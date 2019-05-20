Подписчиков в 70 раз меньше, чем у Овечкина, а золота ЧМ – как у словаков. 8 фактов о сборной Великобритании

А главный тренер сборной Великобритании в следующем году будет работать в одной из немецких лиг.

А главный тренер сборной Великобритании в следующем году будет работать в одной из немецких лиг.

Вернулись в элиту спустя 25 лет

Многим, в том числе и в нашей сборной, не нравится действующая система чемпионатов мира. Слишком много проходных матчей, уровень андердогов очень низкий — это все правда. С другой стороны, если бы в IIHF решились на перемены и сократили число участников, то некоторые болельщики недополучили бы дозу адреналина. А мы бы не знали, как радуются фанаты этих мелких хоккейных стран. Весь хоккей лишился бы таких чудесных историй, которые иногда происходят в низших дивизионах. Одна из них случилась со сборной Великобритании.

Еще два года назад британцы выступали в D1B, в третьем по статусу дивизионе, где выступают национальные команды. Великобритания в 2017 году выиграла первенство и поднялась на одну ступень. Это достижение уже казалось колоссальным.

Затем управленцы сборной наверняка ставили перед собой адекватную и реальную задачу — сохранить прописку. D1A — дивизион, куда пробились британцы, не был откровенно слабым. Например, здесь играют словенцы с Анже Копитаром. Тут же — сборная Казахстана.

Однако сборная Великобритании сотворила чудо. Они совершили невероятный камбэк в заключительной встрече. Пострадали венгры, упустившие преимущество в две шайбы за полпериода. Хозяева — матч проходил в Будапеште — не забросили буллит при счете 2:1. А ничья в основное время вывела британцев в мировую элиту. Впервые за 25 лет они оказались среди лучших.

У финнов на одно золото ЧМ больше, чем у британцев

Сейчас для сборной Великобритании любой результат на чемпионате мира будет приемлемым. Уже само попадание в Словакию кажется чем-то нереальным. Европейские зрители не слишком часто сталкивается с экзотикой на мировых форумах, но британский хоккей — это как раз нечто неизведанное. За 10 дней все, в общем-то, убедились, что команде еще нужно расти. Хуже на ЧМ-2019 смотрятся разве что итальянцы.

Однако были и более славные времена в истории сборной Великобритании. Она даже становилась лучшей командой мира. Правда, случилось это в далеком 1936 году. Как бы то ни было, британцы оставили позади канадцев и американцев, что спустя 83 года кажется немыслимым. Это золото остается единственным и на сегодняшний день.

По титулам они вполне могут соревноваться даже с топ-сборными. Например, финны выигрывали трофей два раза. Столько же — США. Сборная Словакии за 23 года победила на ЧМ лишь однажды, а по общему количеству медалей и вовсе уступает Великобритании. В копилке швейцарцев нет золотых наград.

Обыграли нижегородское «Торпедо»

Конечно, высоко котируют сборную Великобритании немногие. Скорее всего — только болельщики этой команды. Тем не менее даже в современной истории британцам есть чем похвастать.

К ЧМ-2019 дружина Питера Рассела готовилась усиленно. Британцы позвали на товарищеские встречи не соперника для разминки, а нижегородское «Торпедо», участника плей-офф 2019 года. Понятно, что россияне привезли в Ноттингем не сильнейший состав. Разумеется, кондиции были далекими от идеальных. И все же, это сборная Великобритании — команда, пропустившая на ЧМ-2019 за шесть матчей 38 шайб. А у «Торпедо» в составе есть многоопытные игроки, как Михаил Варнаков и Владимир Галузин.

Парни Питера Рассела не только достойно сопротивлялись, но и одолели россиян в итоге. Хозяева победили в сумасшедшей перестрелке — 5:4. Хет-трик в активе Роберта Фармера, дубль оформил Роберт Дауд.

В Англии любят не только футбол

Говорят, что в Англии страстные футбольные болельщики, а хоккей — не слишком популярная тема. Те, кто так думает, ошибаются. Даже товарищеская игра против «Торпедо» собрала более двух тысяч болельщиков. Довольно популярен и клубный хоккей. В предпочтении у местных фанатов «Ноттингем» и «Шеффилд». Так что неудивительно, что сборную Великобритании в Венгрии поддерживали 500 человек.

Весьма показательным является интерес не к главным лигам страны. Например, в Англии действительно следят за студенческим хоккеем. Нет сомнений, что после грандиозного подъема сборной болельщиков станет еще больше.

У Овечкина примерно в 70 раз больше подписчиков в Instagram

Чем у всех хоккеистов сборной Великобритании. Многие британцы выступают в местном чемпионате, а их главная профессиональная лига (EIHL) не слишком известна в мире. Поэтому даже у самого известного хоккеиста сборной в Instagram меньше семи тысяч подписчиков. Лиам Кирк — единственный игрок национальной команды с официальным аккаунтом. Некоторых спортсменов вы не найдете в Instagram. У кого-то нет необходимости в соцсети, а кто-то попросту имеет мало подписчиков. Их на всю сборную приходится около 20000. У Александра Овечкина — почти полтора миллиона.

Британские хоккеисты — обычные люди

В России профессиональный спорт ассоциируется с большими деньгами. Огромные зарплаты, бешеные цены на билеты, баснословные суммы ТВ-контрактов. В Великобритании к хоккею иное отношение. Там значительно меньше тратят на хоккей, а игроки — обычные люди с непримечательными гонорарами.

Выше сказано насчет известности и социальных сетей. У многих спортсменов действительно по 700-800 подписчиков, а у официального фотографа сборной Дина Вулли — примерно 1300. Так что хоккеисты мало чем отличаются от людей других профессий. А сами игроки не боятся быть смешными и не стесняются камер, которые запечатлевают все искренние эмоции. Вот так, например, радуется вратарь Томас Мерди.

Игрока сборной Великобритании задрафтовала «Аризона»

Многие, но не все игроки сборной выступают в родном чемпионате. В прошлом году Лиама Кирка под общим 189-м номером задрафтовала «Аризона». Пока что юный хоккеист развивается в юниорской лиге Онтарио, играя в составе «Питерборо». В 63 матчах Кирк набрал 47 очков (26+21). Для дебютного сезона за океаном — весьма неплохо. Возможно, скоро в Великобритании вырастет звезда, которая будет удерживать национальную команду в элитном дивизионе. Пока же Лиам учится у лучших. Если вы заинтересуетесь молодым талантом, то найдете, как он исполняет буллит в стиле Никиты Кучерова — без броска. Правда, попытка взятием не завершилась.

Главный тренер был слабым вратарем и стал тренером в 28 лет

В небольших командах огромную роль играет тренер. Питер Рассел — вероятно, главная звезда сборной Великобритании. 44-летний наставник прошел весь этот невероятный путь от третьего по счету дивизиона до элитного. Именно тренер вдохновил парней на большие свершения. А ведь карьера могла сложиться совсем по-другому.

Рассел был вратарем и играл в местных лигах. Чуть ли не каждый год процент отраженных бросков не достигал и 85. В результате Питер завершил игровую карьеру в 24 года, так и не добившись успеха. Зато с 2002 года он работает тренером, с 2003-го — в разных сборных Великобритании. Сейчас Рассел, пожалуй, лучший британский наставник.

Отличный показатель работы — приглашение в Германию. Со следующего сезона Рассел будет сотрудничать с «Фрайбургом». Но пока что наставник в расположении сборной, и сегодня он может сохранить Великобритании прописку в элитном дивизионе. Все решится в битве против сборной Франции. Этот матч мы показываем в прямом эфире.

Чемпионат мира. Франция - Великобритания

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