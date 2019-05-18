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«Срочно зовите Анисимова! Мы вместе идем на завтрак». Хартли троллит судей, а игроки сборной России объясняют победу над Латвией

18 мая 18:53
«Срочно зовите Анисимова! Мы вместе идем на завтрак». Хартли троллит судей, а игроки сборной России объясняют победу над Латвией
Боб Хартли / Фото: © globallookpress.com
Обозреватель «Матч ТВ» поговорил с игроками и тренерами после матча Россия – Латвия (3:1). А также поделился мнением, что было хорошего и что плохого в этой игре. Кстати, сборная России официально вышла в плей-офф. Разве это не круто?

«Мы тему пивной не комментируем»

И сразу о главном. Было очень интересно посмотреть, станет ли пресса колоть игроков сборной России этой темой о 160 кружках пива. С одной стороны, сама тема очень смешная и даже глупая. С другой — это болтается в медиапространстве, и в соцсетях сразу же привязывали этот фейк к тому, что видели в матче Россия — Латвия, в котором наша команда выиграла только второй период: «Ага, вот оно, следствие…» или «Да, после такой победы есть повод снова сходить в ресторан».

— Мы эту тему не комментируем, — вежливо ушел от ответа великан Никита Задоров.

— Посмеялись ли в команде над этой темой? Что? — не понял сразу капитан Илья Ковальчук. — Над чем посмеялись? Это дело прессы — писать и фотографировать. Наше дело — выходить и играть.

…На этом пивную тему предлагаю закрыть. Да и победа есть победа. Пусть не самая вразумительная. После нее сборная России сохранила единолично первое место в группе «В». Официально вышла в плей-офф — уже повод для радости. По разнице шайб «+23» лучше нет никого на турнире.

А вот Латвия оказалась приперта к стенке. Теперь им обязательно надо обыгрывать Швецию в основное время, чтобы претендовать на плей-офф. И потом ждать, что «Тре Крунур» проиграет всем остальным. Скажем прямо, это нереально.

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Кучеров летал по площадке как ветерок

Что мне понравилось в этот день. Кроме того, что в Братиславе наконец-то началась настоящая весна, и дурная погода ушла прочь.

Сборная России создала много голевых моментов. Очень много. Обстучала все штанги. Никита Гусев сказал: «Один я должен был забивать, наверное, раз семь». Представляете, если бы Никита сделал семи-трик? Навеки вписал бы себя в историю чемпионатов мира. А он мог!

Но хватило того, что Гусев забил победный гол, когда реализовал большинство и завершил комбинацию, начатую Никитой Кучеровым и Евгением Дадоновым. Эта спецбригада разыгрывает лишнего из раза в раз. Один из наших козырей.

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Ну, а Кучеров — просто гениальный человек. Он не носится по площадке, убивая всех вокруг и занося шайбу в ворота. Он не рвется в прорыв на бешеной скорости, как Павел Буре. Можно сказать, что Куча почти не видно. Он летает как ветерок по площадке. Потом смотришь — человек набрал еще 2 (1+1) очка себе в статистику. И снова вышел в лидеры среди лучших бомбардиров чемпионата мира.

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В чем сила Кучерова? Он именно играет в хоккей. В перерыве мелькнула статистика — Илья Ковальчук провел 89 матчей на чемпионатах мира, в которых набрал 86 очков. А вот у Кучерова — 27 очков в 15 матчах. Его график гораздо круче! И вот Никита имеет реальные шансы стать лучшим бомбардиром сборной России всех времен, если взять один ЧМ. Пока рекорд принадлежит Малкину — 19 очков. Кучеров — уже 12, а впереди минимум три матча.

Илья Воробьев: «Вы думаете, мы не играли в первом периоде?»

Илья Воробьев / Фото: © Reuters

Что мне не понравилось в этот день. Первый период остался за Латвией, когда Оскарс Цибульскис реализовал большинство «4 на 3». А вот сборная России не смогла забить, имея большинство аж четыре минуты. Рональд Кенинс опасно сыграл высоко поднятой клюшкой, разбив в кровь лицо Александру Овечкину.

Пресса даже наехала на главного тренера сборной России Илью Воробьева, который сказал: «Мы так и думали, что будет жесткая игра. Неуступчивый соперник боролся за жизнь, за попадание в плей-офф. В первом периоде мы обстучали много штанг. А потом уже начали забивать».

— Но почему вы играли, по сути, лишь один период?

— Какой? — удивился Воробьев.

— Второй.

— А первый не играли? Сколько там было по броскам? 13 на 5? Вы считаете, что мы не играли. А мы думаем что наоборот. Там было пять-шесть штанг. И вы думаете, мы не играли?

…Так что вы сами сделайте выводы, кто как играл. При этом Воробьев сказал, что на сборную России не особо повлияло, что были четыре дня паузы, которые включали в себя лишь феерический матч с Италией (10:0), а также начало матча в 12.15.

Мне показалось, что наша сборная не сразу раскачалась. Кстати, для истории — сухая серия нашей команды прервалась на 193-й минуте.

— Как-то все равно, — сказал Василевский. Пот катил градом с его лба. — Что там было, когда забивала Латвия? Их игрок хорошо бросил и забил. Что тут еще говорить?

Никита Задоров: «Я стал заложником ситуации»

Еще не понравилось, что сборная России прошла по лезвию ножа. Потому что мы могли потерять автора первого гола Дмитрия Орлова, а потом и Никиту Задорова. Вот так остались бы без двух защитников, которым могли бы дать «5+20». Орлов опасно играл локтем, Задоров очень жестко впечатал латыша головой в борт.

«Мы решили, что судейство вообще не обсуждаем, — говорит Воробьев. — Но ведь жесткая игра была с двух сторон. Просто так получилось, что Задоров оказался чуть-чуть здоровее его соперника. Конечно, мы хотим видеть меньше удалений. Но за что дисквалифицировать того же Орлова? Там соперник почти полз. Был очень низко. А вот Орлов шел за шайбой, был быстрее и мощнее. За это наказывать? В моем понятии — нет».

— О чем вы думали, когда сидели на скамейке штрафников? Все эмоции были у вас на лице, — я спросил у Задорова. Он впечатал латвийца в борт, и я был железно уверен, что Никита получит «5+20». По крайней мере, я привык к такому формату судейства в КХЛ.

— Если по матчу, то мы не уступали Латвии в первых двух периодах. А третий провалили, и это полностью испортило картину всей встречи для нас. Будем работать. Нужно выходить готовыми и собранными на все 60 минут. Если по тому эпизоду… Мы же с вами обсуждали, что в другой лиге не дали бы такое удаление. Соперник видел, что я ехал. Но не сгруппировался. Повернулся в последний момент. Я стал заложником ситуации. Не хотел никому нанести травму. Просто играл жестко. И так получилось…

— Зная правила ИИХФ, не боялись, что вас отправят до конца матча?

— Мне лайнсмен сразу сказал, что это 10 минут.

Боб Хартли: «Хочу на завтрак с Алексеем Анисимовым!»

Боб Хартли / Фото: © Reuters

Интересной была реакция главного тренера латвийцев и «Авангарда» Боба Хартли, когда я ему сказал: «Вот у вас сразу два игрока получили «5+20» в матче с Чехией. Как вы оцените эпизоды с Орловым и Задоровым?»

А я видел, как их оценивал Хартли в самой игре. Он постоянно прессовал арбитров. Подзывал их к себе. Что-то втыкал. Пытался даже манипулировать. Отчитывал, как нашкодивших детей. Илья Ковальчук потом скажет: «Мы не слышим из-за шума стадиона, что там Хартли говорит судьям. Но он — молодец, заводит всех вокруг, ведет игру. Боб этим очень хорошо отличается».

Ковальчук знает, он играл у Хартли играл в «Атланте», он его сватал в «Авангард».

Подумав, Боб Хартли со смехом ответил на мой вопрос: «Ты же знаешь, что я не комментирую судейство в прессе. Я смотрю КХЛ ТВ».

…Это любимая шутка Хартли. Он ведь не может критиковать арбитров в нашей лиге, за это сразу выписывают штраф в 300 000 рублей. Поэтому Боб троллит, что он внимательно каждую неделю изучает передачу «Судейская» на КХЛ ТВ, где узнает для себя много нового.

— Знаете, что главный арбитр лиги Алексей Анисимов прилетал в Братиславу?

— Правда, что ли? — Хартли обрадовался, будто ему сообщили, что спустя 30 лет нашелся его старинный друг. — Я его не видел. Но если встречу, мы обязательно пойдем с Анисимовым на завтрак. Так ему и передайте!

Чемпионат мира. 2019

Латвия — Россия — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Цибульскис, 10:28 (бол.) (ВИДЕО). — Орлов, 20:27 (ВИДЕО). Гусев, 23:50 (бол.) (ВИДЕО). Кучеров, 32:40 (ВИДЕО). 

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