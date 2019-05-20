Хиггинс — самый недооцененный игрок в европейском баскетболе. Как такое вообще возможно?

ЦСКА заразит вас всех. Не читайте этот текст, если не хотите заболеть баскетболом на всю жизнь. Остановитесь, пока не поздно. Если вы полюбите баскетбол так, как любят его в ЦСКА, — обратной дороги не будет. Лучше будьте как все. Живите по шаблонам.

ЦСКА заразит вас всех. Не читайте этот текст, если не хотите заболеть баскетболом на всю жизнь. Остановитесь, пока не поздно. Если вы полюбите баскетбол так, как любят его в ЦСКА, — обратной дороги не будет. Лучше будьте как все. Живите по шаблонам.

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли Евролигу сезона-2018/19

В финальном матче, как и три года назад, армейцы обыграли клуб из Стамбула. На этот раз — «Анадолу Эфес»

Если на игры вашей команды приходит по 4-5 тысяч зрителей — пусть так и будет. Зачем вкладываться и пытаться завлечь на трибуны новую аудиторию, если всем и так ясно, что Россия — небаскетбольная страна?

Зачем собирать самый дорогой состав в Европе? Ведь все только и будут что критиковать. За много побед в лиге ВТБ и мало — в Евролиге. За низкое игровое время россиян. Да мало ли за что — причина всегда найдется.

А если вы и есть тот самый российский игрок, знакомый только с двумя местами на баскетбольной площадке — скамейка запасных и зрительские места для не попавших в заявку — вам нечего делать в этой команде.

Вы можете быть и иностранцем, но все же недооцененным. Из года в год вы разрываете себя на тренировках, жертвуете здоровьем и временем. А титул MVP «Финала четырех» все равно достанется другому. Если вы делаете невидимую работу — похвалят того, кто ее не делает и поэтому более ярок.

Когда в команде много звезд, в ней очень сложно дождаться своего часа. Гораздо проще сменить клуб, стать лидером и играть по 40 минут за матч. За вашими автографами после игр будут выстраиваться очереди, а журналисты региональных газет будут хотеть ваше интервью. Только ваше.

Быть тренером в таком клубе — тоже каторга. Все только и ждут результата, и почему-то оценивают сезон только по Евролиге, в которой титул разыгрывается чуть ли не подбрасыванием монетки. Ты можешь работать восемь месяцев изо всех сил, все делать правильно, но стоит одному мячу полететь не туда — и ты уже неудачник, увольнения которого все ждут. Стоит ли?

Руководить таким клубом — удовольствие еще более сомнительное. Тут у тебя еще меньше контроля над ситуацией. Тренер-то хотя бы во время матча может что-то поменять. А твоя профессия — пассажир элитного такси, который платит водителю и может выбирать маршрут, но не влияет на скоростной режим и переключение передач. Попутно еще и надо бы не заработать инфаркт во время очередного «Финала четырех». Ну и объяснить потом спонсорам, почему денег в команду вкладывается много, а в Евролиге постоянно проигрываем в полуфинале. Неудивительно, что после победы над «Реалом» Андрей Ватутин позволил себе немного больше, чем мы привыкли слышать от: «Да я уже [устал] проигрывать в этих полуфиналах!» И это было очень по-человечески.

Еще один человек во всей этой большой истории — главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. За пять лет в клубе он очень редко шутил публично. Даже в Витории он был единственным из четырех главных тренеров, кто ответил на вопрос «Как будете праздновать победу?» максимально серьезно. Эргин Атаман из «Эфеса» говорил, что команда поедет на Ибицу, Пабло Ласо из «Реала» думал, как бы отправить жену с ребенком в Мадрид. А Итудис сказал: «Пока о финале не думаем, сейчас главное — хорошо потренироваться и подготовиться к «Реалу».

Время думать о финале пришло в субботу, когда «Реал» был пройден. Атаман продолжал шутить: «Это наш первый финал, и мы его выиграем» (хотя шутил ли?). Итудис тут же отбил мяч обратно: «Ну вот, тренер Атаман убил всю интригу, теперь смотреть финал вам будет неинтересно».

Итудиса критиковали за отсутствие плана B и неумение перестраиваться по ходу матча. В обоих матчах в Витории тренер показал не только этот навык, но и отсутствие паники. Там, где раньше он сам мог получить технический фол, теперь наказывают соперников.

Ватутин и Итудис стали самыми яркими персонажами «Финала четырех», а их мужские объятия и слезы — главное воспоминание о победе ЦСКА. Витория — подарок всем, кто верил: когда делаешь хорошие вещи, хорошие вещи случаются. Победа в Витории стала прощением для всех. И демонстрацией большой любви к этой игре. На грани безумия — да. Но это то, что делает баскетбол особенным.

Еще одна цитата Итудиса, которая делает этот сезон необычным: «Вы можете удивиться, но и я, и Андрей — живые люди. И мы тоже испытываем эмоции».

— «Эфес» провел невероятный год, поднявшись с самого дна таблицы прошлого сезона до финала Евролиги, — говорит капитан ЦСКА Кайл Хайнс. — Для стамбульцев это был особенный момент, но сегодня просто был день ЦСКА. У нас в команде собрана очень талантливая группа игроков. Стоит похвалить Уилла [Клайберна], который повредил голеностоп в матче с «Реалом» и сегодня играл на одной ноге. Кори [Хиггинса] — возможно, он самый недооцененный игрок во всем европейском баскетболе, который заслуживает гораздо большего признания. Мы могли ожидать большего от Нандо [де Коло] и Чачо [Родригеса]. Первый провел большую часть матча с перебором фолов, второй тоже не проявил себя так, как бы ему хотелось. И тем не менее мы выжили в этом финале — это говорит о том, насколько надежная у нас команда. Все игроки — от первого до пятнадцатого — знают свою задачу на площадке и стараются биться настолько, насколько это возможно.

С первого по пятнадцатый — это ключевой момент всего сезона. Впервые за много лет ЦСКА приехал на «Финал четырех» почти на сто процентов здоровым: давно лечится только Михаил Кулагин, остальные были на ногах. Травмы пошли уже в Витории. Уилл Клайберн повредил ногу в конце полуфинала с «Реалом». Но даже на одной ноге сделал больше, чем от него привыкли ждать.

Клайберн и Кори Хиггинс — два брата-близнеца. Всю карьеру играли в маленьких клубах. Окей, Хиггинс сыграл 34 матча в НБА, но когда американец приезжает играть в Европу — приходится обнуляться и заново все доказывать. «Триумф» из Люберец, «Ратиофарм» из Ульма, «Хапоэль» из Холона, «Газиантеп», вы удивитесь, из Газиантепа… Написать вперемешку прошлые команды 21-го и 22-го номеров ЦСКА, а потом угадывать, где чей — новая баскетбольная викторина. Следующим шагом стало чемпионство в Евролиге. У Хиггинса оно уже второе.

Кори Хиггинс: «Не включили в пятерку — какая разница? Я чемпион Евролиги»

Опрос журналистов в Евролиге в этом году на выходе показал дичь: Хиггинса нет ни в первой, ни во второй символической пятерке сезона. А в итоге человек чуть не наиграл на MVP «Финала четырех». Клайберн — большой молодец, но его победе в ложе прессы «Фернандо Буэса арены» удивились примерно так же, как победе Трампа на президентских выборах в США.

Кори делает вид, что ему все равно — и даже улыбается. За камерой все может быть иначе, но в главном он прав: два чемпионских титула — это то, чего у него не отнимет ни один опрос.

Чемпионство в Евролиге — это еще и история про самопожертвование.

— Вся команда здорово бросала трехочковые с самого начала, да и вы лично из своих первых 4 дальних бросков забили все 4. Благодаря чему это получилось?

— Это финал, и в таких больших матчах случаются особенные вещи. Я просто хотел провести свой лучший матч. В полуфинале сыграл не очень хорошо (11 очков, броски с игры — 1 из 9. — «Матч ТВ»), поэтому хотелось исправиться. По-моему, у меня получилось.

— В чем было главное преимущество ЦСКА над «Эфесом»?

— Думаю, просто команда. Характер команды, в которой все верят друг в друга. В которой все бойцы. В которой собраны бойцы. И наш опыт тоже сказался в финале.

— Кайл Хайнс назвал вас одним из самых недооцененных игроков в Европе. Вас не выбрали ни в первую, ни во вторую символические сборные Евролиги этого сезона, хотя по статистике вы наиграли на титул MVP. Вам вообще интересно это комментировать?

— Конечно. Нет причины, по которой я не мог бы оказаться в одной из символических сборных сезона. Но это не мне решать. Что действительно в моей власти — так это просто выходить на площадку и показывать результат. Не включили в пятерку — какая разница? Я чемпион Евролиги, и этого-то у меня никто не отнимет. Двукратный чемпион!

— ЦСКА выходит в «Финалы четырех» год за годом. Ощущения не притупляются? Или стать чемпионом все так же приятно?

— Чувства те же. Если ты однажды был чемпионом, то у тебя все чешется и ты хочешь испытать это снова и снова. Это чувство никогда не стареет. Оно только делает тебя голодным до новых титулов.

— Вы были частью чемпионской команды в Берлине-2016, но после этого ЦСКА дважды проигрывал «Финалы четырех». В финале с «Эфесом» показалось, что вы снова можете упустить лидерство и повторить историю двух прошлых лет. Благодаря чему удалось выстоять, когда соперник устраивал одну погоню за другой?

— В течение сезона у нас было много трудных моментов. Когда разница в счете сокращается, мы чувствуем себя комфортно. Потому что весь год были в таких ситуациях, и в них ничего нового. Мы просто оставались единым целым и сохраняли уверенность, что победа будет нашей.

— Трудно было выбрать MVP «Финала четырех» между вами и Клайберном. Когда вы узнали, что титул достанется не вам…

— Ха-ха, да я уже веселюсь от этого! Забавно, что люди продолжают не замечать меня. Не попал ни в одну из символических сборных сезона? Это уже не имеет значения. Недооцененный? Как хотите. Я — двукратный чемпион Евролиги, что еще они могут сказать?

— Когда назвали имя Уилла, вы удивились?

— Нет. Не удивлен, не шокирован. Я знал, что он выиграет. Это мой брат, я рад за него.

— Все говорят, что индивидуальные титулы не так важны. Но вы как-то уж слишком веселы для того, кто только что не стал MVP.

— Я же говорю, меня это веселит. Ничего нового. Вся моя карьера такая: во мне сомневаются, меня недооценивают. И посмотрите теперь на меня.

— Вы уже устали от вопросов о вашем крестном отце Майкле Джордане, но я знаю, что после победы в Берлине-2016 он вас поздравил. Ждете звонка сейчас?

— Наверное, нет. Если увидимся — хорошо. Но сейчас я лишь счастлив, что могу отпраздновать чемпионство со своей семьей.

— Титулы выигрывает защита, а не только те, кто набирает очки. И вы почти 40 минут защищались против лидера соперника. Что это значит для вас?

— Именно об этом люди и забывают. Я играю на обеих сторонах площадки, и этого не замечают. Хотя не думаю, что у нас еще есть защитники такого типа. Но это то, чем я горжусь.

— Играли в маленькой команде «Триумф» в Люберцах, предполагали, что когда-нибудь окажетесь здесь?

— Я привык жить настоящим. Не знал, куда ведет моя дорога и где я окажусь. Просто не думал об этом. Но я просто положился на свою веру в бога. И точно знал, что где бы я ни оказался — это будет лучшее место для меня.

— Есть мнение, что в этом «Финале четырех» ЦСКА боролся не только за титул, но и за свое будущее. Потому что у главного тренера и многих игроков заканчиваются сроки контрактов, и их продление наверняка зависело от результатов сезона.

— Лично я играл за титул. Контракт — это точно не то, за что я переживаю, это не моя мотивация. Если в меня верят — значит, я буду в команде. Если нет — то нет. Я в любом случае буду выкладываться по полной в каждом сезоне.

Евролига. «Финал четырех». Финал

«Анадолу Эфес» (Стамбул) — ЦСКА (Москва) — 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

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