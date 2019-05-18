Сборная России выпила 160 кружек пива? Кто придумал этот фейк. Наши игроки перед матчем с Латвией. Дневник чемпионата мира

Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

1. История с пивом — неужели сборная России выпила 160 кружек?

Вчера сборная России провела тренировку в 9.30 утра, на большие интервью вышли Евгений Кузнецов и Евгений Малкин, перед журналистами выступил Илья Воробьев, который рассказал об изменениях в составе.

Но темой дня стала перепечатка новости с левого словацкого сайта, в котором сообщалось, что сборная России после победы над чехами (3:0) сходила на командный ужин, где употребила 160 бокалов пива. 57 фотографий к заметке прилагалось.

Я вам объясню, как взрывается такая медиабомба. Потому что матч с Чехией был 13 мая, и в тот день ужинала сборная России. А еще утром 17-го в нашей стране ни о чем не догадывались.

Мне в вотсап скинули ссылку на это левое издание. Какой-то хоккеист сборной Словакии прикалывался: «У нас болит голова, как попасть в плей-офф. Но у русских должна болеть голова еще больше!»

Я посмотрел заметку и забыл. Несерьезно. Вчера днем, когда мы ждали Боба Хартли в микст-зоне, зашла речь о том, как работают папарацци. Потому что у Малкина спросили в интервью: «А за вами тут в Братиславе следят?» — «Да за вами не уследишь! Непонятно, где вы прячетесь! Вас в дверь не пустят — через окно фотографируете».

Я показал этот словацкий репортаж одному корреспонденту из центрального российского агентства. Вот какая ерунда! А он побежал и поставил заметку к себе в твиттер. Она полетела по русским соцсетям, выплеснулась в главные спортивные сайты, и началась дискуссия в духе «Губит людей не пиво…»

Никто не подумал, что это обычный фейк. Наши корреспонденты побежали к официантам в тот ресторан, те тоже посмеялись. Нет, сборная России была — это видно на фото. Ресторан был. И даже пиво было в руках игроков. Но сама цифра-крючок: 160. А почему не двести? Или пятьсот? И где фото чека из заведения? Ничего этого нет.

2. Мнения экспертов по теме пива

Владимир Антипов, пятикратный чемпион России, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира: «Информация о том, что хоккеисты устроили командный ужин? Это нормально. Я бы даже сказал, что это правильно. И вот почему.

Команда провела хороший матч против сильного соперника. Чехия — реально сильная сборная, и в той игре России пришлось непросто. Командный ужин говорит о том, что команда дружная. Тем более пошли вместе, всем составом. Я читал про якобы 160 бокалов. Написать можно все что угодно, даже про миллион. Никто не напился и скандалов не устроил.

Все ребята в сборной взрослые и понимают ценность турнира, на котором они отстаивают честь страны. Эта ситуация не стоит того, чтобы раздувать скандал. Со своей стороны могу сказать, что такие походы и мероприятия сплачивают коллектив. Каждый знает, что может доверять всем как себе. Такая шумиха и тон на сайтах, будто наши хоккеисты хотят променять бокал пива на победу… Не надо спекулировать».

Виталий Прошкин, двукратный чемпион мира: «Я не вижу в этой ситуации что-то из ряда вон выходящее. Ну сходили, поужинали. Значит, хороший сплоченный коллектив. Естественно, что к команде, ко всем игрокам большое внимание, потому что в сборной не каждый день такой состав собирается. Можно подумать, другие сборные никуда не ходят, а сидят в гостинице и выбираются лишь на тренировки и игры.

Извините, но побывать в Словакии и выпить местного пива — это нормальное явление. И мы с вами не знаем, действительно было 160. А если меньше? Это командный ужин. Приехали вместе и, что самое главное, тоже уехали вместе. Не курили и не кутили. Я посоветовал бы поменьше обращать внимания на такие вот «новости». Команда играет и побеждает, пока что это главное для всех нас. А ребятам хочу пожелать только победы и привезти домой золото чемпионата мира».

Это мнения экспертов навскидку. Высказывались многие, и у всех был один посыл: да пусть пьют, если побеждают. Тем более после чехов были четыре дня выходных, к которым относится и матч с Италией (10:0). Болельщики единодушно считают то же самое. И говорят: «Вот хоккеисты — это не футболисты-кальянщики. Они умеют давать результат!»

3. Сухая серия сборной России — уже 182 минуты

Нужно ведь себя уважать. Ну представьте, что «Бостон» играет в серии с «Каролиной». После второго матча игроки «Брюинз» пошли в местный ресторан, чтобы попить пивка. Мимо проходил корреспондент из российского издания. Сделал фотографии, написал репортаж.

И что же, в Америке стали бы это перепечатывать, поднимая бурю на всю страну? Нет, там себя уважают. И хоккей для них — это бизнес, который нельзя ломать. А если продвигать фэйки про 160 кружек, то можно нарваться на денежный штраф. Суды в США работают как машина, иски все подают друг на друга только в путь.

Вообще сухая серия сборной России составляет уже 182 минуты. Мы не пропустили ни одной шайбы с 10 мая, забив при этом 18. Конечно, при такой засухе захочется выпить!

При этом никто не шатался, не опорожнялся на тротуар. Ребята вышли из ресторана, сели в командный автобус и уехали. А через день разгромили Италию со счетом 10:0. Какие проблемы?

4. Другие матчи в Словакии. День восьмой

Австрия — Норвегия — 3:5

Чехия — Италия — 8:0

Франция — Словакия — 3:6

Финляндия — Великобритания — 5:0

Вот что запомнилось из вчерашнего дня. Во-первых, Италия — проиграла все пять матчей, пропустила 38 шайб, не забила ни одной. Итальянцы занимают 19-е место в рейтинге ИИХФ. В стране — 5358 хоккеистов, но кажется, что гораздо меньше, и на 25 игроков в заявке еле набирается состав. На редкость слабая сборная!

Словакия обыграла французов. К восторгу болельщиков хозяева показывают задиристый хоккей. Но попасть в плей-офф возможно, если только словаки победят еще британцев и датчан. Это вполне вероятно. При этом сборная США должна взять меньше пяти очков в матчах с Данией, Германией и Канадой.

Можно представить, что канадцы обыграют «звездно-полосатых». Но подвиг должны совершить еще и немцы. Вероятность этого мала, поэтому судьба сборной Словакии на домашнем турнире не вызывает большой радости.

5. Будущие матчи дня. Что смотреть?

13:15 мск Латвия — Россия / Дания — США

17:15 мск Италия — Норвегия / Канада — Германия

21:15 мск Швеция — Швейцария / Великобритания — Словакия

Кроме интриги, связанной со Словакией, понаблюдаем за матчем Швеция — Швейцария. Это повторение прошлогоднего финала. Швейцарцы тут не проиграли ни одной встречи. Хотя играли со слабыми соперниками, им повезло с календарем. Шведы уже проигрывали чехам. А если пролетят еще и швейцарцам, то могут стать последними в группе, то есть в четвертьфинале поедут в Кошице на матч против лучшей сборной той пульки. Вряд ли это понравится «Тре Крунур».

Чемпионат мира. Швеция - Швейцария

Если же говорить о матче России, то ворота будет защищать Андрей Василевский. В запасе останется Кирилл Капризов, роль 13-го форварда исполнит Иван Телегин, а силовой форвард Сергей Плотников встанет в звено к Илье Ковальчуку и Сергею Андронову.

Латышам нужна победа, но сборная России готова играть жестко — и только на победу.

Чемпионат мира. Россия - Латвия

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