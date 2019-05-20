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«МЮ», «Бавария» и «Барса» — что выберет Фернандес летом? Отвечают выступавшие в топовых чемпионатах игроки

14:11
«МЮ», «Бавария» и «Барса» — что выберет Фернандес летом? Отвечают выступавшие в топовых чемпионатах игроки
Марио Фернандес / Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Кажется, скоро Марио предстоит сложный выбор.

Мы поговорили с бывшими русскими футболистами, которые отлично знают каждый их этих чемпионатов. И выяснили, где у Марио больше шансов заявить о себе.

Андрей Канчельскис: «Если Сульшер действительно интересуется Фернандесом, то рассчитывает на него в основе»

Андрей Канчельскис / Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

— Интерес «МЮ» к Фернандесу кажется мне вполне реальным. Тем более с правой стороны в защите у них сейчас никого нет. Марио — классный защитник, он делает очень много и в ЦСКА, и в сборной. Если Сульшер действительно им интересуется, то сто процентов рассчитывает на его помощь с первых минут, а не собирается делать его резервистом. На Фернандеса можно положиться, он способен усилить любую команду, конечно, и в «МЮ» это видят.

— Вы один из самых преданных болельщиков «Манчестер Юнайтед» в России. Были бы рады видеть его в этой команде?

— Попасть в эту великую команду — событие для любого игрока, и я желаю этого Марио. Буду очень рад видеть его в футболке «МЮ».

— До ЧМ вы не очень здорово отзывались о том, чтобы его вызывали в сборную, говорили, что есть кандидаты сильнее. Изменили мнение?

— Я, скорее, говорил про массовую натурализацию, приоритеты в нашем футболе. Но теперь я вижу пользу, которую он приносит сборной России. Своей игрой Фернандес доказал, что сильнее остальных. Мне и всем остальным. Сейчас он № 1 в России, безоговорочно.

Сергей Кирьяков: «Марио абсолютно подходит любой команде из первой пятерки бундеслиги»

Сергей Кирьяков / Фото: РИА Новости / Андрей Варенков

— Думаю, стиль Фернандеса подходит бундеслиге. Требования немецкого футбола таковы, что крайний защитник должен обязательно подключаться к атакам, а сильные качества Марио как раз в том, что он буквально летит туда, когда его команда владеет мячом, он играет практически фланговым атакующим. Он соответствует всем требованиям, которые предъявляются игроку его амплуа в Германии. Плюс имеет хорошую скорость, делает приличный объем работы, при потере мяча моментально на тех же скоростях возвращается на свою позицию. Стиль игры Марио — оптимальный вариант для бундеслиги.

— Звучит очень оптимистично.

— Есть одно важное «но». В бундеслиге каждый день нужно доказывать, что на этой позиции ты являешься основным игроком, и делать это прежде всего в тренировочном процессе. Если в России принято с человеком, который сыграл определенное количество матчей на хорошем уровне, обращаться достаточно лояльно на тренировках, тут такой игрок может позволить себе расслабиться. В ЦСКА, например, я не вижу никого, кто бы мог его заменить на этой позиции.

— В Германии все строже?

— Гораздо. Там вообще ситуация другая. Игроки стоят в очереди, не дают ни малейшей возможности расслабиться футболистам основы. Позволяешь себе слабину — тут же уступаешь место другому. Принцип такой. Марио должен это понимать. Если здесь он в категории незаменимых игроков, то там пока никто, нужно доказывать, начинать все с нуля. Каждая тренировка — страшная рубиловка, конкуренция сверхсерьезная.

— Помимо больших европейских команд им интересуется «Зенит». Может, перейти сюда и ничем не рисковать?

— Я бы на месте Марио не стал выбирать деньги «Зенита» и все равно ушел бы в сильный чемпионат, чтобы играть на качественных полях, переполненных стадионах, против сильных соперников. Лет пять при профессиональном к себе отношении Фернандес может выступать на самом высоком уровне. По Марио видно, что он серьезный парень, правильно относится к своей карьере. По своим данным он абсолютно подходит под любую команду из первой пятерки бундеслиги.

Игорь Корнеев: «Барселона» — вряд ли, но в АПЛ Фернандес не потеряется»

Игорь Корнеев / Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

— Марио — один из лучших защитников, которые есть на данный момент на рынке вообще. Я бы включил его в топ-10. Он всегда стабилен, поддерживает хороший уровень на протяжении нескольких лет, а игра в сборной прошлым летом добавила ему ценности в глазах многих, кто его не знал или недооценивал. Так что слухи, которые сейчас идут, могут быть объективными.

— «Барселона»?

— Вряд ли. Они недавно купили Семеду, еще у каталонцев есть собственный воспитанник, поэтому не думаю, что они ищут правого защитника. Но в АПЛ Фернандес точно не потеряется.

— Где именно?

— Любая команда английского чемпионата подходит Марио. Он играет в хороший современный комбинационный футбол, ему подойдет любой топовый клуб. Слышал, что говорили об интересе «Сити», Гвардиола играет в еще более утонченный футбол, но и тут вопрос — ищут ли они правого защитника? Вообще, не исключаю, что вся эта шумиха — просто грамотная работа агентов, которые подталкивают «Зенит» заплатить за Марио ЦСКА бОльшую сумму

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