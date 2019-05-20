«Мне кажется, мы вошли в историю». Что творилось вокруг победного финала ЦСКА

В восьмой раз лучшие в Европе!

В восьмой раз лучшие в Европе!

— Мы очень напряженно работали с первого дня сезона, — сказал MVP «Финала четырех» Уилл Клайберн, пришедший в зал для пресс-конференций по пояс голый. — У нас были и взлеты, и падения, но мы держались друг за друга на протяжении всего сезона. Я очень критично к себе отношусь. Я чувствовал, что если не наберу форму, не смогу добиться результатов, которые оправдали бы доверие команды и тренеров. Мы стремились к сегодняшней победе, это была наша цель. Мне кажется, мы вошли в историю.

На финал в красно-синих шарфах любимого клуба пришли тысячи болельщиков местной команды, драматично уступившей в четвертьфинале ЦСКА. Накануне президент Евролиги Жорди Бертомеу похвалил «Басконию», отметив, что это единственный баскетбольный клуб, купивший футбольный, а не наоборот — настолько они финансово состоятельны (по словам Бертомеу, в отделе продаж «Басконии» работает в два-три раза больше человек, чем в большинстве других клубов Евролиги).

Но на трибунах во время финала все же преобладал желтый цвет. Если в пятницу «Эфес» поддерживали лишь два сектора фанатов, то в воскресенье к ним присоединились и болельщики «Фенербахче» (правда, не все). Они остались на финал и аплодировали «Эфесу» при объявлении составов. Куда громче и дружнее болели москвичи, которые в перерыве долго фотографировались с сидевшим по соседству Этторе Мессиной: желающих были десятки, и итальянский тренер, выигравший с ЦСКА две Евролиги, никому не отказал.

Андрей Ватутин — в отличие от полуфинала — не прятал волнение, а на первой же минуте вскочил с места и потряс кулаком — после трехочкового Никиты Курбанова. К предпоследней минуте стартовой четверти ЦСКА оторвался на семь очков, и в первом тайм-ауте тренер «Эфеса» Эргин Атаман, в чьей еврокубковой коллекции не хватало только титула победителя Евролиги, был очень сердит — сначала как следует взбодрил игроков криком, а уж потом начертил пару схем.

Комфортное преимущество («+13») во многом обеспечивалось тем, что у ЦСКА отлично шли трехочковые (восемь попаданий из десяти первых попыток), но потом ситуация ухудшилась: игроки Итудиса много фолили, робели на подборе под своим кольцом, и как результат — лишь «плюс два» к большому перерыву.

Турецкие болельщики, сидевшие на стульях у площадки, так сильно радовались преображению своей команды (а точнее — фолу на трехочковом Шейна Ларкина за 0,3 секунды до большого перерыва), что взволновали службу безопасности арены, которая приблизилась к паркету, но ограничилась суровыми взглядами.

Потом ЦСКА наладил игру в атаке, оторвался на четырнадцать очков, но в конце третьей четверти несколько раз промахнулся и потерял мяч, снова позволив «Эфесу» приблизиться в счете. В четвертой четверти турецкие болельщики стали активнее и всякую атаку ЦСКА встречали сверлящим свистом. А один из них, сидевший на первом ряду в майке цветов турецкого флага, посвятил последние секунды встречи конфликту с соотечественниками, фанатами «Фенербахче».

Все это не смутило ЦСКА, который — во многом благодаря фантастическому Уиллу Клайберну — уверенно довел матч до победы и в восьмой раз стал лучшим в Европе.

— Поздравляю ЦСКА — они заслужили победу, — сказал после матча Эргин Атаман. — Соперники играли великолепно, особенно в нападении, особенно Клайберн и Хиггинс. Мы были деморализованы неудачным начало матча, допускали банальные ошибки. Мы плохо делились мячом, было мало точных передач, я просил Ларкина чаще пасовать, но мои игроки волновались. Владея мячом, они стремились дойти до корзины, а не поделиться им. Это повредило нашей стратегии. Сегодня Итудис почти не использовал Родригеса — это очень умная тактика. Против Ларкина он выдвинул мощного Хиггинса — я поздравляю Итудиса с этой находкой.

— Игроки ЦСКА, конечно, более опытны, чем мы, благодаря агрессивной защите они ушли в отрыв. У нас был шанс сравнять счет, восстановить уверенность в себе, но мы не реализовали эту возможность. Только в последние минуты пришли в себя, но ЦСКА по достоинству победил. Горжусь своими игроками, наш клуб будет продолжать играть с той же энергией, чтобы в следующем году все же выиграть кубок, — продолжил тренер турецкой команды.

— Фанаты «Фенербахче» оскорбляли вас, и президент клуба их успокаивал. Как вы к этому относитесь?

— Сегодня 19 мая 2019 года — мы отмечаем столетие войны за нашу независимость. Хотел бы, чтобы эта дата объединила всех турок. Мы вместе боролись. То, что делали отдельные болельщики «Фенербахче», — просто позорно. Они воспользовались тем, что судьи не говорят по-турецки. Я осуждаю то, что они сделали, и восхищаюсь президентом «Фенербахче», который поступил благородно. Проявилась враждебность фанатов «Фенербахче» ко мне лично. Это совершенно неприемлемо.

— Вы показали своим болельщикам кулак. О чем вы думали в этот момент?

— У нас был очень тяжелый путь, мы поднялись снизу таблицы и вышли в финал. Для меня и всех болельщиков «Эфеса» наш выход в финал — огромная гордость.

— Это пик вашей карьеры?

— Нет, три года назад я выиграл Еврокубок. Для любого тренера важно выйти в финал, но лучшим моментом моей карьеры будет победа в Евролиге.

— «Эфес» не сдавался. Что вы подумали, когда они начали отыгрываться? — спросили у наставника ЦСКА Димитриса Итудиса.

— Я видел, что в определенный момент они переигрывали нас. После первой половины я спросил игроков: «Мы хотим победы или что?» Ларкин — великий талант. Он кажется неутомимым, но нам нужно было его утомить. Если мы не будем делиться мячом, как он, мы изменим своей идентичности. Мы выиграли благодаря сработанности игроков.

— Атаман сказал, что вы мудро поступили, не поставив Родригеса против Ларкина.

— Родригес понимал, что не очень хорошо может противостоять Ларкину. Главное, что наши игроки принимают свою роль, не капризничают, а я учитываю их мнение на играх и тренировках. Это отражается на наших результатах. На встрече тренеров 6-7 лет назад я сказал, что баскетбол раньше базировался на хорошей обороне. Считаю, в нашем арсенале более разнообразные типы оружия. Так мы играли и сегодня.

— Что вы сейчас чувствуете?

— У нас были очень мощные соперники и огромная солидарность внутри команды. Игроки жертвовали собой, своим свободным временем, полностью отдавались делу, терпели критику и в Финале четырех справились со всеми трюками соперников. В конце каждой четверти Ларкин забивал трехочковый, нам нужно было как-то защищаться и в третьей и четвертой четвертях мы сконцентрировались на защите и гладко довели игру до победы. Огромное спасибо всем, кто внес вклад в нашу победу. Попасть сюда из Москвы непросто — и поэтому я очень благодарен нашим болельщикам, которые верят нас. Мы ни на секунду не забывали, что представляем прекрасный клуб и столицу великой страны. Горжусь и тем, что за нас начали болеть и люди из других стран.

— Каждый год все ждут от вас победы. Это давит?

— Мы убеждаем себя, что выход в "Ф4" — не что-то само собой разумеющееся. Все соперники хотят нас победить. Мы счастливы, что в нашем клубе есть такие разнообразные игроки, как, например, Уилл Клайберн — я его, по-моему, использовал на всех пяти позициях. У нас в составе 8-9 игроков, которые впервые выиграли Евролигу — я этим горжусь. Мы пытаемся обновить команду, вводить свежую кровь. Когда команды НБА переживают такие трансформации, они лет пять не борются за титул. А мы из года в год наверху.

…Мне было всего двадцать пять лет, когда я стал главным тренером ПАОК в игре с «Динамо», — добавил Димитрис Итудис по-русски. — Комментировать тот матч приехал Александр Гомельский. После игры он мне сказал: «Ты так смело сыграл. У тебя большое будущее».

— Ватутин сказал, что ему советовали уволить вас. Сегодня вы оба плакали. Что происходило между вами?

— Про увольнение Ватутин мне никогда ничего не говорил. Это значит, он мне доверяет и сопротивляется попыткам нажима на него. Мы сказали, что гордимся друг другом. Я счастлив, что даю возможность гордиться своей работой. Я благодарен Андрею, потому мы стали настоящими друзьями, хотя у нас деловое партнерство, и мы должны обеспечивать результаты.

Евролига-2018/19. Финал

«Анадолу Эфес» (Стамбул) — ЦСКА (Москва) — 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

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