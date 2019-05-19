Платили 150 тысяч, капитан бросил работу в Наркоконтроле, а теперь - попали в ЛЧ. Как в Краснодаре создавали русский топ-клуб

Всего десять лет назад «Краснодар» поднялся из ПФЛ в ФНЛ, а сегодня впервые в истории обеспечил участие в Лиге чемпионов - как минимум в квалификации. О первых годах команды рассказывает ее капитан в лучшей лиге мира Максим Деменко.

Всего десять лет назад «Краснодар» поднялся из ПФЛ в ФНЛ, а сегодня впервые в истории обеспечил участие в Лиге чемпионов - как минимум в квалификации. О первых годах команды рассказывает ее капитан в лучшей лиге мира Максим Деменко.

Материал впервые был выпущен 14 марта

Максим Деменко поиграл за «Кубань», киевское «Динамо», «Зенит» и «Спартак», но в 2004 году приостановил карьеру. Мучили травмы. Максим считает, что восстанавливаться мешал «допинговый беспредел», который творился в «Спартаке». Речь о бромантановом скандале, по его итогам год дисквалификации получил Егор Титов.

В 2005-м Деменко вернулся в футбол, но на непрофессиональный уровень. Играл в первенстве Краснодарского края за «Динамо». Был звездой лиги — дважды выиграл чемпионат и суперкубок и однажды кубок, также признавался лучшим футболистом чемпионата. Дальше рассказывает сам Максим:

«На самом деле, когда я играл в первенстве края, предложения от других команд поступали. Сергей Юран звал в «Шинник», еще несколько клубов обращались, но я уже не хотел далеко уезжать из Краснодара. Как раз тогда начали создавать «Краснодар». Меня позвал ныне покойный Сергей Вахрушев. Мы встретились, пообщались, он предложить мне помочь новому проекту.

Справка «Матч ТВ»: Сергей Вахрушев работал в клубе с первого дня и во многом помогал Сергею Галицкому с запуском проекта. На разных этапах работал спортивным директором, возглавлял первую команду и молодежку, а также руководил селекционным отделом и академией. Умер в 45 лет. Цитата Галицкого: «Сергей Вахрушев был с нами с самого начала, наш парень, моего возраста. Помню, как он говорил, что мы точно попадем в еврокубки, а мы смеялись над этим. Вот с этим человеком у меня и связаны воспоминания о первых годах «Краснодара».

Тогда не только играл в чемпионате края, но и работал в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Знаете, раньше футболисты ЦСКА (или еще ЦДКА) проходили службу и получали стаж. Похожая история и здесь. Краснодарский клуб «Динамо» создавался службой контроля за оборотом наркотиков. Генерал Наркоконтроля, после того, как я провел определенное время в команде, предложил мне попробовать в структуре ведомства, пройти службу и поучаствовать. Спросил: «Интересно тебе?» «Почему бы и нет», — ответил я.

Устроился туда и выезжал на оперативные мероприятия. Проработал так где-то четыре с небольшим года. Параллельно тренировался и играл за «Динамо». На том этапе жизни Вахрушев позвал меня в «Краснодар». Нужно было принять решение: либо оставаться и трудиться в ведомстве, либо возобновить профессиональную карьеру.

Я был на уровне [в чемпионате края] и решил: да, предложение «Краснодара» мне интересно. Так и подписал контракт.

Матч между командами ЦСКА и «Краснодар» / Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

«Краснодар» тренировался на своей нынешней базе «Четук», которую Сергей Галицкий выкупил у «Кубани». Ее реконструировали, уже тогда [в 2009 году] она выглядела очень красиво. Клуб занял третье место в ПФЛ и только-только получил разрешение выступать в ФНЛ (два первых места ПФЛ отказались идти на повышение).

В основном команда состояла из футболистов второй лиги, кто-то чуть-чуть поиграл в первой лиге и совсем немногие имели опыт выступления в высшем дивизионе. Были и молодые ребята. Хороший, добротный коллектив, с которым можно было решать задачи, но звездным его не назовешь. Команда сильно обновлялась на стадиях перехода из ПФЛ в ФНЛ и далее. Селекция работала активно, клуб стремился улучшать состав. Нормальный футбольный процесс.

Зарплаты были очень скромные, платили по 150 тысяч в месяц, когда клуб перешел в ФНЛ. Уже потом, когда при Ташуеве мы шли в лидерах, зарплату существенно подняли, пошли финансовые вливания. Выходило по 300 тысяч и даже больше.

Мы, игроки, много общались на тему амбиций клуба между собой, да и с Галицким. Он понимал, что сразу войти в элиту нереально, но мечтал об этом. Он не пропускал тренировок команды, приезжал каждый день. Правда. То же самое было и в ПФЛ. Галицкий постоянно разговаривал с нами, решал различные вопросы на базе — его все интересовало: футболисты, поля, столовая… Человек вникал, хотел разобраться во всех составляющих процесса.

«Краснодар» играл на стадионе «Кубани». В городе в новый проект долго никто не верил, ощущалась вражда. На некоторых игроков даже оказывалось давление со стороны болельщиков — мол, почему вы не за «Кубань» выступаете, а за этот «Краснодар»… В общем, это было объяснимо. «Кубани» было 85 лет, клуб с серьезными традициями и фанатским движением. Оно до сих пор остается мощным.

Болельщики «Кубани» / Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Первые болельщики у «Краснодара» тоже начинали появляться, но их было мало. С поддержкой «Кубани» это не сравнится. Тем более Галицкий хотел сделать ставку на семейных зрителей и не поощрял фанатского движения.

«Кубань» и «Краснодар» в матче 16-го тура чемпионата России (1:1). / Фото: Александр Апенькин

Академия начала развиваться. В то время в основном решали земельные вопросы, укладывали первые поля, но процесс шел очень быстро. Что из этого получилось, вы и сами знаете. Это нечто. Особенно для Краснодара.

После первого круга мы встречались в офисе Галицкого. Он показывал нам планы стадиона «Краснодар». Это был космос. Смотрелось настолько великолепно, что, если честно, даже не верил, что это возможно. Но затем появился земельный участок, стартовали первые этапы строительства, и стало понятно: все серьезно. Когда стадион был готов, то я испытывал восторг. В первую очередь восторг человеком, который воплотил свою мечту. Он хотел это сделать и сделал.

Радует, что команда стремится на вершину, стабильно развивается и борется за чемпионство. Построены стадион, академия, парк. Этот проект на 100 процентов сделал город и регион лучше».

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Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев / Виталий Тимкив / Михаил Мокрушин, © Александр Апенькин, © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, © Wikipedia, © ФК «Краснодар»