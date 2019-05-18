Первый гол Барбашева в плей-офф и очередная передача Тарасенко принесли победу. «Сент-Луис» сравнял счет в серии

Серия переезжает в «Сан-Хосе», но у ведущего защитника «акул» возникли проблемы

Серия переезжает в «Сан-Хосе», но у ведущего защитника «акул» возникли проблемы

Реактивный Барбашев

За несколько часов до начала матча стало известно, что судейская бригада (Марк Джоаннетт, Дэн О’Рурк, Мэтт Макферсон и Джонни Мюррей), обслуживавшая предыдущую встречу «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе», которая не зафиксировала пас рукой перед победным голом «акул» в овертайме, была отстранена от работы до конца текущего розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли.

Данное решение, естественно, уже никак не могло повлиять на результат, но весь свой гнев «Блюз» решили выплеснуть не на лигу, а на соперника с самого начала четвертой игры.

Уже на 36-й секунде Иван Барбашев, демонстрирующий невероятный хоккей на протяжении всего финала Западной конференции, открыл счет в матче. За россиянина сыграла клюшка форварда «Шаркс» Густава Нюквиста, рикошетом от которой шайба неожиданно отправилась в ближний угол ворот Мартина Джонса.

Но самой яркой частью этого эпизода был даже не сам гол, а силовой прием Александра Стин против Брента Бернса, после которого защитник «Шаркс» довольно неказисто рухнул на лед. По сути, именно канадец стал автором результативной передачи на Барбашева.

«Сент-Луис» в своем стиле продолжил насаждать ворота «Сан-Хосе», что вылилось в два удаления у гостей по ходу первого периода.

Со второй попытки «Блюз» смог реализовать большинство, причем затратив на это всего 9 секунд. Владимир Тарасенко набросил шайбу от левого борта, а Тайлер Бозак после нескольких рикошетов добил ее в ворота — 2:0.

Проблемы Карлссона

Со старта второго периода «Сент-Луис» стал действовать менее активно, отдав шайбу сопернику и сконцентрировавшись на обороне собственных ворот. Долгое время игроки «Сан-Хосе» не проявляли оригинальность и большую часть своих атак заканчивали бросками от синей линии. Самый опасный момент данного отрезка — попадание Бернса в перекладину.

Характер матча не изменился и в третьей двадцатиминутке. При этом «Сент-Луис», действовав крайне пассивно, не реализовал удаление Брендана Диллона. К концу большинства малый штраф заработал капитан «Блюз» Алекс Пьетранджело, что в итоге дало возможность «Сан-Хосе» окончательно вернуться в игру.

Через 50 секунд Карлссон и Бернс отыгрались на синей линии, после чего канадец нанес бросок в касание по воротам Джордана Биннингтона. Голкипер пустил шайбу над щитком, и начавший это нападение Томаш Гертл добил ее в уже пустые ворота.

Вообще, увидеть Эрика Карлссона в третьем периоде было большой редкостью. Шведский защитник в сумме провел на льду 25 минут, но лишь 4 с половиной из них — в решающей трети матча. Перерыв между двумя последними сменами составил 8 минут. Похоже, у 28-летнего Карлссона, которого в последние несколько лет преследовали серьезные травмы, вновь возникли проблемы со здоровьем.

Тем не менее, в финальном штурме ворот «Сент-Луиса», в котором приняли участие все лучшие игроки «Сан-Хосе», швед принял свое непосредственное участие, но это не помогло. Игроки «Блюз» несколько раз были близки к тому, чтобы забить гол в пустые ворота, но счет остался прежним.

В самом нерезультативном матче финальной серии на Западе победа досталась «Сент-Луису». При счете 2-2 серия возвращается в Сан-Хосе, где в воскресенье будет проведена, возможно, ключевая игра данного противостояния.

НХЛ. Плей-офф

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Барбашев, 0:35. Бозак, 17:53 (бол.). — Гертл, 46:48 (бол.).

Счёт в серии — 2:2

Читайте также: