Сборная России вместо хоккея начала играть в футбол. Капризову досталось мячом по лицу от Ковальчука

Обозреватель «Матч ТВ» побывал на необычной тренировке сборной России, после которой поговорил с Ильей Воробьевым и Сергеем Андроновым.

Обозреватель «Матч ТВ» побывал на необычной тренировке сборной России, после которой поговорил с Ильей Воробьевым и Сергеем Андроновым.

Сборная России одержала шесть побед подряд на ЧМ в Словакии

Групповой этапе россияне завершат матчем со шведами 21 мая

Ковальчук врезал мячом в лицо Капризову

На этот раз у сборной России не было ледовой тренировки. Хоккеисты разбились на две группы. Одни пошли в тренажерный зал, другие начали чеканить мяч в футбольной коробке.

Это была игра в «одно касание». Цель — передать мяч сопернику так, чтобы он мог его отбить теоретически, но не смог бы на самом деле. Отсюда возникало много споров.

Например, Кирилл Капризов возмущался, что ему навесили мяч слишком высоко. «Во мне что, два метра? Как я его достану?» — кричал Капризов.

В одном из моментов капитан Илья Ковальчук ударил с одного метра и залепил мячом в лицо юному форварду ЦСКА. «Капризов прошел боевое крещение», — выдохнула пресса.

Перед матчем со шведами надо разгрузиться — и физически, и морально. «Тре Крунур» — дважды чемпионы мира последних двух лет. Там в составе 21 игрок НХЛ. Шведы победили нас на последнем этапе Евротура со счетом 6:4. Шведы обыграли нас год назад в последнем матче в группе со счетом 3:1. И это был первый чемпионат мира Ильи Воробьева.

Тогда Капризов открыл счет в большинстве. Но потом ворота Василия Кошечкина поразили Мика Зибанежад, Рикард Ракелл, Маттиас Экхольм.

Можно обыгрывать Италию (10:0) и Австрию (5:0), справляться с чехами (3:0) и швейцарцами (3:0). Но вот сборная Швеции — это особый тест. И от этого, в частности, зависит, поедет ли сборная России в Кошице. Очень бы этого не хотелось…

Илья Воробьев: «Мы пропустили три гола? Да сплюньте вы…»

— Илья Петрович, почему сборная России готовится в таком формате?

— Сегодня у нас проходят восстановительные мероприятия после двух матчей за два дня. На лед выходят только Илья Сорокин, Артем Зуб и Сергей Плотников.

— В том году на чемпионате мира мы последний матч в группе проводили тоже со шведами. Что осталось в памяти?

— То, что они играли очень интересно. В девять нападающих «5 на 5», остальные под меньшинство. А в этом году у них хорошая подобранная команда.

— Недавние 4:6 на Евротуре в Стокгольме могут ли проецироваться на предстоящую игру?

— Нет. Никак.

— Сильно ли изменился состав сборной Швеции с тех пор?

— К ним подъехали хорошие игроки, они включили их в заявку. Это их решение. Мы идем по другому пути, сразу определили состав. Мы так и планировали, что у нас будет все решено перед чемпионатом.

— Против шведов сыграет в воротах Андрей Василевский?

— Мы про состав будем говорить непосредственно перед игрой.

— Вы следите за борьбой Никиты Кучерова и Уильяма Нюландера за звание лучшего бомбардира ЧМ?

— У нас есть общая командная цель. Вот что главное. Соперник по четвертьфиналу? Мы не выбираем. Просто мы стараемся радовать болельщиков своей игрой в каждом матче.

— Вас впечатляет цифра, что сборная России пропустила только три шайбы в шести играх?

— Да сплюньте вы…

— Вы просматриваете команды, которые выступают в Кошице?

— Да, туда поехали скауты. Будут там следить за командами. Они пока не передают наблюдения. Нас пока интересует игра со шведами. Как только она закончится, будет разбор будущего соперника.

…Как нам стало известно, в Кошице отправились Владимир Малахов, Олег Браташ и Сергей Гомоляко.

Сергей Андронов: «Я делаю все, чтобы Ковальчук меньше играл в защите»

— Я не балагурю как Кузя! — сразу предупредил Сергей Андронов.

— Если сегодня восстановительный день, то значит ли, что вы так сильно устали в игре со Швейцарией?

— Просто до этого были две игры подряд. Теперь есть возможность отдохнуть, восстановиться. Почему бы этой возможностью не воспользоваться? Тем более завтра такая серьезная встреча уровня плей-офф.

— Почему вы играете именно в футбол?

— Думаю, это разгружает эмоционально — можно заняться чем-то другим. Не хоккей, не штанга, не велосипед.

— Кто лучший футболист среди хоккеистов?

— В ЦСКА — наверное, Сергей Калинин. В сборной — Кирилл Капризов.

— Ему Ковальчук сегодня с метра в лицо залепил мячом.

— Да? Значит, не его сегодня день. Не день Бекхэма.

— В команде особо ждали матч со шведами?

— Ну да, у них хороший подбор игроков. Там много хоккеистов НХЛ. Матч будет что надо, очень интересный. Тем более мы им проиграли прошлый матч.

— Кто у шведов самый опасный?

— Там вся линия нападения очень опасная. Все — мастеровитые ребята, топовые игроки своих клубов.

— Как у вас складывается взаимодействие в звене с Ильей Ковальчуком?

— Он играет очень интересно, всегда может что-то придумать и отдать в нападении. Моя задача как центрального нападающего — помочь ему, чтобы он меньше играл в защите. Чтобы у него было больше сил на атаку. Как-то так. Пытаемся помогать друг другу. Порой неплохо получается.

— Да и вы забиваете — как чехам, например.

— Слава богу, все складывается. И забиваем, и не пропускаем. Стараемся делать все для команды. Отсюда и результат.

— За весь турнир сборная России пропустила лишь две шайбы в равных составах — от норвежцев при счете 5:0. С чем это связано?

— Очень хорошо играют вратари, и нам они дают уверенность. Мы спокойно играем в обороне. Конечно, есть моменты, которые надо дополнять. Прибавлять от игры к игре.

— Нет ли чувства тревоги, что все идет так хорошо?

— Так это же хорошо. Надо радоваться!

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