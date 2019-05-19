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ЦСКА стал восьмикратным чемпионом Евролиги!

19 мая 23:42
ЦСКА стал восьмикратным чемпионом Евролиги!
Фото: © Reuters
В финальном матче армейцы обыграли «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.
  • Баскетболисты московского ЦСКА выиграли Евролигу сезона-2018/19
  • В финальном матче, как и три года назад, армейцы обыграли клуб из Стамбула. На этот раз – «Анадолу Эфес» со счетом 91:83
  • Самыми результативными игроками в составе красно-синих стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, записавшие на свой счет по 20 очков. У Нандо де Коло – еще 15
  • Клайберн был признан MVP «Финала четырех»
  • У турецкого клуба Шейн Ларкин набрал 29 очков
  • Последний раз ЦСКА выигрывал Евролигу в 2016 году, всего эта победа в турнире стала для московского клуба восьмой в истории и четвертой в XXI веке
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Самые яркие эмоции вечера в Витории

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Церемония награждения

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Евролига. «Финал четырех»

Финал

«Анадолу Эфес» (Стамбул) — ЦСКА (Москва) — 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23) 

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