«Первым пусть убьют Джона Сноу!» Голкипер сборной России Илья Сорокин - о ЧМ-2019, товарищах по команде и «Игре престолов»

Обозреватель «Матч ТВ» пообщался с Ильей Сорокиным – самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина. И пусть с тех пор вратарь ЦСКА не провел ни секунды за сборную России, но какой же он интересный собеседник!

Обозреватель «Матч ТВ» пообщался с Ильей Сорокиным – самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина. И пусть с тех пор вратарь ЦСКА не провел ни секунды за сборную России, но какой же он интересный собеседник!

«Мы в сборной должны помогать друг другу, а не вставлять палки в колеса»

— Илья, вы можете попасть в русский «Тройной Золотой Клуб». У вас есть золото Олимпиады, Кубок Гагарина — осталось, чтобы сборная России завоевала золото чемпионата мира в Братиславе.

— Да, но тут загадывать не нужно. Прогнозы — дело неблагодарное. Просто всем надо сконцентрироваться на работе, показывать свой лучший хоккей.

— Андрей Василевский в сборной России, конкуренция за место первого вратаря высокая.

— Это всегда было в национальной команде. Мы делаем одно дело. И должны помогать друг другу, а не вставлять палки в колеса.

— Вы что бы выбрали: золото ЧМ, но Сорокин не играет вообще — или серебро ЧМ, но вы как первый номер играете от звонка до звонка?

— Конечно, это разные ощущения. Но если ты особо не можешь повлиять на ситуацию, то какой смысл переживать? Зачем забивать голову лишней информацией? Просто жди свой шанс, и будь что будет.

— Медитировать?

— Да, я люблю медитации. Правда, редко получается это делать. Но так спокойненько сел и думаешь о том, что ты хочешь иметь. Видеть. Чувствовать. Выкидываешь все из разума. Никаких мыслей. Только тишина.

«Три главных дракона ЦСКА — Капризов, Григоренко, Нестеров»

— Любите книжки о позитивном мышлении?

— Уже пару лет не читаю психологию. Мне больше нравятся романы, исторические книги. Автобиографии.

— А как насчет «Игры престолов»?

— Я не читал книжку. Но смотрю сериал. Естественно!

— Ваш прогноз — кого убьют первым в последнем эпизоде восьмого сезона?

— Надо подумать, кого мне меньше всего жалко. Пусть это будет Джон Сноу!

— Не жалко?

— Нет. Тем более его уже убили. Я уже пережил ту трагедию в своем сердце. Второй раз не так обидно.

— В финале Кубка Гагарина кто каким был кланом? Я вот думаю, что «Авангард» — это Старки, которые перебрались с Севера на Юг. Ну или с Востока на Запад. А вот ЦСКА — это богатые Ланнистеры.

— Думаю, все понимают всё!

— Кто ваши три главных дракона в ЦСКА?

— Кирилл Капризов. Михаил Григоренко. Никита Нестеров.

«Это привилегия — сидеть за таким забором, как в ЦСКА»

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

— Как вы отреагировали на вопрос в микст-зоне во время серии со СКА, который был задан форварду питерцев Сергею Плотникову: «Как бы вам сломать Илью Сорокина»?

— Да мне это даже немного польстило. И надо подумать, как еще интерпретировать эту фразу. Я никак не отреагировал. Прочитал это как новость — и забыл. Даже не знаю, почему вокруг этого был резонанс. Я к этому отнесся спокойно.

— Потому что вы медитируете.

— Вот именно.

— Читаете комментарии о себе в интернете?

— Бывает, что да. Мне это нравится. Любопытно! И знаете выражение: «Хулу и похвалу приемлю одинаково»? Надо проще к этому относиться, особо не обращать внимание.

— Объясните популярно, почему ваш ЦСКА пропустил лишь 99 шайб в 82 матчах сезона, включая плей-офф? У вас всегда лишний человек сзади стоит?

— Мы не первый год играем этим составом. Идут лишь точечные усиления. Систему игры Игоря Никитина все уже хорошо знают. Дисциплина. Возврат в оборону — третий всегда сзади. Хотя вообще в тактике полевых игроков я не особо разбираюсь и вообще туда не лезу.

— Вы понимаете, что это большая привилегия для вратаря — сидеть за таким забором?

— Абсолютно! Конечно! 100 процентов. Такой обороны нет ни у кого в лиге. Это очень облегчает жизнь вратарям. Бывало, мы смеялись с напарником Ларсом Юханссоном. «Ну что, устал?» — «Еще как, один раз за период бросили…» — «Да, это же ЦСКА!»

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

— Когда вы поедете в НХЛ?

— Хороший актуальный вопрос, я его часто слышу. Но у меня еще год контракта с ЦСКА. И я такой человек, что, если есть договор, обязанности, то стараюсь их выполнять. А потом уже думать, что будет дальше. Если ты начнешь раздваиваться, то не очутишься ни там и ни там. Не надо гнаться за двумя зайцами. Так что спросите у меня об этом через год.

— Вас драфтовали «Айлендерс», которые тоже пропускают меньше всех в лиге. Какое везение!

— Да, я уже провел такое сравнение. У «Айлендерс» очень сильная система. Игроки ее прекрасно выполняют. Вратари стали выглядеть совсем иначе, чем пару лет назад. Робин Ленер вообще выдвинут на «Везина Трофи» как лучший голкипер НХЛ.

Вратарь может повлиять на исход матча. Но в целом, без командной картинки игры, это очень сложно.

«Иду в кино обязательно с попкорном»

— Мы знаем, что вы — большой фанат фэнтази. Как сильно вы ждали выхода «Мстителей»?

— Из-за плей-офф они отошли на второй план. А вот раньше очень сильно ждал. Не читал фанфиков (литературных историй). Но с удовольствием схожу и посмотрю в свое время. Пусть даже это идет три часа. И возможно, это последняя часть, когда собрались вместе все актеры. Original Five.

— А вас обламывает, когда в России премьеру каких-нибудь «Мстителей» переносят на пару недель, чтобы показать отечественный блокбастер?

— Это ужасно. Мне кажется, так ты немного убиваешь прокаты. Хотя, наверное, для отечественного кинематографа это здорово. Но сами подумайте: «Мстителей» и через две недели посмотрят. А условного «Паддингтона», может, вообще не выпустят. Я читал одну историю, как был такой же подрез со стороны российского кино, и этот английский фильм про мишку провалился.

Но если говорить о себе, то я готов ждать любимое кино. И на торренте скачивать не буду. Хочу смотреть только в хорошем качестве, на большом экране.

— С попкорном.

— Обязательно! Кола, чипсы.

— Лишний вес?

— Мне это не страшно. И это классно — сходить в кино с друзьями, отвлечься от забот. Это лучше, чем сидеть дома и смотреть пиратскую копию. Не делайте так никогда! И напомню, что пиратство преследуется законом.

«Лестно, когда меня сравнивают с Набоковым»

— Вы не пытались заняться единоборствами?

— Недавно ходил в школу известного боксера Григория Дрозда. Он мне провел мастер-класс. Общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Это классно, когда ты познаешь что-то новое. Иной вид спорта. Это очень сильно развивает кругозор.

— Как вы отнеслись к тому, что Боб Хартли сравнил вас с Евгением Набоковым?

— Я это читал. Лестные слова от такого специалиста. Но мне до Набокова и тем более до Владислава Третьяка — как до Луны. А что касается стиля, то я в детстве очень копировал Набокова. Он был и остается моим любимым вратарем. Импонировала его игра, было приятно за ним наблюдать, какие невероятные шайбы он вытаскивал. Как он держал свою команду в игре. А еще мне нравился логотип его команды — акула, перекусывающая клюшку. Очень красиво! И когда мы в детстве играли во дворе, я всегда был Набоковым.

Май 2004 года. Российский голкипер «Сан-Хосе» Евгений Набоков спорит с судьей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари». / Фото: © Getty Images

— А кто нравится из современных вратарей?

— Их много. Даже из сборной, посмотрите — Андрей Василевский, Александр Георгиев. Люди провели невероятный сезон, Василевский тоже номинирован на «Везину». Саня съел Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс». Это очень большое достижение. И я вижу, что парни растут на глазах.

— В деталях — что у них круто?

— Технические элементы. Георгиев — его чтение игры. Выбор позиции. Это он почерпнул у своего коллеги Лундквиста. Тот играет в очень похожем стиле. Это связано с тем, что рост не очень высокий. Поэтому ты должен использовать свои ноги по максимуму в такой быстрой лиге, как НХЛ. Без этого вам нечего там делать.

— А если у вратаря худые ноги?

— Зато жилистые. Видели Брюса Ли? Он худой, но какая скорость!

— Василевский?

— Очень габаритный вратарь. Бывает такая особенность, что большие голкиперы чуть медленные. Но не в случае Андрея. Он при всех своих габаритах очень быстр, скоординирован и тоже очень хорошо читает игру.

Что мне в нем нравится — каждую шайбу, даже самую мертвую, которая вот-вот должна залететь, он играет до конца. Тем самым вытаскивает их. Это делает Василевского одним из самых лучших вратарей НХЛ и мира.

— А какие у вас хорошие качества?

— Я себя не люблю обсуждать и хвалить.

— Только мне скажите.

— Давайте выйдем в коридор. Без диктофона…

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