетом плотности в нижней части таблицы «Запада» «Динамо» имеет все шансы на попадание в плей-офф и, скорее всего, туда попадет. Но об удачном выступлении там пока можно не мечтать.

2. Балашиха окрыляет. Надолго ли?

Наравне с «Динамо» агрессивную трансферную кампанию провел омский «Авангард», который по всем известным причинам в этом сезоне проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. История с «Ареной Омск», как кажется, серьезно встряхнула нового президента клуба Максима Сушинского, и тот решил во что бы то ни стало принести праздник болельщикам. В конце мая главным тренером «Авангарда» был назначен небезызвестный в НХЛовских кругах Боб Хартли. Летом команду пополнили вратарь Игорь Бобков, молодые Вилле Покка и Денис Зернов, вернулись Сергей Широков и Карри Рямё (правда, последний получил серьезную травму в предсезонке). Главные бомбы взорвались в конце августа – начале сентября: Давид Дэарнэ, Максим Тальбо, Алексей Емелин, Коди Фрэнсон, Крис Верстиг – все они оказались в «Авангарде», и сомнений в чемпионских амбициях клуба не осталось.

Лучшие голы октября в КХЛ

За первый месяц регулярного чемпионата омский клуб потерпел лишь одно поражение - от «Металлурга» (0:1). Периодически «Авангард» громил соперников, периодически добивался успеха в равной борьбе, но самое главное – он набирал очки. И если бы не сумасшедший «Автомобилист», к октябрю «ястребы» были бы лучшими в КХЛ. Второй месяц получился не столь удачным. Поражений стало больше, игра менее яркой, Крис Верстиг и вовсе покинул клуб по настоянию жены и из-за проблем со здоровьем (на его место уже пришел шведский нападающий Виктор Стольберг). Тем не менее очкового запаса хватило, чтобы уйти на перерыв на втором месте в Восточной конференции. Но так и остается загадкой, какой «Авангард» настоящий: сентябрьский или октябрьский?

1. Двадцать пять - один!

Без сомнений, главная история первой части регулярного сезона КХЛ – екатеринбургский «Автомобилист». За 26 матчей уральский клуб потерпел лишь одно поражение. Команда штурмовала рекорд СКА по количеству побед подряд со старта сезона, но до заветной отметки «20» ей не хватило двух выигрышей. Несмотря на это, в сердцах болельщиков как клуба, так и всей лиги, «Автомобилист» стал и рекордсменом, и главным героем.

В чем секрет успеха? Ответ банален: во всем! Хорошее финансирование, качественное управление клубом, отличный состав. Но из «всего» нужно отдельно отметить одного человека – главного тренера Андрея Мартемьянова. Специалист, приглашенный в «Автомобилист» перед началом сезона, смог идеально изучить игроков, с которыми ему придется работать, и, вычленив все их недостатки, встроить в игру команды только лучшие качества. Позитивная атмосфера в клубе – тоже далеко не последняя причина успеха команды. Есть ощущение, что новый «Автомобилист» — это всерьез и надолго.

Автомобилист - Сибирь - 4:2. Голы и лучшие моменты

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, РИА Новости/Владимир Федоренко, ХК «Автомобилист»