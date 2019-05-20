Кто первый вратарь — Георгиев или Василевский? Дневник чемпионата мира

Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

1. Россия в матче со Швейцарией

Главная цифра сборной России — не 29 заброшенных шайб. По этому показателю нас превосходят и Чехия (34), и Швеция (32). Главная — всего лишь три пропущенных гола.

Правильно итог матчу со швейцарцами (3:0) подвел Евгений Кузнецов, отмечавший день рождения:

«Самый лучший подарок — то, что мы пропустили ноль шайб. И победили. Я доволен тем, как мы играли. Особенно тем, как мы действовали в меньшинстве. Были удаления, и в таких матчах самое важное — как мы будем играть «4 на 5». Ребята, которые выходят в этих ситуациях, проявили мужество и отвагу».

В самом деле, у россиян было многовато удалений. Штрафные минуты хватали Динар Хафизуллин, Никита Задоров, Никита Нестеров, Владислав Гавриков, тот же Кузнецов, вратарь Александр Георгиев. Но сборная России выстояла в меньшинстве и провела уже четвертый сухой матч на турнире из шести.

В прошлом году Швеция стала чемпионом мира, но по итогам группового этапа пропустила девять шайб. Два года назад меньше всего в группе пропустила Канада (10). Так что сборная России сейчас отличается выдающейся обороной. Завтра ее протестируют шведы.

И отметим прекрасный бросок Дмитрия Орлова, после чего Артем Анисимов забил победный гол. Кстати, Орлов нашел телефон латыша, которого случайно ударил локтем в субботнем матче — и прислал ему извинения. Орлов — еще и человек хороший.

2. Феноменальный Кучеров

Дубль сделал Никита Кучеров, сначала поразив угол ворот в большинстве, а потом забив гол с передачи того же Анисимова.

Кучеров (6+8=14) снова вышел на первое место среди лучших бомбардиров турнира, причем сделал это легко и изящно — как умеет только он.

«Надо больше забивать, и будет всем просто, — сказал Никита Гусев, чья связка с Кучеровым просто изумительна. — Когда долго тянешь с голами, то кажется, что игра не совсем уверенная. Но мы всю игру старались играть активно. И главное — на результат».

— За столько лет знакомства он вас еще может удивлять? — спросил я у Гусева. – Вы смотрите на шоу Кучерова из первого ряда.

— Да, вроде бы неплохо у него получается, — с улыбкой заметил Никита. — Моментами!

И напомним, что пока рекорд сборной России был установлен в 2012 году, когда лучшим бомбардиром с 19 (11+8) очками стал Евгений Малкин. Кучеров вполне может перебить это достижение.

3. Оставят ли Капризова? Кто первый вратарь?

Кирилл Капризов играл в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Они не набрали очки, но главный тренер Илья Воробьев сказал: «Капризов отыграл нормально, хорошо — как и все ребята».

Посмотрим, останется ли Капризов дальше в звене Кузнецова — на матч со шведами.

А еще в конце встречи случился интересный эпизод, когда наш вратарь Александр Георгиев снял шлем и привлек к себе внимание арбитров, получив две минуты за задержку игры. Но судьи проспали, что у нашего голкипера пришла в негодность амуниция, и застежки на ремнях расстегнулись.

«Нам на директорате показывали такой эпизод. Если вратарь снимает шлем — это две минуты, — объяснил Воробьев. — Но тут принцип важен. Когда у шлема открываются две застёжки, судьи должны это видеть. Я это сказал арбитру, когда он подъехал: да, пусть удаление. Но ваша работа была это заметить…»

— Сложный ли теперь будет выбор по вратарю?

— У нас в принципе выбор есть. Но после матча мы ничего не говорим, — сказал Воробьев.

Понятно, что первый голкипер сборной — Андрей Василевский. Но вот Георгиев ничего не пропустил в двух матчах на чемпионате мира — с Австрией (5:0) и Швейцарией (3:0).

Есть о чем задуматься…

4. Другие матчи в Словакии. День десятый

Германия — США — 1:3

Франция — Финляндия — 0:3

Австрия — Чехия — 0:8

Швейцария — Россия — 0:3

Финны сделали серьезную заявку на первое место в группе «А». Сейчас у них — 16 очков, и впереди матч с немцами. Обогнать Суоми может только сборная США (14), но для этого в последней встрече нужно побеждать Канаду.

Американцы выиграли у сборной Германии и окончательно лишили хозяев-словаков любых шансов на выход в плей-офф. То есть стали известны все участники четвертьфиналов. Финляндия, США, Канада, Германия — с одной стороны. Россия, Чехия, Швеция, Швейцария — с другой. Осталось понять, кто с кем играет, и как распределятся пары.

5. Будущие матчи дня. Что смотреть?

Австрия имеет разницу шайб 6-36 и считается фаворитом в матче с Италией (1-45) за то, кто вылетит из элитного дивизиона. Итальянцы на этом чемпионате мира выглядят беспомощно и ужасно. Но это будет прикол, если они останутся в элите, а Австрия — нет.

Такой же матч пройдет в группе «А», где Франция (11-30, 1 очко) сразится за жизнь с Великобританией (5-38, 0 очков). Кто вылетит из элиты? Напомним, что в следующем году их заменят Казахстан и Белоруссия. При этом белорусы все равно бы вернулись в элиту в 2021 году, потому что чемпионат мира пройдет у них дома. Но сделали это досрочно.

Латвия уже не попадает в плей-офф, а если отберет хотя бы одно очко у Швеции, то окончательно убьет интригу, кто поедет в Кошице. Пока есть математический шанс, что на неудобный переезд нарвется Россия. Хотелось бы себя от этого обезопасить.

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