Капризов усилил связку Овечкин — Кузнецов, но все решили прессинг и Кучеров. Разбор матча Швейцария — Россия. Видео

Мастеровитая защита швейцарцев не смогла сдержать натиск россиян. Разбираем матч группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Мастеровитая защита швейцарцев не смогла сдержать натиск россиян. Разбираем матч группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Сборная России на первых минутах игры оставила швейцарцев без шайбы

Капризов вернулся в звено к Овечкину и Кузнецову

Гол Кучерова в большинстве не был бы возможен без действий Дадонова

Воробьев повторил матч с Чехией

Против скоростной сборной Швейцарии, как и в матче с чехами, тренерский штаб россиян выбрал высокий прессинг с первой смены. На протяжении стартовых 10 минут соперник не организовал ни одной опасной атаки, довольно быстро теряя шайбу в случаях, когда ее удавалось заполучить.

Активный хоккей россиян привел к удалению швейцарцев уже на 22-й секунде. Прессинговала наша сборная всеми четырьмя звеньями, причем в некоторых случаях в роли силовиков оказывались не самые главные специалисты в этом деле: например, Евгений Малкин и Кирилл Капризов.

Передачи сборной Швейцарии по центру моментально накрывались россиянами в средней зоне — пересечь свою синюю линию соперник мог только по бортам. Но затем в дело вступала линия защиты нашей команды: один защитник оттеснял игрока с шайбой во фланг, вынуждая того отдать пас в свободную зону, второй подбирал бесхозный снаряд.

Выдержать в таком активном темпе все 60 минут сборной России, конечно же, не удалось, но подобный старт внес очень серьезный вклад в итоговый успех.

Капризов находил свободные зоны

Возвращение Капризова в тройку к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину стало весьма неожиданным. Вместе они начинали этот чемпионат мира, но очень быстро Воробьев перевел Кирилла на позицию 13-го нападающего, а к паре вашингтонцев добавил Александра Барабанова. В матче с Латвией форвард СКА был совершенно незаметен, что, судя по всему, и привело к обратной перестановке.

Вторым шансом тройка Овечкин — Кузнецов — Капризов воспользовалась неплохо. Пусть никому из форвардов не удалось забить гол, уровень игровых взаимодействий был высок. Капризов не затерялся на фоне более мастеровитых партнеров.

Кирилл здорово стягивал на себя внимание одного, а то и двух игроков сборной Швейцарии, за счет чего образовывались свободные зоны. В них закатывались партнеры, и форвард отдавал точные передачи.

Два диагональных паса Капризова под синюю линию получились и вовсе шедевральными — в обоих случаях он совершал их не глядя, а в первом — еще и находясь под давлением и спиной к партнеру.

Кучеров и Гусев разрывают, Дадонов отвлекает

В очередной раз невероятный уровень игры продемонстрировало звено Гусев — Анисимов — Кучеров. Как минимум один игрок этой тройки поучаствовал в каждой заброшенной шайбе сборной России.

Второй гол нашей команды, забитый Кучеровым с передачи Гусева в большинстве, стал главным хайлайтом игры. Два Никиты обменялись невероятными по силе и точности разрезающими передачами через среднюю часть швейцарской зоны.

Но менее ценный вклад в этот гол внес и Евгений Дадонов. Бригады меньшинства сборной Швейцарии весь матч достаточно грамотно работали против российского форварда, не оставляя тому свободного пространства на «пятаке». Повышенное внимание к Дадонову и сыграло на руку в этой голевой комбинации.

При исполнении обеих диагональных передач шайба проходила в считанных сантиметрах от нападающего, который теоретически мог принять ее и продолжить атаку через центр. Швейцарским игроками пришлось держать в голове этот вариант, за счет чего возможность передвижений по зоне была ограничена.

К главному матчу группового этапа против сборной Швеции наша команда подходит в отличной форме, заполучив необходимую гибкость и универсальность в игровых действиях. Проверить все возможности против лучшей обороны чемпионата мира — идеальная подготовка к плей-офф.

Чемпионат мира-2019. Словакия

Швейцария — Россия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Анисимов, 3:36. Кучеров, 26:20 (бол.), 55:20

Читайте также: