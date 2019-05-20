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Никто в РПЛ не умеет так создавать пространство. Покадровый видеоразбор тактики «Краснодара»

13:07
Никто в РПЛ не умеет так создавать пространство. Покадровый видеоразбор тактики «Краснодара»
Фото: © ФК «Краснодар»
«Быки» сыграли невероятно слаженно. У нас есть неопровержимые доказательства.
  • «Краснодар» нанес 21 удар по воротам, забил 3 гола и обыграл «Арсенал» — весной всего этого не удавалось никому
  • 9 из 11 весенних матчей «Арсенал» провел «на ноль». Не пропустил от ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» 
  • Теперь в активе команды Мурада Мусаева 54 забитых мяча в РПЛ — больше всех в лиге 
  • «Краснодар» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов 

Игра «Краснодара» в позиционной атаке — восторг

Фишка команды Игоря Черевченко — зонно–персональная игра при обороне. Идея в том, чтобы соперник не играл на чистых мячах. Такое допускается только в том случае, если «Арсенал» всей командой находится за линией мяча. При этом жестких привязок к конкретным исполнителям нет — разбор происходит по ситуации. Поэтому и зонно-персональная.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко и Игорь Семшов / Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Для соперников данная система жутко неудобна. 9 из 11 матчей в РПЛ весной «Арсенал» сыграл на ноль. В том числе с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом». До встречи с «Краснодаром» после зимней паузы команда Черевченко в чемпионате России пропустила лишь дважды — от «Уфы» и «Оренбурга».

Но у «Арсенала» еще не было соперника уровня «Краснодара». Никто в России не умеет так создавать пространство и пользоваться им. В воскресенье команда Мурада Мусаева дала настоящий мастер-класс.

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Вот основные приемы «Краснодара» по взлому обороны «Арсенала»:

1. Ложные открывания 

Один игрок уводил за собой оппонента, освобождая свободный участок для партнера.

Благодаря подобным действиям Шарля Каборе в матче возникли сразу три острые ситуации — их создали Юрий Газинский, Виктор Классон и Маурисио Перейра, правильно интерпретировавшие действия партнера и своевременно заполнившие свободные зоны.

2. Нетрадиционное расположение в начальной фазе атаки

«‎Краснодар»

Игроки центра поля Каборе и Перейра могли разойтись очень широко — для обнажения центра поля. В это время оказывался свободным их третий партнер.

3. Смена позиций

Если форвард Ари уходил в глубину с защитником на плечах, то на острие тут же ускорялся его партнер. Как правило, Перейра.

Если Вандерсон оказывался широко на бровке, то Сергей Петров смещался в середину поля. К его походам в центр футболисты «Арсенала» оказались не готовы. Он и забил победный гол.

4. Безостановочное движение

Благодаря ему футболисты «Краснодара» обставляли соперника и при ситуациях «1 в 1» 

Мы нарисовали на видео все перечисленное. Смотрите сами

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В действиях «Краснодара» в позиционных атаках восхищают два момента:

  • реакция футболистов на действия партнеров — понимают друг друга с полувзгляда;
  • быстрый и качественный розыгрыш мяча.

Такое невозможно наиграть за несколько недель или считанное количество месяцев — стиль нуждается в долгой автоматизации. «Краснодар» пришел к высокому качеству через годы тренировок. Показательно, что игроки середины поля — Каборе, Газинский и Перейра — давно в команде. Для подобных шоу требуется большой запас терпения.

«Краснодар» создал очень много моментов — и это круто против так обороняющегося «Арсенала». И не только потому, что он мало пропускал весной. Его система игры в принципе неудобна. В чемпионате Италии в сезоне-2016/17 благодаря ей «Аталанта» дважды сыграла на ноль с «Наполи» (1:0 и 2:0)! Бергамцы стали единственными, кому команда Маурицио Сарри, наколотившая за турнир 94 мяча, в том сезоне не смогла забить — не устоял даже «Ювентус»!

Очередная сумасшедшая быстрая атака «Краснодара»

Матвей Сафонов / Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В этом сезоне команду Мусаева выделяют не исключительно позиционные комбинации, но и быстрые. Перед туром в ее активе было 19 голов в таких атаках — лучший результат лиги. А теперь стало на один мяч больше.

Третий гол в матче — шедевр. Не только из-за очередного быстрого ввода мяча в игру голкипера Матвея Сафонова. Да, как и в игре с ЦСКА, он начал результативную атаку. В момент зарождения комбинации автор гола Ари находился на линии вратарской площади у своих ворот («Арсенал» подавал угловой), но за считанные секунды преодолел все поле.

Рывком Ари и вводом мяча в игру Сафонова можно наслаждаться очень долго:

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Этот гол позволил «Краснодару» вырваться в лидеры лиги по забитым мячам — стало 54. У «Зенита» на один меньше — 53. Очень символично, что именно такой матч принес «Краснодару» путевку в первую в его истории Лигу чемпионов.

Мирзов сделал все возможное

Резиуан Мирзов / Фото: © ФК «Арсенал»

«Арсенал» в атаке выглядел скромнее. А главная острота исходила от Резиуана Мирзова. В его активе 4 удара (больше всех в составе «Арсенала») и 7 успешных обводок (лучший результат).

Это классные показатели — «Краснодар» структурно сыграл четко, не дав сопернику возможностей для атак с численным преимуществом. При своем наступлении сзади обязательно была четверка игроков (три защитника и один опорник или два защитника и два опорника), а остальные очень быстро перестраивались на оборону. Комбинации на разряженном пространстве — то, чем силен «Арсенал», по голам в быстрых атаках это вторая команда лиги — 17.

В одном видео — подборка лучших действий Мирзова:

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С Бакаевым и Джорджевичем в составе «Арсенал» мог сыграть острее впереди. Но вряд ли бы оказался сильнее «Краснодара» — он был прекрасен. 

РПЛ. 29-й тур 

«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:3 (0:0)

Голы: Петров, 55. Перейра, 68. Ари, 82

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