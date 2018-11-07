Антирекорд «Локо». Стыдно или нет?

В Европе наш чемпион в несколько раз хуже, чем дома.

2018-11-07T11:49:02+03:00 В Европе наш чемпион в несколько раз хуже, чем дома.

Как утверждают знатоки, «Локомотив» стал второй командой в истории Лиги чемпионов, которая, будучи посеянной в первую корзину, потеряла шансы на выход в пей-офф уже после 4-го тура группового этапа. Первой был «Блэкберн» в сезоне 1995/96. Но англичане тогда хотя бы имели одну ничью, тогда как россияне сегодня проиграли все матчи. То есть в этом антирекорде железнодорожники заявляют претензию на самостоятельное авторство. Подтверждая её, между прочим, и разницей мячей: если у «Блэкберна» было 1–4, то у «Локомотива» 2–11.

При этом, что удивительно, отношение общества к фиаско красно-зелёных в целом спокойное. Оценки практически всех авторитетов сходятся в одном: качество игры «Локо» в нынешней Лиге значительно выше результата. А потому в целом за нашего чемпиона не стыдно.

На что совершенно справедливо возражают те, кто видит главное, что есть в спорте – цифры на табло. 2–11 в группе, где нет ни одного суперклуба, – и это не стыдно? А чего тогда вообще стыдиться в футболе?

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Давайте попробуем понять, что же происходит с «Локомотивом».

Оттолкнёмся от статистики. Самый элементарный показатель, характеризующий атакующую активность, – количество ударов по воротам. Если просуммировать данные из матчей железнодорожников всех четырёх туров, то окажется, что «Локомотив» нанёс 46 ударов, а его соперники – 47. Вроде бы тезис о ровной группе получает своё подтверждение. Как и утверждение о том, что по игре наш чемпион смотрелся не хуже других.

Но картина откроется совершенно иначе, если обратить внимание не просто на удары, а на попадания в створ. Тут обнаружится катастрофическое отставание «Локо» – 7 против 23-х. То есть если соперник посылает в цель примерно половину своих ударов, то железнодорожник – лишь 15%. А как ты будешь забивать, если даже не попадаешь по воротам?

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Чтобы докопаться до природы такой некачественной пальбы, можно зайти с другой стороны.

В 4-х матчах Лиги чемпионов «Локомотив» пропустил 11 голов. Почти столько же, 12, пропущено и в чемпионате страны, но только в 13-ти матчах. Говоря иначе, в Европе оборона красно-зелёных где-то раза в четыре хуже, чем дома.

После матча в Порту Юрий Сёмин произнёс кое-что важное:

– Основное – нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Игроки «Порту» – особенно Корона, Марега и Браими – в скорости явно превосходили нас.

Итак, вот оно, главное слово, – скорость. Причём имеется в виду, конечно, не только бег, но и мысль. Первый гол на «Драгау», который уже на второй минуте дал понять, кто из ху, состоялся именно благодаря тому, что каждый участник эпизода с португальской стороны соображал быстрее оппонента. Идову, Хёведес, Крыховяк – все предстали людьми из другой, вчерашней, скоростной лиги.

* * *

Но вы готовы допустить, что дискомфорт от других скоростей «Локомотив» испытывает только в обороне? И что на атаке этот дисбаланс никак не сказывается? Да нет, конечно, такого не бывает. Футбольное поле едино, и если ты отстаёшь от соперника, то в любом его уголке.

Вернёмся ещё раз к точности железнодорожников. В Лиге чемпионов, как уже сказано, в створ попадают только 15% ударов, тогда как в чемпионате России, как свидетельствует InStat, – 37%. Снижение в два с половиной раза.

Причины? Первая версия та же самая – скорости. В Европе всё надо делать быстрее – думать, бежать, готовить удар. Для футболиста это стрессовые условия, и вполне объяснимо, что он теряет в качестве.

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Как вы думаете, сколько раз Мануэл Фернандеш был заменён в нынешнем чемпионате России? Можно сказать, ни разу (уход на 89-й минуте в игре с «Ахматом» очевидно был вызван тактическими, а не игровыми резонами). Все 13 матчей сыграны от начала до конца. А в 4-х турах Лиги чемпионов Юрий Сёмин снимал его с игры уже дважды. Причём если в первом случае где-то за полчаса до финального свистка, то теперь, в Порту, уже в перерыве.

Почему?

Ответ подскажут имена тех, кто выходил вместо. Рифат Жемалетдинов и Джефферсон Фарфан. Их единственное превосходство над Фернандешем – как раз скорость. Тягучесть, которая вполне допустима в российском чемпионате, в серьёзном европейском обществе оказалась совершенно неуместной, а перестроиться лидер команды то ли не смог, то ли не захотел.

Фернандеш как та капля, в которой отражается океан. Российский футбол существует в ином скоростном режиме по сравнению с элитными мировыми образцами, и то, что неплохо работает здесь, абсолютно неактуально там.

* * *

Так что же, действительно не стыдно? И «Локомотив» не виновник, а просто жертва?

На самом деле для такого матёрого народа, что собран в этой команде, разница скоростей никакое не откровение. Тем более после тех болезненных уроков, что по весне преподал «Атлетико». Но выводов, как мы видим, не последовало.

Железнодорожники ведь не первые, кто столкнулся с таким диссонансом – для россиян это ежегодная практика. Но только чьи-то команды (например, Бердыева, Гончаренко) умеют сделать так, что этой разницы почти не видно, а чьи-то получают по полной программе.

Так что за 2–11, конечно, стыдно. Тем более от тех, кто не имеет принципиально иных возможностей.

Но у «Локомотива» есть ещё два матча, чтобы принести всем нам свои извинения.

Лига чемпионов. Основной турнир. Тур 04

«Порту» (Порту) – «Локомотив» (Москва) – 4:1 (2:0)

Голы: Эррера, 2 (ВИДЕО). Марега, 42 (ВИДЕО). Корона, 67 (ВИДЕО). Отавио, 90 (ВИДЕО). – Фарфан, 59 (ВИДЕО).

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