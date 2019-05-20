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Чемпионом Турции едва не стал выращенный из пробирки клуб Эрдогана. Там играет россиянин

16:57
Чемпионом Турции едва не стал выращенный из пробирки клуб Эрдогана. Там играет россиянин
Фото: © Reuters
За «Истанбул Башакшехир» играют Адебайор, Клиши, Робиньо, Туран и Федор Кудряшов.

Всего пару недель назад Турция готовилась вписывать в список чемпионов страны новое имя — «Истанбул Башакшехир». Пятый клуб Стамбула опережал «Галатасарай» на восемь очков и считался самой организованной командой чемпионата, за 32 матча пропустив всего 19 мячей.

Но на финишной прямой претендент споткнулся и стал падать, подпуская основного конкурента все ближе. Календарь подарил турецким фанатам де-факто золотой матч в предпоследнем туре — сравнявшись по очкам, «Галатасарай» дома принимал «Истанбул». Победитель фактически забирал все.

Ведомый известным турецким специалистом Фатихом Теримом «Галатасарай» не мог похвастать той же степенью организованности игры, отлаженной обороной и коллективным опытом звезд «Истанбула». Но у них было то, чего у клуба из района Башакшехир нет и, возможно, никогда не будет. Болельщики, полный стадион, традиции. В конечном счете естественное победило искусственное.

https://twitter.com/ibfk2014/status/1120316159805526019

Президентский клуб

«Башакшехир» был основан в девяностые годы, когда нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган занимал пост мэра Стамбула. Новый большой район города с дешевым жильем, выстраиваемый под лозунгом консервативного стиля жизни, стали называть крепостью Эрдогана.

Две главных исторических отсечки для доселе скромной, почти дворовой команды — это 2006-й и 2014-й годы. В 2006-м президентом «Башакшехира» стал бизнесмен Гексель Гюмюшдаг, выделивший немалые деньги на развитие клуба и пригласивший перспективного местного тренера Абдуллаха Авджи. Вскоре «Башакшехир» впервые вышел в высший дивизион, а вовлеченным в этот спортивный проект людям стали понятны перспективы команды, существующей в районе, который к тому моменту насчитывал уже 300 тысяч жителей.

В 2014 году открылся стадион клуба на 18 тысяч мест. Посреди незастроенных площадей и неосвоенных равнин он выглядел инопланетным кораблем, приземлившимся посреди глухого ничего. Стадион был построен за рекордные для Турции 18 месяцев — помогла как личная заинтересованность президента в развитии «своего» района, так и тот факт, что Гюмюшдаг женат на родственнице Эрдогана.

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Открывать стадион президент приехал лично прямо перед новыми выборами. Одетый в майку «Башакшехира» под номером 12 Эрдоган помог команде отыграться со счета 0:3 до 4:3, оформив хет-трик. На следующий день турецкое проправительственное издание Daily Sabah сравнило игру президента в прошедшем матче с игрой Лионеля Месси и Георге Хаджи. Сразу после игры столичный клуб вывел из обращение майку с номером 12.

Пятое колесо стамбульской телеги

«Истанбул Башакшехир» — это новейший футбольный эксперимент по созданию клуба и команды из ничего при государственной поддержке. В хороший день на трибуны стадиона «Башакшехир Фатих Терим» (арену назвали в честь самого уважаемого тренера в Турции, хотя в «Истанбуле» он никогда не работал) приходит до пяти тысяч болельщиков. Многие из них, как сказали бы у нас, «кузьмичи». В этом смысле турецкий клуб сравним скорее не с «Лестером», а с ФК «Москва».

https://twitter.com/ibfk2014/status/1127659008096186369

Расширением фанатской базы занимается группировка под названием «1453». Это год завоевания Константинополя Оттоманской империей. Фетишизация тех времен — одна из фишек правления Эрдогана. И хотя руководители фанатской группировки открещиваются от любых политических лоузнгов, их периодически обвиняют в той же нетерпимости по отношении к курдам.

Но главная претензия болельщиков других клубов — это сам факт появления синтетического, прогосударственного футбольного проекта, занимающегося «культивированием искусственного патриотизма». Турецкие фанаты убеждены, что «Башакшехир» «все купил», хотя преференции в отношении большой тройки турецкого чемпионата — «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» — в то же время считаются чем-то естественным.

Сила не в единстве, а в одиночестве

Еще один вывод из истории с «Истанбулом» — невовлеченность болельщиков в футбольный проект может быть благом. Все три турецких гранда — «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» — управляются акционерами клубами через выборного президента. Таким же образом устроена «Барселона» и с оговорками мадридский «Реал». «Башакшехир» же фактически частный клуб со стабильным советом директоров. По мнению руководства клуба такая модель более эффективна с точки зрения стратегии.

«Когда клуб полностью находится в частных руках, это позволяет строить долгосрочные планы. Когда ты не владеешь клубом и обязан выигрывать выборы, то думаешь только о следующей субботе», — утверждает исполнительный директор «Башакшехира» Мустафа Эрогут.

Прибавьте сюда отсутствие давления со стороны болельщиков. Тренер Абдулла Авджи отработал в «Башакшехире» 10 лет (два срока с перерывом на сборную Турции) в атмосфере полного спокойствия и доверия. Как Юрий Семин выстраивал «Локомотив» в девяностые годы — тогда тоже, мягко говоря, не очень популярный московский клуб, — так и Авджи имел возможность работать без лишнего давления и больших ожиданий.

https://twitter.com/ibfk2014/status/1129407032321351680

Фасад «Истанбула» — это «сбитые летчики» европейского футбола, именитые легионеры, чьи лучшие годы остались далеко позади: Гаэль Клиши, Эммануэль Адебайор, Демба Ба, Робиньо. В их компании гармонично смотрятся арендованный у «Барселоны» турок Арда Туран и экс-защитники «Спартака» Федор Кудряшов и Сердар Таски. Средний возраст основы «Башакшехира» — 31 год. Тренер считал, что только коллективный опыт поможет его команде выдержать ритм и стресс чемпионской гонки.

Но в то же время «Башакшехир» построил огромную молодежную академию с 11 тренировочными полями, учится делать бизнес на развитии талантливых игроков (Дженгиз Ундер был куплен за 500 тысяч евро в 2016-м из «Алтынорду» и перепродан в «Рому» через год за 13 миллионов). Искусственно созданный клуб не видит перед собой естественных преград и выигрывает за счет этого.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1130223334036267011

Ну или почти выигрывает. В конечном счете опыта легионеров на четвертом десятке лет не хватило для того, чтобы остановить «Галатасарай», возглавляемый человеком, в чью честь назван стадион «Башакшехира». На этом 18-тысячном стадионе крик «чемпионы» разносился бы от трибуны к трибуне. В знаменитом «аду» «Галатасарая» один крик потонул в тысячах таких же.

Что мы говорим искусственному отбору? Не сегодня.

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