Возможный трансфер лидера ЦСКА в Европу и невероятный «Краснодар». Лучшие тексты 20 мая
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Душа, глаза и кости. Невероятная история Ивана Удодова, который выжил в Бухенвальде и стал олимпийским чемпионом Хельсинки
95 лет назад, 20 мая 1924 года, родился Иван Удодов, первый из советских тяжелоатлетов, завоевавший золото Олимпиады.
Удодов с юных лет стержневой был парень, упертый и под немцем жизни себе не представлял. При первом удобном случае сквозанул в составе организованной группы с вражеского авиационного завода, к которому был приписан, но далеко уйти не удалось — поймали, жестоко наказали.
Тяжелая судьба. Интереснейшая история
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Чемпион России проиграл в финале Кубка страны по киберфутболу. Как это было
В Москве прошла финальная стадия Кубка России по интерактивному футболу.
Все важные события Кубка и лучшие фото
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«Урал» или «Арсенал» сыграет в Лиге Европы от России. Вы за кого?
Кажется, «Урал» — более надежный вариант, но нам очень интересно ваше мнение.
«Зенит» гарантировал себе групповой этап Лиги чемпионов, «Локомотив» — почти. «Краснодар», скорее всего, дебютирует в ЛЧ, начиная с 3-го раунда квалификации. «Спартак», если не провалится в последнем туре, займет четвертое место, ЦСКА — пятое. Оба московских клуба гарантировали себе Лигу Европу, однако начальная стадия 4-й и 5-й команды РПЛ зависит от финала Кубка России. Как и последняя путевка в еврокубки.
Расклады, разбор плюсов и минусов, графика, опрос и видео
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Невероятный Кучеров. Главная цифра сборной России. Кто первый вратарь — Георгиев или Василевский?
Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.
В прошлом году Швеция стала чемпионом мира, но по итогам группового этапа пропустила девять шайб. Два года назад меньше всего в группе пропустила Канада (10). Так что сборная России сейчас отличается выдающейся обороной. Во вторник ее протестируют шведы.
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Никто в РПЛ не умеет так создавать пространство. Пост тактического наслаждения «Краснодаром» и покадровый видеоразбор
«Быки» сыграли невероятно слаженно. У нас есть неопровержимые доказательства.
В действиях «Краснодара» в позиционных атаках восхищают два момента: реакция футболистов на действия партнеров — понимают друг друга с полувзгляда; быстрый и качественный розыгрыш мяча. Такое невозможно наиграть за несколько недель или считанное количество месяцев — стиль нуждается в долгой автоматизации. «Краснодар» пришел к высокому качеству через годы тренировок. Показательно, что игроки середины поля — Каборе, Газинский и Перейра — давно в команде. Для подобных шоу требуется большой запас терпения.
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«Итудис и ЦСКА сделали меня счастливым». Золотые слова из чемпионской раздевалки
Чемпионы Евролиги отпускают свои эмоции.
Нет причины, по которой я не мог бы оказаться в одной из символических сборных сезона. Но это не мне решать. Что в моей власти — так это просто выходить на площадку и показывать результат. Не включили в пятерку — какая разница? Я чемпион Евролиги, и этого-то у меня никто не отнимет. Двукратный чемпион.
Курбанов, Клайберн, Хиггнс и Ватутин. А также много видео
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«Там каждая тренировка — рубиловка». «МЮ», «Бавария» и «Барса» — что выберет Фернандес летом?
Кажется, скоро Марио предстоит сложный выбор.
Мы поговорили с бывшими русскими футболистами, которые отлично знают каждый их этих чемпионатов. И выяснили, где у Марио больше шансов заявить о себе.
Канчельскис, Кирьяков и Корнеев — о будущем Фернандеса
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Капризов усилил связку Овечкин — Кузнецов, но все решили прессинг и Кучеров. Разбор матча Швейцария — Россия. Видео
Мастеровитая защита швейцарцев не смогла сдержать натиск россиян. Разбираем матч группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Возвращение Капризова в тройку к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину стало весьма неожиданным. Вместе они начинали этот чемпионат мира, но очень быстро Воробьев перевел Кирилла на позицию 13-го нападающего, а к паре вашингтонцев добавил Александра Барабанова. В матче с Латвией форвард СКА был совершенно незаметен, что, судя по всему, и привело к обратной перестановке.
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Чемпионом Турции едва не стал выращенный из пробирки клуб Эрдогана. Там играет россиянин
За «Истанбул Башакшехир» играют Адебайор, Клиши, Робиньо, Туран и Федор Кудряшов.
Ведомый известным турецким специалистом Фатихом Теримом «Галатасарай» не мог похвастать той же степенью организованности игры, отлаженной обороной и коллективным опытом звезд «Истанбула». Но у них было то, чего у клуба из района Башакшехир нет и, возможно, никогда не будет. Болельщики, полный стадион, традиции. В конечном счете естественное победило искусственное.
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Подписчиков в 70 раз меньше, чем у Овечкина, а золота ЧМ — как у словаков. 8 фактов о сборной Великобритании
А главный тренер сборной Великобритании в следующем году будет работать в одной из немецких лиг.
По титулам они вполне могут соревноваться даже с топ-сборными. Например, финны выигрывали трофей два раза. Столько же — США. Сборная Словакии за 23 года победила на ЧМ лишь однажды, а по общему количеству медалей и вовсе уступает Великобритании. В копилке швейцарцев нет золотых наград.
Некоторые факты наверняка удивят
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«Если уж каблуки — то самые высокие!» Александра Солдатова — о травмах, весе и чтении соцсетей
Большое интервью на простые и не очень темы.
— Подводя итог ЧЕ-2019, нужно сказать, что никто не знает моей ситуации. Я могла вообще сюда не поехать. Учитывая весь этот путь, даже зная, что я показала не все, на что способна, результатом все равно довольна. То, что я здесь и выступаю, надеюсь, всех порадовало.
Много интересного. Внутри фото и видео выступления
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Сборная России вместо хоккея начала играть в футбол. Капризову досталось мячом по лицу от Ковальчука
Обозреватель «Матч ТВ» побывал на необычной тренировке сборной России, после которой поговорил с Ильей Воробьевым и Сергеем Андроновым.
В одном из моментов капитан Илья Ковальчук ударил с одного метра и залепил мячом в лицо юному форварду ЦСКА. «Капризов прошел боевое крещение», — выдохнула пресса.
Репортаж, прямая речь тренера и игрока, а также «футбольные» фото
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Хиггинс — самый недооцененный игрок в европейском баскетболе. Как такое вообще возможно?
ЦСКА заразит вас всех. Не читайте этот текст, если не хотите заболеть баскетболом на всю жизнь. Остановитесь, пока не поздно. Если вы полюбите баскетбол так, как любят его в ЦСКА, — обратной дороги не будет. Лучше будьте как все. Живите по шаблонам.
Вы можете быть и иностранцем, но все же недооцененным. Из года в год вы разрываете себя на тренировках, жертвуете здоровьем и временем. А титул MVP «Финала четырех» все равно достанется другому. Если вы делаете невидимую работу — похвалят того, кто ее не делает и поэтому более ярок.
Еще раз о грандиозной победе. Внутри также интервью с Хиггинсом
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