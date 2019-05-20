«Итудис и ЦСКА сделали меня счастливым». Что говорили в чемпионской раздевалке после победы в Евролиге

Чемпионы отпускают свои эмоции.

Чемпионы отпускают свои эмоции.

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли Евролигу сезона-2018/19

В финальном матче, как и три года назад, армейцы обыграли клуб из Стамбула. На этот раз — «Анадолу Эфес»

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— У меня уже есть татуировка с кубком и датами (Курбанов становился чемпионом Евролиги в 2006 и 2016 году — «Матч ТВ»). Конечно, добавлю новую дату. И, может быть, что-то еще. Конечно, куча эмоций! Но когда ты идешь к этому 8-9 месяцев сквозь тернии поражений, травм, когда поднимаешь наконец этот кубок — куча эмоций выплескивается. Мы ставили перед собой цели — и мы их достигли. Это самое главное.

— Правда, что в этом году на ЦСКА не было такого давления, как в прошлом сезоне в Белграде?

— Думаю, определяющей стала игра с «Реалом», когда мы вернулись с «-14». Все поняли, что теперь мы не имеем права упустить этот кубок. Давление в финале было меньше. Мы дважды обыграли «Эфес» в сезоне и понимали, за счет чего можем сделать это снова. К «Реалу» было сложнее готовиться, хотя его мы тоже дважды победили. «Эфес» проделал достойную работу, заслужил быть в финале. Но мы понимали, как можем контролировать игру, забивать, отбирать в защите. Старались перенести все это на площадку. И вот он, кубок — значит, правильную работу проделали.

— Тем не менее случилась похожая история: ЦСКА повел много, а потом начал упускать.

— Не назову это похожей историей. «Эфес» делал рывки 6:0, 8:0, но не переломил ход игры. Мы продолжали создавать себе возможности в нападении, да и в защите работали. Конечно, у стамбульцев есть хорошие игроки. Один Ларкин набрал сколько — очков 30? Это финал. Нельзя было сказать, что мы возьмем и выиграем «+20». «Эфес» пытался догонять, но мы собирались пятеркой на площадке и обсуждали, как нам действовать, чтобы соперник не переломил игру. Спасибо всем игрокам. И всем, кто нас поддерживал.

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— Мы весь сезон работали ради этого. И дойти до самого конца, где ты получаешь награду за все труды, — это великолепное чувство. — слова MVP «Финала четырех».

— «Эфес» всерьез угрожал вашей победе. Как удалось выстоять и отразить погоню несколько раз подряд?

— Мы продолжали верить. Мы знаем, что баскетбол — это игра рывков. У всех случаются удачные отрезки время от времени, но нам нужно было просто отвечать на них тем же. Сохранять позитивный настрой и продолжать играть.

— Вы MVP «Финала четырех». Что это значит лично для вас?

— Всегда приятно получать индивидуальные призы. Но в конечном счете у нас была только одна общая цель. И именно от ее достижения я сейчас счастлив больше всего.

— Многие будут вас спрашивать о дальнейших планах: «Где вы продолжите карьеру?» Но сейчас — более близкий вопрос: «Что вы будете делать сегодня? Как будете отмечать?»

— Пока не знаю, чем тут в Витории можно заняться. Но сейчас здесь моя семья, моя команда. И я просто хочу быть с ними всеми рядом.

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— Вся команда здорово бросала трехочковые с самого начала, да и вы лично из своих первых 4 дальних бросков забили все 4. Благодаря чему это получилось?

— Это финал, и в таких больших матчах случаются особенные вещи. Я просто хотел провести свой лучший матч. В полуфинале сыграл не очень хорошо (11 очков, броски с игры — 1 из 9. — «Матч ТВ»), поэтому хотелось исправиться. По-моему, у меня получилось.

— В чем было главное преимущество ЦСКА над «Эфесом»?

— Думаю, просто команда. Команда, в которой все верят друг в друга. В которой все бойцы. В которой собраны чемпионы. И наш опыт тоже сказался в финале.

— Кайл Хайнс назвал вас одним из самых недооцененных игроков в Европе. Вас не выбрали ни в первую, ни во вторую символические сборные Евролиги этого сезона, хотя по статистике вы наиграли на титул MVP. Вы будете это комментировать?

— Конечно. Нет причины, по которой я не мог бы оказаться в одной из символических сборных сезона. Но это не мне решать. Что в моей власти — так это просто выходить на площадку и показывать результат. Не включили в пятерку — какая разница? Я чемпион Евролиги, и этого-то у меня никто не отнимет. Двукратный чемпион.

— ЦСКА выходит в «Финалы четырех» год за годом. Ощущения не притупляются? Или стать чемпионом все так же приятно?

— Да, чувства те же. Если ты однажды был чемпионом, то у тебя все чешется и ты хочешь испытать это снова и снова. Это чувство никогда не стареет. Оно только делает тебя голодным до новых титулов.

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— Товарищ сказал мне после игры: «Ты дважды молодец. Во-первых, выиграл, а во-вторых, не получил инфаркт во время матча». Большая победа, и я поздравляю всех болельщиков, кто нас поддерживал в течение сезона. Думаю, мы на 100 процентов заслужили этот титул: и регуляркой, и плей-офф, и тем, как сыграли в «Финале четырех». Я горжусь, что работаю в такой организации. Сегодня большой день и в нашей жизни, и в моей. Сейчас надо это хорошо отметить. План у нас есть. На отмечание подготовили и план A, и план B, и план C. Задача — чтобы все в понедельник оказались в самолете. С остальным справимся.

Все чаще думаю, что я могу сделать для Витории, это очень баскетбольный город с хорошей атмосферой. Все разбираются в баскетболе, все узнают на улицах. Витория — уже много лет счастливый город для нас. Много выигрывали здесь в плей-офф, теперь и в «Финале четырех». Подумаем, что можно сделать для этого железного человека, какой подарок ему преподнести в знак признательности, что нам здесь было так хорошо.

— Теперь предложите главному тренеру Димитрису Итудису новый контракт?

— А почему вы не спрашиваете, остаюсь ли я в ЦСКА? Сейчас думаю об одном — хочу насладиться моментом. Приехать домой, к семье, увидеть всех, кого давно не видел. Все очень сильно переживали: и мама, и супруга, и дочка — все.

— В полуфинале ЦСКА отыгрывался с «-14», а в финале — вел «+14». Когда «Эфес» начал отыгрываться, возникали в голове разные мысли?

— В моей голове возникали такие мысли! Что стыдно о них даже говорить. Но секунд за 12 до конца они все ушли.

— Камеры выхватили очень эмоциональный кадр на паркете, когда вы с Итудисом обнимались.

— Очень большое давление было после Белграда (прошлого «Финала четырех», в котором ЦСКА проиграл в полуфинале «Реалу». — «Матч ТВ»). И вы помните, какого решения от меня все ожидали. Я принял другое решение. И сегодня Итудис сделал меня счастливым. И команда ЦСКА сделала меня счастливым. А то, что он мне сказал — пусть останется между нами.

— Если камера не слышала.

— Но он на ушко говорил! Ласково.

Евролига. «Финал четырех». Финал

«Анадолу Эфес» (Стамбул) — ЦСКА (Москва) — 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

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