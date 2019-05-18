«Понимаю, почему судьи не удалили Орлова за удар в голову». 5 вопросов эксперту о матче Латвия — Россия

Эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал очередную победу россиян (3:1) на ЧМ-2019.

Эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал очередную победу россиян (3:1) на ЧМ-2019.

1. Сборная России одержала на чемпионате уже пять побед. Готова ли наша команда к битвам с прошлогодними финалистами, швейцарцами и шведами, которыми она завершит групповой этап?

— Я считаю, что нашей сборной надо быть готовыми не к матчам со шведами и швейцарцами, а к четвертьфиналу. Вот это будет действительно решающая битва! А оставшиеся встречи в группе… Ну даже если мы их проиграем, ничего, по большому счету, не изменится. Все равно все будут ждать первого раунда плей-офф. Хотя психологически побеждать, конечно, всегда лучше.

Пока же можно констатировать, что наши постоянно доминируют на площадке, поэтому и обыгрывают всех. Ни в одном из матчей я пока не увидел каких-то подвигов со стороны россиян. По уровню они настолько выше соперников, что им достаточно его не опускать. Для побед этого пока вполне хватает. Меня лично в игре сборной ничего не настораживает, все хорошо.

За последние четыре матча сборная России пропустила всего одну шайбу. Но меня это не удивляет. Против нас атаковать-то серьезно никто не может, все в обороне играют. Не зря же говорят, что лучшая защита — нападение. Никто пока с нами не конкурировал на равных. И шведы со швейцарцами станут просто очередной проверкой перед плей-офф, не более того.

2. Сборной России впервые на турнире пришлось отыгрываться. Насколько хорошо команда Ильи Воробьева справилась с этой психологической нагрузкой?

— Паники точно никакой не было, спокойно играли дальше. Да и сравняли счет достаточно быстро — в первой же смене второго периода. С чего было нервничать?

Там еще гол такой у латышей получился… Цибульскис, конечно, попал удачно. Но я бы не сказал, что это был не берущийся бросок. Даже удивился, что нам такую шайбу забросили. Необязательный гол.

Но волноваться эта шайба никого не заставила. Было видно, что уровень мастерства у наших ребят выше и рано или поздно они забьют. Гусев еще в первом периоде по уже пустому углу промахнулся. Кучеров — тоже, хотя там стопроцентные моменты были. Это просто стечение обстоятельств, что мы забросили ответную шайбу не в первом периоде, а в самом начале второго. Было очевидно, что наши голы — просто вопрос времени. Мы были явно сильнее соперника.

3. Никита Кучеров набрал в матче с латвийцами два очка и вновь вышел на первое место среди лучших бомбардиров чемпионата мира. Он сейчас действительно самый яркий форвард в нашей звездной команде?

— У нас в атаке сейчас целое созвездие классных игроков. И то, что Кучеров — один из лучших, это безусловно. Лучшим бомбардиром он стал заслуженно.

Но мне лично все равно больше нравится Малкин! Пусть Евгений меньше очков набирает и пока не отметился голами, но когда он появляется на площадке, вся игра сразу вокруг него крутится. Если Малкин выходит на лед, все только и думают: что же он сейчас сделает? Отдаст шайбу Дадонову или подержит, еще что-то придумает?

При этом Евгений оттягивает на себя очень большие силы соперника. Потому что все должны контролировать Малкина, через которого строится атака его звена. И Женя здорово справляется с этой ролью. А то, что он сам не забивает, — не так важно. Важнее его работа «дирижера» атаки.

Дадонов в этой тройке почему забивает? Вроде ведь ничего сверхъестественного не делает. Но все внимание на Малкине, поэтому его партнерам остается только открыться на хорошей позиции. И это не так сложно, потому что их куда меньше опекают. Малкин развязывает руки своим товарищам.

4. В матче с латвийцами со стороны россиян было много жестких силовых приемов, за которыми следовали и удаления. Была ли такая агрессивность необходимой?

— Думаю, что наши тренеры заранее предположили, что команда Боба Хартли будет играть жестко. Тем более что латвийцы перед матчем заявляли — терять им нечего. И была установка не уступить в силовой борьбе. Возможно, именно поэтому и Сергея Плотникова в состав вернули. А коли такая установка есть, поневоле рано или поздно грань перейдешь. У меня такое предположение.

Надо ли было удалять Орлова? Да, надо. Там удар в голову ясно виден на повторе, и это минимум (2+10). Но мне также понятно, почему судьи Дмитрия не удалили. С той позиции, где находился судья, нарушение трудно было зафиксировать. Это нам было хорошо видно на экране — что и как. А для арбитров момент был весьма непростой.

Задоров свои 12 минут тоже за дело получил. Тут к судьям никаких вопросов нет.

5. Лучший снайпер КХЛ Кирилл Капризов не вошел в заявку на матч. Молодому нападающему действительно нет места в этом составе?

— Прежде чем задаваться вопросом «Почему Капризов оказался вне состава?», надо для себя понять — а вместо кого его туда ставить?

Дело ведь не в том, что Кирилл — плохой нападающий. Просто так сложились обстоятельства. И Капризову надо сейчас терпеть. Вот Плотников терпел, тренировался, и место в команде ему сегодня нашлось.

Нервничать Кириллу точно не стоит. Никто ведь не говорит, что он плохо играет и из-за этого не попадает в заявку. Проблема не в мастерстве Капризова. А в том, что все наши фавориты в НХЛ вылетели из Кубка Стэнли слишком рано. И из-за этого сейчас состав сборной России просто перенасыщен классными крайними форвардами.

Чемпионат мира. 5-й тур

Латвия — Россия— 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

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