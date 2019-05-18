«Мы должны побеждать русских. Иного выхода у нас нет!» Что сказал Боб Хартли перед матчем со сборной России

ЧМ по хоккею МАТЧ! СТРАНА РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
live
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Бетис". Прямая трансляция
12:55
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Бетис". Прямая трансляция
14:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:50
Новости
15:55
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Нижегородское кольцо". Туринг. Прямая трансляция
17:00
Новости
17:05
Хоккей. Чемпионат мира. Германия - США. Прямая трансляция из Словакии
19:40
Новости
19:45
После футбола с Георгием Черданцевым
20:40
"Братислава. Live". Специальный репортаж [12+]
21:00
Реальный спорт. Баскетбол
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. "Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция из Испании
23:25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00:10
"Кибератлетика" [16+]
00:40
Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" [0+]
02:40
Прыжки в воду. "Мировая серия". Трансляция из Великобритании [0+]
04:00
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана [0+]
05:00
Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании [0+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"Капитаны" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:05
Новости
08:10
Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Аталанта" [0+]
10:00
Новости
10:05
Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
11:55
Новости
12:00
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Интер" [0+]
ЧМ по хоккею
МАТЧ! СТРАНА
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

«Мы должны побеждать русских. Иного выхода у нас нет!» Что сказал Боб Хартли перед матчем со сборной России

18 мая 09:00
«Мы должны побеждать русских. Иного выхода у нас нет!» Что сказал Боб Хартли перед матчем со сборной России
Боб Хартли / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Обозреватель «Матч ТВ» побывал на тренировке сборной Латвии перед матчем с россиянами, поговорил с Бобом Хартли и его помощником Артисом Аболсом.

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли вышел бодро в микст-зону, сразу сделав заявление для журналистов: «Я говорю рюски чуть-чуть. Э?» А потом добавил на английском: «Let’s go! Let’s go! Let’s go!» То есть: «Поехали! Что стоим просто так? Жду ваши вопросы!»

Вот почему мелькнула новость, что Хартли может получить дисквалификацию от ИИХФ за оскорбления арбитров. Боб привык бурно общаться с собеседниками, выплескивая на них все свои эмоции. Мы к этому привыкли и в КХЛ, где активный и жизнелюбивый Хартли возглавляет «Авангард».

Но нет сомнений, что на матч против России главный тренер латышей все-таки выйдет. Его дело будет рассмотрено после встречи.

Боб Хартли: «Мы не играем грязно»

Боб Хартли / Фото: © Norm Hall / Contributor/ Getty Images Sport / Gettyimages.ru

— Что вы вообще думаете о матче против сборной России?

— Мы находимся в тяжелой ситуации, когда время работает против нас. Сами изучите расклад в таблице. Впереди у нас матчи с Россией, Швецией и Норвегией. Чтобы попасть в плей-офф, нужно брать минимум шесть очков. В идеале — все девять. То есть мы должны побеждать русских и шведов. Иного выхода нет! Мы потерпели поражения в важнейших матчах — против Швейцарии и Чехии. Но очень хотим попасть в четвертьфинал. Прекрасно понимаем, что даже шести очков в будущих играх нам может не хватить.

— И как вы сможете победить Россию?

— Надо показать лучший хоккей в своей жизни.

— Главный тренер россиян Илья Воробьев посмотрел матч Чехия — Латвия (6:3) и пришел к выводу, что игра была грязноватой. Поэтому к нам в состав введен силовой форвард Сергей Плотников. Вы и против России хотите действовать грязно?

— Никогда не знаешь, как сложится матч. Но я не думаю, что наша игра была грязной.

Открыть видео

— Латыши схватили 54 минуты штрафа. Сразу два ваших игрока получили удаления «5+20» — это форвард Марис Бичевскис, а также защитник Ралфс Фрейбергс, который дисквалифицирован на один матч.

— Так складывалась та игра, таким был ее характер. Сам-то матч получился хорошим. Чехи уступали со счетом 0:2 после первого периода, пытались оказать на нас давление. Но мы не прогибались. Почему мы должны им уступать? Мы этого не хотели. Вот вы и увидели упорный хоккей.

— Вы будете как-то менять стиль сборной Латвии под Россию?

— А как его поменяешь? Мы играем так, как можем и умеем. Наша команда не забивает много голов. Значит, нужно брать свое за счет других качеств. Было бы здорово опять повести со счетом 2:0. Реализация большинства, доля везения, удачная игра в обороне…

Все возможно. Но мы — те, кто есть. Нужно отдать всю свою страсть, упорно трудиться. И посмотрим, что произойдет.

«Очень хотел бы сыграть против Михеева»

— Вы удивились, что форвард «Авангарда» Илья Михеев не пробился в состав сборной России?

— Я ведь не принимаю решение по комплектованию состава вашей команды. Очень уважаю Микки, — так Хартли называет Михеева. — Хотел бы с ним тут посоревноваться. Но ростер у сборной России очень глубокий, а конкуренция высока. Вы могли бы собрать пять команд для участия в чемпионате мира.

Илья Михеев / Фото: © globallookpress.com

— Но ни один игрок из «Авангарда» не приглашен на турнир в Словакию. Это о чем говорит?

— О том, что на чемпионат мира приехало много крутых хоккеистов. Мы их видим не только в сборной России, но и у Канады, США, Швеции, Финляндии… Тут нужно говорить о раскладе сил в мировом хоккее. Канада тоже могла бы набрать четыре-пять составов. А вот Латвия вынуждена выбирать из 25 хоккеистов, кто попадет в заявку. Каждый игрок имеет для нас бесценное значение.

— Вы дали какой-то особенный совет Михееву перед его отъездом в Торонто, где он подписал новый контракт?

— Мы с ним обязательно поговорим. Много раз беседовали по ходу сезона. Всегда его поддерживаю, желаю всего наилучшего. А в следующие пару недель мы еще увидимся или созвонимся.

«Ну давай, спрашивай свой вопрос! — Хартли обратился к одному корреспонденту. — Вижу, у твоей телекомпании небольшой бюджет, если ты в одном лице — и оператор, и репортер. Вам нужно какого-нибудь спонсора найти!»

— В других сборных мы видим много игроков НХЛ. В сборной России их — 15, у шведов — вообще 21. А вот у Латвии — только двое. Это серьезная проблема?

— Да, у нас есть Рудолфс Балцерс из «Оттавы» и Тедди Блугерс из «Питтсбурга». Эти два игрока для нас очень важны. Два крутых молодых хоккеиста, и я радуюсь их прогрессу. У нас нет такого навороченного состава, как у России или Швеции. Потому что Латвия — очень маленькая страна. Но эти парни дают нам много энергии, страсти и мастерства. Они нам необходимы.

Артис Аболс: «В одном матче может случиться все, что угодно»

Артис Аболс / Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Артис Аболс работал главным тренером рижского «Динамо», потом возглавлял «Ладу», а теперь входит в штаб сборной Латвии.

— Что думаете о матче с Россией? Вам нужно выигрывать, чтобы попасть в плей-офф.

— Да, мы это знаем. Хартли об этом уже сказал. Задача архисложная. Победы только над Норвегией нам не хватит. Мы прекрасно понимаем, кто — Россия, а кто — мы. На бумаге они гораздо сильнее нас. Но в одном матче может все случиться.

— Даже не представляю, как должна сложиться игра, чтобы Латвия победила.

— Да как угодно! Большинство, мы удачно забиваем, нет удалений, вратарь выступает хорошо. А то, что мы умеем играть с первой до последней секунды, Латвия доказывала на разных чемпионатах мира. В одной встрече все бывает.

— Латвия имела хорошие шансы, но упустила победы со Швейцарией и Чехией. Почему?

— Хоккей — это игра эмоций и ошибок. Кто меньше ошибается, тот выигрывает. Да, чехи победили нас заслуженно. Там был момент, что вместо «5+20» должны были дать «2+10». Но чехи мастеровиты и хороши, тут ничего не скажешь. Ну а со Швейцарией — мы знали, что они делают на вбрасываниях. Там были чисто наши ошибки. Не они забили, а мы пропустили. Вот нас и наказали.

— Вы с Россией тоже будете играть грязно?

— Я не могу знать, что будет. Нас ждет игра. А с чехами… Не знаю, что подразумевается под словом «грязь». Их защитник Радко Гудас играл жестко, мы — тоже. Удаление Бичевскиса, где ему дали «5+20» — это несчастный случай. Да, удар в голову был. Но соперник уже падал, и злого умысла в действиях не имелось.

Эмоции… Чехи будто дома играли, полные трибуны. Все было по делу. Это хоккей. Всем понравился тот матч.

— «Слован» в следующем сезоне может покинуть КХЛ. Насколько сборная Латвии зависит от рижского «Динамо»? Как важно для вашего клуба находить деньги, чтобы и дальше выступать в нашей лиге? Трудная ли это задача?

— Это вопрос не совсем ко мне, я не занимаюсь поиском денег. Я их не ищу, я их не трачу. Но у нас в составе девять игроков представляют рижское «Динамо». Это значимо и для наших хоккеистов, кто может выступать в КХЛ, и для зрителей тоже. Это хоккей высокого уровня, который мы видим на протяжении всего сезона.

Трансляция матча Россия — Латвия на канале «Матч ТВ» стартует в 13:05 по Москве. Не пропустите!

Чемпионат мира. Россия — Латвия

Читайте также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2015 — 2019 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+