«Капризову надо доверять! Тренер сборной, как отец, не может предавать своих детей». 5 вопросов эксперту о матче Швейцария - Россия

Двукратный олимпийский чемпион, экс-наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу россиян над швейцарцами (3:0) на ЧМ-2019.

Двукратный олимпийский чемпион, экс-наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу россиян над швейцарцами (3:0) на ЧМ-2019.

1. Сборная России одержала очень важную победу над прошлогодним финалистом. В чем наши превзошли соперника?

— Прежде всего — в терпении. Сборная России, как мне кажется, полностью выполнила план на эту игру. Наши гнули свою линию без каких-то эмоциональных всплесков. И соперника заставили эту линию принять. Поэтому и довели матч до уверенной победы.

Пока наша команда доминирует в каждой встрече. И в первую очередь это, конечно, не просто мощный, но еще и очень опытный состав. Там большая часть игроков имеет за плечами очень весомые победы. Новичков и дебютантов нет. Поэтому они работают спокойно и уверенно. И добиваются своего.

Мне будет очень интересно посмотреть плей-офф. И оставшийся в группе матч со шведами — тоже. Надо и их постараться победить в той же манере. Потому что психология победителя всегда делает тебя сильнее. Только при этом надо помнить, что побежденный противник всегда будет желать реванша.

2. Судьбу матча опять решило звено Гусев — Анисимов — Кучеров. В сборной России появились новые лидеры?

— У нас в атаке сейчас настолько звездная команда, что у других сборных попросту не хватает обороняющихся звеньев, чтоб удержать всех наших лидеров.

Сильные игроки есть в каждой нашей пятерки. И именно поэтому я, наблюдая за игрой сборной России, получаю сейчас большое удовольствие.

Я смотрю на нашу команду и понимаю, что с ней очень трудно справиться. И если какое-то звено выстреливает, это означает, что у соперника попросту не хватило на него оборонительного ресурса.

А связка Кучерова и Гусева с Анисимовым в центре играет на чемпионате мира чуть ли не впервые. И для соперников она своеобразный сюрприз! В отличие от Овечкина, Ковальчука, Малкина, которые уже много лет на виду. Про них все знают, что это грозная сила, и стараются их перекрыть.

А тут Кучеров с Гусевым. Куда более молодые, но очень неординарные нападающие, которые сейчас двигают наш хоккей вперед.

3. Сборная Швейцарии впервые на этом турнире не забросила ни одной шайбы. В этом виноват наш вратарь Георгиев или шведы, которые вымотали оппонента накануне?

— Я смотрел матч швейцарцев со шведами. И скажу, что он получился очень эмоциональным. Швейцарцы были на него здорово настроены. И выплеснулись они там, конечно.

Не скажу, что во встрече с россиянами они были пустые. Но наши были готовы лучше, это ощущалось. Видно было, что ребята понимали: соперник непростой. В итоге россияне не дали швейцарцам раскрыться. Не позволили им ничего сделать.

Интересные игроки в сборной Швейцарии есть. Но мы их придавили эмоционально. Не дали почувствовать надежду, что они могут что-то изменить. Не дали поверить в себя. У швейцарцев команда еще молодая, хотя амбиции есть. Но мы у них уверенность попросту выбили из-под ног.

Ну, а Георгиев тоже сыграл превосходно. Тут все тоже взаимосвязано. Когда голкипер тащит, то и полевые игроки назад не оглядываются, не пятятся… А отсюда и вся оборона играет намного четче.

Георгиев и Василевский — два очень сильных вратаря. Я горжусь, что в последние годы в России растут такие великолепные мастера. Это обнадеживает. У нас же еще и Бобровский есть. И Сорокин с Шестеркиным на подходе. Хороший резерв.

4. Как вам Капризов в звене с Кузнецовым и Овечкиным? Надо ли продолжать упорно ждать, что у этой тройки пойдут голы?

— К талантливым игрокам всегда надо подходить терпеливо и чутко. Я очень рад, что наши тренеры дали Кириллу еще одну возможность найти свою игру. Потому что это бывает не так просто! У каждого хоккеиста, в любом амплуа, бывают спады. Или непростые жизненные моменты. Ну бывает, что не ладится.

И вот тут очень важно доверие. И желание тренеров ему помочь. Игроки такое отношение потом всегда сторицей оплатят. Тем более если мы говорим о Капризове, очень талантливом и неординарном форварде. Это звездочка, который мы в дальнейшем еще долго будем гордиться. И радоваться, что у нас в сборной есть такие игроки.

Как выдерживать критику со стороны журналистов, когда игра у кого-то не идет? Понимаете, команда — это семья. А тренер — отец. И он не может предавать своих детей. Лично для меня другого пути просто нет. Не идет игра? Надо искать решение и помогать. Даже если сразу не получается и сперва срывается. Надо верить в игрока, невзирая на ошибки. Это в будущем всегда окупится. Спорт — такая штука, в нем без ошибок не бывает. Но без веры и чемпионами не становятся.

5. Единственный минус, пожалуй — в этом матче россияне заработали 14 минут штрафа. Почему так много?

— Вот обязательно мы хотим какой-то изъян найти и критически к нему подойти. Лучше бы хвалили также быстро! Ведь есть за что. Вся команда старается. Но без ошибок матчей не бывает и без удалений тоже. Есть соперник, который заставляет ошибаться.

Пусть были огрехи. Но как наши четверки пластались в меньшинстве! У швейцарцев ведь неплохая команда, там есть техничные ребята, и «5 на 4» они неплохо разыгрывают. Но мы в обороне хорошо сыграли «наверху». Сперва не давали соперникам войти в зону. А в своей работали агрессивно. Вот давайте за это лучше похвалим, чем за удаления пенять.

Тем более, вот за что удалили в конце Георгиева? Я считаю, что тут судейская недоработка. Александр почувствовал, что у него шлем не держится. Шайба ушла из нашей зоны. И после этого наш вратарь стал сигнализировать судье, что у него амуниция не в порядке. К тому же перед этим ему шайба в шлем попала, тогда-то ремешок и лопнул.

Ничего страшного, если бы арбитр в этот момент свистнул и остановил игру. Ведь судья в том числе ответственен и за здоровье игроков. А если бы Георгиев потом травму получил? Кто был бы виноват? Тут наказание явно было несправедливым.

Чемпионат мира. 2019

Швейцария — Россия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Анисимов, 3:36 (ВИДЕО). Кучеров, 26:20 (бол.) (ВИДЕО), 55:20 (ВИДЕО).

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