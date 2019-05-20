Георгиев вновь с «сухарем», а Кучеров обогнал Нюландера. Как сборная России переиграла швейцарцев. Видео

Сборная России остается единственной командой, ни разу не проигравшей на ЧМ-2019.

Сборная России остается единственной командой, ни разу не проигравшей на ЧМ-2019.

Сборная России незадолго до ЧМ-2019 играла против швейцарцев в рамках Еврочелленджа. Тогда у нашей команды не возникло никаких проблем, но важно понимать, что составы с тех пор кардинальным образом изменились. Дружина Патрика Фишера за это время резко преобразилась. Сегодняшний соперник уже одержал четыре победы на ЧМ-2019 и достойно сопротивлялся в матче с действующим чемпионом. Так что россиянам предстояло пройти вторую серьезную проверку в Братиславе. К тому же встреча имела важное турнирное значение. Сразу у трех команд группы B к финальной сирене могло быть по 15 очков.

С другой стороны, шестая победа избавляла россиян от четвертьфинальной битвы с лидером параллельной группы. Добывать эту победу сборная России собиралась измененными сочетаниями. Например, Кирилл Капризов вернулся в тройку к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову. Александр Барабанов, уступивший место Капризову, оказался в роли тринадцатого нападающего. Иван Телегин вновь попал в четвертое звено, Сергея Плотникова на матч не заявили. А Александр Георгиев заменил в рамке Андрея Василевского.

Как это бывало и прежде, сборная России сразу взяла шайбу под контроль. Правда, помогли нам сами швейцарцы, которые получили раннее удаление. В большинстве россияне создали пару неплохих моментов. Главным из них стал бросок Дадонова, который с любимой точки редко промахивается, но справился с выстрелом Леонардо Дженони.

Отрадно, что после возвращения удаленного игрока на лед диспозиция сил не поменялась. Россияне охотно шли в чужую зону, и вскоре это дало результат. Дмитрию Орлову удался шикарный сольный проход, который едва не закончился взятием. Самостоятельно у защитника не получилось отличиться, зато Артем Анисимов первым сработал на отскоке и распечатал ворота.

Сборная России не остановилась на достигнутом. Никита Гусев вскоре мог увеличить преимущество — Дженони отразил бросок. Даже не нужно перечислять все опасные эпизоды в зоне Швейцарии, чтобы показать тотальное превосходство россиян в первой трети. Достаточно сказать, что Александр Георгиев впервые вступил в игру на шестой минуте. Его визави щеголял своими навыками значительно чаще.

Лишь во второй половине периода швейцарцы несколько отодвинули игру от своих ворот. На 14-й минуте Андригетто улучил шанс для броска, а немного времени спустя россияне получили удаление. Но соперник толком ничего и не создал за 120 секунд. Впрочем, Никита Задоров под занавес периода дал вторую возможность сборной Швейцарии. Противник использовал этот штраф рациональнее, но не забросил. На первый перерыв наша команда ушла лидером — 1:0.

Старт второго периода в определенном смысле напоминал первые минуты встречи. Тоже одна из команд играла в меньшинстве. Сначала Задоров отбывал последние секунды удаления, а затем Никита Нестеров отправился в штрафной бокс. Однако спецбригада швейцарцев сегодня выступила не слишком эффективно. Зато уже в равных составах Шервай опасно атаковал с острого угла — Георгиев выручил.

По-настоящему включились наши парни примерно на пятой минуте периода. Никита Кучеров имел великолепный шанс, но с близкой дистанции форвард не переиграл Дженони. А Хишир завершил эпизод, сдвинув ворота. Удаление заслуженное, и сборная России его реализовала. Многие отмечают связку Гусев — Кучеров на ЧМ-2019. Она делает разницу. Так получилось и на этот раз. Нападающий «Вегаса» шикарно расчертил зону поперечной передачей на Кучерова, которого никто не опекал. Бросок в касание — 2:0. Россиянин догнал Вильяма Нюландера в бомбардирской гонке, набрав 13-й балл.

Соперник оправился от удара ближе к экватору встречи. Шервай потревожил Георгиева выстрелом со средней дистанции, а чуть позже наш вратарь спасал после бросков с пятака. Некстати пришлось и еще одно удаление — за нарушение численного состава. Снова лучшим образом себя показал Георгиев, который за меньшинство выручил как минимум дважды.

Под конец периода казалось, что остроты поубавилось. Как только сформировалось это ощущение, эмоции вновь вспыхнули. Противник грубо атаковал Никиту Кучерова. Видимо, расчет был на то, что россиянин выйдет из равновесия и ответит, но Кучеров сдержался. Зато за партнера вступился Владислав Гавриков. Вместе с зачинщиком потасовки они отправились на скамейки штрафников.

Любопытно, что в формате 4 на 4 самый опасный момент соорудил Никита Задоров, который после прохода едва не затолкал шайбу в сетку. В целом начало третьего периода получилось не слишком ярким. Выделяется, конечно, на этом фоне осмысленный и острый эпизод с участием Гусева и Кучерова. Как и в случае с голом, нападающий «Вегаса» классно ассистировал, но партнер не попал в створ.

В общем-то, россияне контролировали ход встречи. Сборная Швейцарии атаковала не слишком активно, а если и бросала по воротам, то не очень опасно. Гораздо ближе к голу были наши парни. Во время штрафа Вебера Никита Гусев угодил в штангу.

И все-таки без третьей шайбы не обошлось. Никита Зайцев отдал отличную длинную передачу на Анисимова, Артем вошел в зону и ассистировал Кучерову. Никита оформил дубль и временно стал лучшим бомбардиром турнира, обойдя Вильяма Нюландера.

Наверное, в этот момент уже не возникало сомнений, что россияне возьмут три очка. Но сборная Швейцарии отчаянно пыталась испортить настроение Александру Георгиеву. Патрик Фишер даже выпустил еще одного полевого, однако так никто и не помешал российскому вратарю оформить второй шатаут на ЧМ-2019. Хотя в формате 6 на 4 оппонент штурмовал ворота почти четыре минуты.

Итог — 3:0, шестая победа наших. Сборная России по-прежнему остается единственной командой, ни разу не проигравшей на этом турнире. У нас вновь единоличное первое место группы B. Следующая игра состоится во вторник. В соперниках — сборная Швеции.

Чемпионат мира. 2019

Швейцария — Россия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Анисимов, 3:36 (ВИДЕО). Кучеров, 26:20 (бол.) (ВИДЕО), 55:20 (ВИДЕО).

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