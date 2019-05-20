Возможный трансфер лидера ЦСКА в Европу и невероятный «Краснодар». Лучшие тексты 20 мая

Материалы, опубликованные в понедельник. От ретро-истории по легкой атлетике до победной раздевалки ЦСКА.

Материалы, опубликованные в понедельник. От ретро-истории по легкой атлетике до победной раздевалки ЦСКА.

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95 лет назад, 20 мая 1924 года, родился Иван Удодов, первый из советских тяжелоатлетов, завоевавший золото Олимпиады.

Удодов с юных лет стержневой был парень, упертый и под немцем жизни себе не представлял. При первом удобном случае сквозанул в составе организованной группы с вражеского авиационного завода, к которому был приписан, но далеко уйти не удалось — поймали, жестоко наказали.

Тяжелая судьба. Интереснейшая история

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В Москве прошла финальная стадия Кубка России по интерактивному футболу.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

Все важные события Кубка и лучшие фото

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Кажется, «Урал» — более надежный вариант, но нам очень интересно ваше мнение.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов, globallookpress.com

«Зенит» гарантировал себе групповой этап Лиги чемпионов, «Локомотив» — почти. «Краснодар», скорее всего, дебютирует в ЛЧ, начиная с 3-го раунда квалификации. «Спартак», если не провалится в последнем туре, займет четвертое место, ЦСКА — пятое. Оба московских клуба гарантировали себе Лигу Европу, однако начальная стадия 4-й и 5-й команды РПЛ зависит от финала Кубка России. Как и последняя путевка в еврокубки.

Расклады, разбор плюсов и минусов, графика, опрос и видео

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Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

В прошлом году Швеция стала чемпионом мира, но по итогам группового этапа пропустила девять шайб. Два года назад меньше всего в группе пропустила Канада (10). Так что сборная России сейчас отличается выдающейся обороной. Во вторник ее протестируют шведы.

Дневник чемпионата мира

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«Быки» сыграли невероятно слаженно. У нас есть неопровержимые доказательства.

Фото: © ФК «Краснодар»

В действиях «Краснодара» в позиционных атаках восхищают два момента: реакция футболистов на действия партнеров — понимают друг друга с полувзгляда; быстрый и качественный розыгрыш мяча. Такое невозможно наиграть за несколько недель или считанное количество месяцев — стиль нуждается в долгой автоматизации. «Краснодар» пришел к высокому качеству через годы тренировок. Показательно, что игроки середины поля — Каборе, Газинский и Перейра — давно в команде. Для подобных шоу требуется большой запас терпения.

Смотреть и наслаждаться

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Чемпионы Евролиги отпускают свои эмоции.

Нет причины, по которой я не мог бы оказаться в одной из символических сборных сезона. Но это не мне решать. Что в моей власти — так это просто выходить на площадку и показывать результат. Не включили в пятерку — какая разница? Я чемпион Евролиги, и этого-то у меня никто не отнимет. Двукратный чемпион.

Курбанов, Клайберн, Хиггнс и Ватутин. А также много видео

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Кажется, скоро Марио предстоит сложный выбор.

Мы поговорили с бывшими русскими футболистами, которые отлично знают каждый их этих чемпионатов. И выяснили, где у Марио больше шансов заявить о себе.

Канчельскис, Кирьяков и Корнеев — о будущем Фернандеса

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Мастеровитая защита швейцарцев не смогла сдержать натиск россиян. Разбираем матч группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Возвращение Капризова в тройку к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину стало весьма неожиданным. Вместе они начинали этот чемпионат мира, но очень быстро Воробьев перевел Кирилла на позицию 13-го нападающего, а к паре вашингтонцев добавил Александра Барабанова. В матче с Латвией форвард СКА был совершенно незаметен, что, судя по всему, и привело к обратной перестановке.

Текст и видео

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За «Истанбул Башакшехир» играют Адебайор, Клиши, Робиньо, Туран и Федор Кудряшов.

Ведомый известным турецким специалистом Фатихом Теримом «Галатасарай» не мог похвастать той же степенью организованности игры, отлаженной обороной и коллективным опытом звезд «Истанбула». Но у них было то, чего у клуба из района Башакшехир нет и, возможно, никогда не будет. Болельщики, полный стадион, традиции. В конечном счете естественное победило искусственное.

История из Турции

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А главный тренер сборной Великобритании в следующем году будет работать в одной из немецких лиг.

По титулам они вполне могут соревноваться даже с топ-сборными. Например, финны выигрывали трофей два раза. Столько же — США. Сборная Словакии за 23 года победила на ЧМ лишь однажды, а по общему количеству медалей и вовсе уступает Великобритании. В копилке швейцарцев нет золотых наград.

Некоторые факты наверняка удивят

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Большое интервью на простые и не очень темы.

— Подводя итог ЧЕ-2019, нужно сказать, что никто не знает моей ситуации. Я могла вообще сюда не поехать. Учитывая весь этот путь, даже зная, что я показала не все, на что способна, результатом все равно довольна. То, что я здесь и выступаю, надеюсь, всех порадовало.

Много интересного. Внутри фото и видео выступления

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Обозреватель «Матч ТВ» побывал на необычной тренировке сборной России, после которой поговорил с Ильей Воробьевым и Сергеем Андроновым.

В одном из моментов капитан Илья Ковальчук ударил с одного метра и залепил мячом в лицо юному форварду ЦСКА. «Капризов прошел боевое крещение», — выдохнула пресса.

Репортаж, прямая речь тренера и игрока, а также «футбольные» фото

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ЦСКА заразит вас всех. Не читайте этот текст, если не хотите заболеть баскетболом на всю жизнь. Остановитесь, пока не поздно. Если вы полюбите баскетбол так, как любят его в ЦСКА, — обратной дороги не будет. Лучше будьте как все. Живите по шаблонам.

Вы можете быть и иностранцем, но все же недооцененным. Из года в год вы разрываете себя на тренировках, жертвуете здоровьем и временем. А титул MVP «Финала четырех» все равно достанется другому. Если вы делаете невидимую работу — похвалят того, кто ее не делает и поэтому более ярок.

Еще раз о грандиозной победе. Внутри также интервью с Хиггинсом

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