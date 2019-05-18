«Мы должны побеждать русских. Иного выхода у нас нет!» Что сказал Боб Хартли перед матчем со сборной России

Обозреватель «Матч ТВ» побывал на тренировке сборной Латвии перед матчем с россиянами, поговорил с Бобом Хартли и его помощником Артисом Аболсом.

Обозреватель «Матч ТВ» побывал на тренировке сборной Латвии перед матчем с россиянами, поговорил с Бобом Хартли и его помощником Артисом Аболсом.

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли вышел бодро в микст-зону, сразу сделав заявление для журналистов: «Я говорю рюски чуть-чуть. Э?» А потом добавил на английском: «Let’s go! Let’s go! Let’s go!» То есть: «Поехали! Что стоим просто так? Жду ваши вопросы!»

Вот почему мелькнула новость, что Хартли может получить дисквалификацию от ИИХФ за оскорбления арбитров. Боб привык бурно общаться с собеседниками, выплескивая на них все свои эмоции. Мы к этому привыкли и в КХЛ, где активный и жизнелюбивый Хартли возглавляет «Авангард».

Но нет сомнений, что на матч против России главный тренер латышей все-таки выйдет. Его дело будет рассмотрено после встречи.

Боб Хартли: «Мы не играем грязно»

— Что вы вообще думаете о матче против сборной России?

— Мы находимся в тяжелой ситуации, когда время работает против нас. Сами изучите расклад в таблице. Впереди у нас матчи с Россией, Швецией и Норвегией. Чтобы попасть в плей-офф, нужно брать минимум шесть очков. В идеале — все девять. То есть мы должны побеждать русских и шведов. Иного выхода нет! Мы потерпели поражения в важнейших матчах — против Швейцарии и Чехии. Но очень хотим попасть в четвертьфинал. Прекрасно понимаем, что даже шести очков в будущих играх нам может не хватить.

— И как вы сможете победить Россию?

— Надо показать лучший хоккей в своей жизни.

— Главный тренер россиян Илья Воробьев посмотрел матч Чехия — Латвия (6:3) и пришел к выводу, что игра была грязноватой. Поэтому к нам в состав введен силовой форвард Сергей Плотников. Вы и против России хотите действовать грязно?

— Никогда не знаешь, как сложится матч. Но я не думаю, что наша игра была грязной.

— Латыши схватили 54 минуты штрафа. Сразу два ваших игрока получили удаления «5+20» — это форвард Марис Бичевскис, а также защитник Ралфс Фрейбергс, который дисквалифицирован на один матч.

— Так складывалась та игра, таким был ее характер. Сам-то матч получился хорошим. Чехи уступали со счетом 0:2 после первого периода, пытались оказать на нас давление. Но мы не прогибались. Почему мы должны им уступать? Мы этого не хотели. Вот вы и увидели упорный хоккей.

— Вы будете как-то менять стиль сборной Латвии под Россию?

— А как его поменяешь? Мы играем так, как можем и умеем. Наша команда не забивает много голов. Значит, нужно брать свое за счет других качеств. Было бы здорово опять повести со счетом 2:0. Реализация большинства, доля везения, удачная игра в обороне…

Все возможно. Но мы — те, кто есть. Нужно отдать всю свою страсть, упорно трудиться. И посмотрим, что произойдет.

«Очень хотел бы сыграть против Михеева»

— Вы удивились, что форвард «Авангарда» Илья Михеев не пробился в состав сборной России?

— Я ведь не принимаю решение по комплектованию состава вашей команды. Очень уважаю Микки, — так Хартли называет Михеева. — Хотел бы с ним тут посоревноваться. Но ростер у сборной России очень глубокий, а конкуренция высока. Вы могли бы собрать пять команд для участия в чемпионате мира.

— Но ни один игрок из «Авангарда» не приглашен на турнир в Словакию. Это о чем говорит?

— О том, что на чемпионат мира приехало много крутых хоккеистов. Мы их видим не только в сборной России, но и у Канады, США, Швеции, Финляндии… Тут нужно говорить о раскладе сил в мировом хоккее. Канада тоже могла бы набрать четыре-пять составов. А вот Латвия вынуждена выбирать из 25 хоккеистов, кто попадет в заявку. Каждый игрок имеет для нас бесценное значение.

— Вы дали какой-то особенный совет Михееву перед его отъездом в Торонто, где он подписал новый контракт?

— Мы с ним обязательно поговорим. Много раз беседовали по ходу сезона. Всегда его поддерживаю, желаю всего наилучшего. А в следующие пару недель мы еще увидимся или созвонимся.

«Ну давай, спрашивай свой вопрос! — Хартли обратился к одному корреспонденту. — Вижу, у твоей телекомпании небольшой бюджет, если ты в одном лице — и оператор, и репортер. Вам нужно какого-нибудь спонсора найти!»

— В других сборных мы видим много игроков НХЛ. В сборной России их — 15, у шведов — вообще 21. А вот у Латвии — только двое. Это серьезная проблема?

— Да, у нас есть Рудолфс Балцерс из «Оттавы» и Тедди Блугерс из «Питтсбурга». Эти два игрока для нас очень важны. Два крутых молодых хоккеиста, и я радуюсь их прогрессу. У нас нет такого навороченного состава, как у России или Швеции. Потому что Латвия — очень маленькая страна. Но эти парни дают нам много энергии, страсти и мастерства. Они нам необходимы.

Артис Аболс: «В одном матче может случиться все, что угодно»

Артис Аболс / Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Артис Аболс работал главным тренером рижского «Динамо», потом возглавлял «Ладу», а теперь входит в штаб сборной Латвии.

— Что думаете о матче с Россией? Вам нужно выигрывать, чтобы попасть в плей-офф.

— Да, мы это знаем. Хартли об этом уже сказал. Задача архисложная. Победы только над Норвегией нам не хватит. Мы прекрасно понимаем, кто — Россия, а кто — мы. На бумаге они гораздо сильнее нас. Но в одном матче может все случиться.

— Даже не представляю, как должна сложиться игра, чтобы Латвия победила.

— Да как угодно! Большинство, мы удачно забиваем, нет удалений, вратарь выступает хорошо. А то, что мы умеем играть с первой до последней секунды, Латвия доказывала на разных чемпионатах мира. В одной встрече все бывает.

— Латвия имела хорошие шансы, но упустила победы со Швейцарией и Чехией. Почему?

— Хоккей — это игра эмоций и ошибок. Кто меньше ошибается, тот выигрывает. Да, чехи победили нас заслуженно. Там был момент, что вместо «5+20» должны были дать «2+10». Но чехи мастеровиты и хороши, тут ничего не скажешь. Ну а со Швейцарией — мы знали, что они делают на вбрасываниях. Там были чисто наши ошибки. Не они забили, а мы пропустили. Вот нас и наказали.

— Вы с Россией тоже будете играть грязно?

— Я не могу знать, что будет. Нас ждет игра. А с чехами… Не знаю, что подразумевается под словом «грязь». Их защитник Радко Гудас играл жестко, мы — тоже. Удаление Бичевскиса, где ему дали «5+20» — это несчастный случай. Да, удар в голову был. Но соперник уже падал, и злого умысла в действиях не имелось.

Эмоции… Чехи будто дома играли, полные трибуны. Все было по делу. Это хоккей. Всем понравился тот матч.

— «Слован» в следующем сезоне может покинуть КХЛ. Насколько сборная Латвии зависит от рижского «Динамо»? Как важно для вашего клуба находить деньги, чтобы и дальше выступать в нашей лиге? Трудная ли это задача?

— Это вопрос не совсем ко мне, я не занимаюсь поиском денег. Я их не ищу, я их не трачу. Но у нас в составе девять игроков представляют рижское «Динамо». Это значимо и для наших хоккеистов, кто может выступать в КХЛ, и для зрителей тоже. Это хоккей высокого уровня, который мы видим на протяжении всего сезона.

Трансляция матча Россия — Латвия на канале «Матч ТВ» стартует в 13:05 по Москве. Не пропустите!

Чемпионат мира. Россия — Латвия

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