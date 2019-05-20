Подписчиков в 70 раз меньше, чем у Овечкина, а золота ЧМ – как у словаков. 8 фактов о сборной Великобритании

ЧМ по хоккею МАТЧ! СТРАНА РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
live
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция
20:55
Новости
21:05
Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. Прямая трансляция из Словакии
23:40
Тотальный футбол
00:50
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:20
Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Великобритания. Трансляция из Словакии [0+]
03:30
Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Италия. Трансляция из Словакии [0+]
05:40
"Братислава. Live". Специальный репортаж [12+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"Капитаны" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:30
Новости
08:35
Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - Болонья" [0+]
10:25
Новости
10:30
Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Латвия. Трансляция из Словакии [0+]
12:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13:05
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция из Словакии
15:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:00
"Неизведанная хоккейная Россия" [12+]
16:30
Новости
16:35
Все на хоккей!
17:05
Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Дания. Прямая трансляция из Словакии
ЧМ по хоккею
МАТЧ! СТРАНА
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

Подписчиков в 70 раз меньше, чем у Овечкина, а золота ЧМ – как у словаков. 8 фактов о сборной Великобритании

17:09
Подписчиков в 70 раз меньше, чем у Овечкина, а золота ЧМ – как у словаков. 8 фактов о сборной Великобритании
Сборная Великобритании по хоккею / Фото: © PressFocus/MB Media / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
А главный тренер сборной Великобритании в следующем году будет работать в одной из немецких лиг.

Вернулись в элиту спустя 25 лет

Многим, в том числе и в нашей сборной, не нравится действующая система чемпионатов мира. Слишком много проходных матчей, уровень андердогов очень низкий — это все правда. С другой стороны, если бы в IIHF решились на перемены и сократили число участников, то некоторые болельщики недополучили бы дозу адреналина. А мы бы не знали, как радуются фанаты этих мелких хоккейных стран. Весь хоккей лишился бы таких чудесных историй, которые иногда происходят в низших дивизионах. Одна из них случилась со сборной Великобритании.

Еще два года назад британцы выступали в D1B, в третьем по статусу дивизионе, где выступают национальные команды. Великобритания в 2017 году выиграла первенство и поднялась на одну ступень. Это достижение уже казалось колоссальным.

https://www.instagram.com/p/BTfQvVeBGGe/

Затем управленцы сборной наверняка ставили перед собой адекватную и реальную задачу — сохранить прописку. D1A — дивизион, куда пробились британцы, не был откровенно слабым. Например, здесь играют словенцы с Анже Копитаром. Тут же — сборная Казахстана.

Однако сборная Великобритании сотворила чудо. Они совершили невероятный камбэк в заключительной встрече. Пострадали венгры, упустившие преимущество в две шайбы за полпериода. Хозяева — матч проходил в Будапеште — не забросили буллит при счете 2:1. А ничья в основное время вывела британцев в мировую элиту. Впервые за 25 лет они оказались среди лучших.

https://www.instagram.com/p/BiISO3pHj5h/

У финнов на одно золото ЧМ больше, чем у британцев

Сейчас для сборной Великобритании любой результат на чемпионате мира будет приемлемым. Уже само попадание в Словакию кажется чем-то нереальным. Европейские зрители не слишком часто сталкивается с экзотикой на мировых форумах, но британский хоккей — это как раз нечто неизведанное. За 10 дней все, в общем-то, убедились, что команде еще нужно расти. Хуже на ЧМ-2019 смотрятся разве что итальянцы.

Фото: © Reuters

Однако были и более славные времена в истории сборной Великобритании. Она даже становилась лучшей командой мира. Правда, случилось это в далеком 1936 году. Как бы то ни было, британцы оставили позади канадцев и американцев, что спустя 83 года кажется немыслимым. Это золото остается единственным и на сегодняшний день.

По титулам они вполне могут соревноваться даже с топ-сборными. Например, финны выигрывали трофей два раза. Столько же — США. Сборная Словакии за 23 года победила на ЧМ лишь однажды, а по общему количеству медалей и вовсе уступает Великобритании. В копилке швейцарцев нет золотых наград.

Обыграли нижегородское «Торпедо»

Конечно, высоко котируют сборную Великобритании немногие. Скорее всего — только болельщики этой команды. Тем не менее даже в современной истории британцам есть чем похвастать.

К ЧМ-2019 дружина Питера Рассела готовилась усиленно. Британцы позвали на товарищеские встречи не соперника для разминки, а нижегородское «Торпедо», участника плей-офф 2019 года. Понятно, что россияне привезли в Ноттингем не сильнейший состав. Разумеется, кондиции были далекими от идеальных. И все же, это сборная Великобритании — команда, пропустившая на ЧМ-2019 за шесть матчей 38 шайб. А у «Торпедо» в составе есть многоопытные игроки, как Михаил Варнаков и Владимир Галузин.

Парни Питера Рассела не только достойно сопротивлялись, но и одолели россиян в итоге. Хозяева победили в сумасшедшей перестрелке — 5:4. Хет-трик в активе Роберта Фармера, дубль оформил Роберт Дауд.

В Англии любят не только футбол

Фото: © Reuters

Говорят, что в Англии страстные футбольные болельщики, а хоккей — не слишком популярная тема. Те, кто так думает, ошибаются. Даже товарищеская игра против «Торпедо» собрала более двух тысяч болельщиков. Довольно популярен и клубный хоккей. В предпочтении у местных фанатов «Ноттингем» и «Шеффилд». Так что неудивительно, что сборную Великобритании в Венгрии поддерживали 500 человек.

Весьма показательным является интерес не к главным лигам страны. Например, в Англии действительно следят за студенческим хоккеем. Нет сомнений, что после грандиозного подъема сборной болельщиков станет еще больше.

У Овечкина примерно в 70 раз больше подписчиков в Instagram

https://www.instagram.com/p/BnuOx-mBYEs/

Чем у всех хоккеистов сборной Великобритании. Многие британцы выступают в местном чемпионате, а их главная профессиональная лига (EIHL) не слишком известна в мире. Поэтому даже у самого известного хоккеиста сборной в Instagram меньше семи тысяч подписчиков. Лиам Кирк — единственный игрок национальной команды с официальным аккаунтом. Некоторых спортсменов вы не найдете в Instagram. У кого-то нет необходимости в соцсети, а кто-то попросту имеет мало подписчиков. Их на всю сборную приходится около 20000. У Александра Овечкина — почти полтора миллиона.

Британские хоккеисты — обычные люди

В России профессиональный спорт ассоциируется с большими деньгами. Огромные зарплаты, бешеные цены на билеты, баснословные суммы ТВ-контрактов. В Великобритании к хоккею иное отношение. Там значительно меньше тратят на хоккей, а игроки — обычные люди с непримечательными гонорарами.

Выше сказано насчет известности и социальных сетей. У многих спортсменов действительно по 700-800 подписчиков, а у официального фотографа сборной Дина Вулли — примерно 1300. Так что хоккеисты мало чем отличаются от людей других профессий. А сами игроки не боятся быть смешными и не стесняются камер, которые запечатлевают все искренние эмоции. Вот так, например, радуется вратарь Томас Мерди.

https://www.instagram.com/p/BRShgtXljFf/

Игрока сборной Великобритании задрафтовала «Аризона»

Многие, но не все игроки сборной выступают в родном чемпионате. В прошлом году Лиама Кирка под общим 189-м номером задрафтовала «Аризона». Пока что юный хоккеист развивается в юниорской лиге Онтарио, играя в составе «Питерборо». В 63 матчах Кирк набрал 47 очков (26+21). Для дебютного сезона за океаном — весьма неплохо. Возможно, скоро в Великобритании вырастет звезда, которая будет удерживать национальную команду в элитном дивизионе. Пока же Лиам учится у лучших. Если вы заинтересуетесь молодым талантом, то найдете, как он исполняет буллит в стиле Никиты Кучерова — без броска. Правда, попытка взятием не завершилась.

Главный тренер был слабым вратарем и стал тренером в 28 лет

В небольших командах огромную роль играет тренер. Питер Рассел — вероятно, главная звезда сборной Великобритании. 44-летний наставник прошел весь этот невероятный путь от третьего по счету дивизиона до элитного. Именно тренер вдохновил парней на большие свершения. А ведь карьера могла сложиться совсем по-другому.

Сборная Великобритании по хоккею / Фото: © Charles McQuillan / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Рассел был вратарем и играл в местных лигах. Чуть ли не каждый год процент отраженных бросков не достигал и 85. В результате Питер завершил игровую карьеру в 24 года, так и не добившись успеха. Зато с 2002 года он работает тренером, с 2003-го — в разных сборных Великобритании. Сейчас Рассел, пожалуй, лучший британский наставник.

Отличный показатель работы — приглашение в Германию. Со следующего сезона Рассел будет сотрудничать с «Фрайбургом». Но пока что наставник в расположении сборной, и сегодня он может сохранить Великобритании прописку в элитном дивизионе. Все решится в битве против сборной Франции. Этот матч мы показываем в прямом эфире.

Чемпионат мира. Франция - Великобритания

Читайте также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2015 — 2019 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+