Кто первый вратарь — Георгиев или Василевский? Дневник чемпионата мира

ЧМ по хоккею МАТЧ! СТРАНА РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
live
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция
20:55
Новости
21:05
Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. Прямая трансляция из Словакии
23:40
Тотальный футбол
00:50
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:20
Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Великобритания. Трансляция из Словакии [0+]
03:30
Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Италия. Трансляция из Словакии [0+]
05:40
"Братислава. Live". Специальный репортаж [12+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"Капитаны" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:30
Новости
08:35
Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - Болонья" [0+]
10:25
Новости
10:30
Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Латвия. Трансляция из Словакии [0+]
12:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:05
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция из Словакии
15:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:00
"Неизведанная хоккейная Россия" [12+]
16:30
Новости
16:35
Все на хоккей!
17:05
Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Дания. Прямая трансляция из Словакии
ЧМ по хоккею
МАТЧ! СТРАНА
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

Кто первый вратарь — Георгиев или Василевский? Дневник чемпионата мира

11:47
Кто первый вратарь — Георгиев или Василевский? Дневник чемпионата мира
Никита Кучеров / Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

1. Россия в матче со Швейцарией

Главная цифра сборной России — не 29 заброшенных шайб. По этому показателю нас превосходят и Чехия (34), и Швеция (32). Главная — всего лишь три пропущенных гола.

Правильно итог матчу со швейцарцами (3:0) подвел Евгений Кузнецов, отмечавший день рождения: 

«Самый лучший подарок — то, что мы пропустили ноль шайб. И победили. Я доволен тем, как мы играли. Особенно тем, как мы действовали в меньшинстве. Были удаления, и в таких матчах самое важное — как мы будем играть «4 на 5». Ребята, которые выходят в этих ситуациях, проявили мужество и отвагу».

В самом деле, у россиян было многовато удалений. Штрафные минуты хватали Динар Хафизуллин, Никита Задоров, Никита Нестеров, Владислав Гавриков, тот же Кузнецов, вратарь Александр Георгиев. Но сборная России выстояла в меньшинстве и провела уже четвертый сухой матч на турнире из шести.

Открыть видео

В прошлом году Швеция стала чемпионом мира, но по итогам группового этапа пропустила девять шайб. Два года назад меньше всего в группе пропустила Канада (10). Так что сборная России сейчас отличается выдающейся обороной. Завтра ее протестируют шведы.

И отметим прекрасный бросок Дмитрия Орлова, после чего Артем Анисимов забил победный гол. Кстати, Орлов нашел телефон латыша, которого случайно ударил локтем в субботнем матче — и прислал ему извинения. Орлов — еще и человек хороший.

2. Феноменальный Кучеров

Дубль сделал Никита Кучеров, сначала поразив угол ворот в большинстве, а потом забив гол с передачи того же Анисимова.

Кучеров (6+8=14) снова вышел на первое место среди лучших бомбардиров турнира, причем сделал это легко и изящно — как умеет только он.

Открыть видео

«Надо больше забивать, и будет всем просто, — сказал Никита Гусев, чья связка с Кучеровым просто изумительна. — Когда долго тянешь с голами, то кажется, что игра не совсем уверенная. Но мы всю игру старались играть активно. И главное — на результат».

— За столько лет знакомства он вас еще может удивлять? — спросил я у Гусева. – Вы смотрите на шоу Кучерова из первого ряда.

— Да, вроде бы неплохо у него получается, — с улыбкой заметил Никита. — Моментами!

И напомним, что пока рекорд сборной России был установлен в 2012 году, когда лучшим бомбардиром с 19 (11+8) очками стал Евгений Малкин. Кучеров вполне может перебить это достижение.

3. Оставят ли Капризова? Кто первый вратарь?

Кирилл Капризов играл в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Они не набрали очки, но главный тренер Илья Воробьев сказал: «Капризов отыграл нормально, хорошо — как и все ребята».

Посмотрим, останется ли Капризов дальше в звене Кузнецова — на матч со шведами.

Фото: © Reuters

А еще в конце встречи случился интересный эпизод, когда наш вратарь Александр Георгиев снял шлем и привлек к себе внимание арбитров, получив две минуты за задержку игры. Но судьи проспали, что у нашего голкипера пришла в негодность амуниция, и застежки на ремнях расстегнулись.

«Нам на директорате показывали такой эпизод. Если вратарь снимает шлем — это две минуты, — объяснил Воробьев. — Но тут принцип важен. Когда у шлема открываются две застёжки, судьи должны это видеть. Я это сказал арбитру, когда он подъехал: да, пусть удаление. Но ваша работа была это заметить…»

— Сложный ли теперь будет выбор по вратарю?

— У нас в принципе выбор есть. Но после матча мы ничего не говорим, — сказал Воробьев.

Понятно, что первый голкипер сборной — Андрей Василевский. Но вот Георгиев ничего не пропустил в двух матчах на чемпионате мира — с Австрией (5:0) и Швейцарией (3:0).

Есть о чем задуматься…

4. Другие матчи в Словакии. День десятый

  • Германия — США — 1:3
  • Франция — Финляндия — 0:3
  • Австрия — Чехия — 0:8
  • Швейцария — Россия — 0:3

Финны сделали серьезную заявку на первое место в группе «А». Сейчас у них — 16 очков, и впереди матч с немцами. Обогнать Суоми может только сборная США (14), но для этого в последней встрече нужно побеждать Канаду.

Открыть видео

Американцы выиграли у сборной Германии и окончательно лишили хозяев-словаков любых шансов на выход в плей-офф. То есть стали известны все участники четвертьфиналов. Финляндия, США, Канада, Германия — с одной стороны. Россия, Чехия, Швеция, Швейцария — с другой. Осталось понять, кто с кем играет, и как распределятся пары.

5. Будущие матчи дня. Что смотреть?

Австрия имеет разницу шайб 6-36 и считается фаворитом в матче с Италией (1-45) за то, кто вылетит из элитного дивизиона. Итальянцы на этом чемпионате мира выглядят беспомощно и ужасно. Но это будет прикол, если они останутся в элите, а Австрия — нет.

Открыть видео

Такой же матч пройдет в группе «А», где Франция (11-30, 1 очко) сразится за жизнь с Великобританией (5-38, 0 очков). Кто вылетит из элиты? Напомним, что в следующем году их заменят Казахстан и Белоруссия. При этом белорусы все равно бы вернулись в элиту в 2021 году, потому что чемпионат мира пройдет у них дома. Но сделали это досрочно.

Латвия уже не попадает в плей-офф, а если отберет хотя бы одно очко у Швеции, то окончательно убьет интригу, кто поедет в Кошице. Пока есть математический шанс, что на неудобный переезд нарвется Россия. Хотелось бы себя от этого обезопасить.

Читайте также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2015 — 2019 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+