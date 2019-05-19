Малкин в «Рейнджерс» - это реально? Все зависит от Панарина

Два дня назад New York Post выдал новость-предположение о том, что российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин может продолжить карьеру в «Рейнджерс». Выясняем, как должен сойтись паззл, чтобы это произошло, и при чем тут Артемий Панарин.

Два дня назад New York Post выдал новость-предположение о том, что российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин может продолжить карьеру в «Рейнджерс». Выясняем, как должен сойтись паззл, чтобы это произошло, и при чем тут Артемий Панарин.

Слухи о возможном обмене Евгения Малкина появлялись и по ходу неудачного для «Питтсбурга» сезона, и по его окончании, когда «пингвины» без шансов вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв в серии 0-4 «Айлендерс». Можно предположить, что под слухами об обмене нет никаких оснований, но генеральный менеджер «пингвинов» Джим Рутерфорд в ответ на прямой вопрос о будущем россиянина отказался от комментариев. Это наводит на мысли о том, что летом может произойти что-то интересное.

Если обмен действительно возможен, то «Рейнджерс» выглядит вариантом, который удовлетворит обе стороны: перестройка нужна как «Питтсбургу», так и клубу из Нью-Йорка. Главные вопросы — в цене на хоккеиста и тактике «Рейнджерс». Перестройка всегда подразумевает взгляд в будущее, поэтому вряд ли клуб из Нью-Йорка согласится отдать ради Малкина право выбора в первом раунде драфта-2019. С другой стороны, если в сделке примут участие действующие игроки «Рейнджерс» средней руки — Джимми Веси, Райан Стром, Райан Линдгрен или Павел Бучневич, то Малкин станет ценным приобретением для Нью-Йорка. Несмотря на неудачи в последнее время, в его квалификации нет сомнений — в «Рейнджерс» ему совершенно точно найдется место в первом или втором звеньях.

С другой стороны, размышляя о Малкине, «Нью-Йорк» не выключается из гонки за главным свободным агентом этого лета — Артемием Панариным. Напомним: согласно мифу о предпочтениях самого Панарина, который ни разу не подтвердил ни сам хоккеист, ни его агент, он хотел бы продолжить карьеру в Нью-Йорке или Флориде.

Негласным лидером в битве за форварда считаются «Пантерз» — в Майами хоккеисту не придется платить налог штата со своей зарплаты. Если заманить Панарина в Нью-Йорк не удастся, Малкин вполне может стать главным приобретением лета для «Рейнджерс» — это существенно сэкономит клубные траты. Напомним, что нынешний контракт россиянина с «Питтсбургом» длится еще три сезона, ежегодно он зарабатывает 9,5 миллиона долларов. Панарину же предрекают 7-8-летний контракт с примерной зарплатой 11 миллионов в год.

На бумаге Малкин сейчас действительно уступает Панарину, установившему личный бомбардирский рекорд НХЛ с 87 очками. Форвард «Питтсбурга» набрал в минувшем сезоне 72 очка в регулярном чемпионате при худшем за карьеру в НХЛ показателе полезности «-25». Кроме того, россиянин, которого время от времени беспокоят травмы, сыграл больше 70 матчей в гладком сезоне лишь раз за последние семь лет. Плюс нельзя забывать о возрасте — Малкину скоро исполнится 33. Хотя до хоккейной пенсии ему очень далеко, нельзя не учитывать, что остальные лидеры «Питтсбурга» незначительно моложе.

Нужно отдать должное хоккеисту: он уже прошел стадию принятия, признав, что находится в игровой яме после провального сезона. Малкин пообещал самостоятельно выбраться из нее. Обмен в «Рейнджерс» — то, что могло бы по-настоящему взбодрить великана из Магнитогорска и перезапустить его карьеру.

В любом случае согласно контракту россиянина с «Питтсбургом» решение не может быть принято без мнения самого Малкина. Несколько лет назад он обзавелся семьей, а в этом сезоне однажды откровенно сказал, что его супруга пожертвовала многим ради того, чтобы осесть в Питтсбурге: «Это не самый крутой город для жизни», — говорил хоккеист в интервью «Спорт-Экспрессу». Можно ли то же самое сказать о Нью-Йорке? Что-то подсказывает, что нет.

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