«Урал» или «Арсенал» сыграет в Лиге Европы от России. Вы за кого?

Кажется, «Урал» – более надежный вариант, но нам очень интересно ваше мнение.

Кажется, «Урал» – более надежный вариант, но нам очень интересно ваше мнение.

Пока мы удерживаем шестую позицию в таблице коэффициентов, то получаем по три места в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Учитывая, что нынешний сезон был самым слабым в еврокубках за 10 лет, следующий нужно провести максимально сильно.

«Зенит» гарантировал себе групповой этап Лиги чемпионов, «Локомотив» — почти. «Краснодар», скорее всего, дебютирует в ЛЧ, начиная с 3-го раунда квалификации. «Спартак», если не провалится в последнем туре, займет четвертое место, ЦСКА — пятое. Оба московских клуба гарантировали себе Лигу Европы, однако начальная стадия 4-й и 5-й команды РПЛ зависит от финала Кубка России. Как и последняя путевка в еврокубки.

«Арсенал» уже точно не поднимется на пятое место, но и не опустится ниже шестого. Если в среду «Локомотив» проиграет в финале Кубка России, то в еврокубках впервые в истории выступит «Урал». Причем дебютирует сразу с группового этапа.

Победа «Локомотива» : 4-е место РПЛ (сейчас «Спартак») → групповой этап ЛЕ, 5-е место (сейчас ЦСКА) → 3-й квалификационный раунд, 6-е место (точно «Арсенал») → 2-й квалификационный раунд.



: 4-е место РПЛ (сейчас «Спартак») → групповой этап ЛЕ, 5-е место (сейчас ЦСКА) → 3-й квалификационный раунд, 6-е место (точно «Арсенал») → 2-й квалификационный раунд. Победа «Урала»: 4-е место РПЛ (сейчас «Спартак») → 3-й квалификационный раунд, 5-е место (сейчас ЦСКА) → 2-й квалификационный раунд, «Урал» → групповой этап



Старт в еврокубках

«Урал»: Если мыслить с точки зрения таблицы коэффициентов, то «Урал» кажется более подходящим вариантом, прежде всего потому, что его победа в Кубке гарантирует ему путевку в групповой этап. ЦСКА и «Спартаку» должно быть проще пройти квалификацию и выйти в группу. Хотя это ооочень спорный момент. Есть риск, что армейцы споткнутся об условный АИК, а «Спартак» нарвется на АЕК.

Форвард АЕКа Иван Тричковски / Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru

«Арсенал»: Ему придется начинать со второго квалификационного раунда, до группового этапа надо будет пройти три стадии. «Уфа» с мучениями прошла две, после чего вылетела от «Рейнджерс».

Опыт в еврокубках

«Урал»: Однажды в истории играл в Европе — в 1996-м в Кубке Интертото. Серьезным опытом это считать нельзя.

«Арсенал»: Никогда не играл в еврокубках.

Арендованные

«Урал»: Незначительно зависит от арендованных. Их всего трое: Стефан Страндберг («Краснодар не рассчитывает на него), Илья Жигулев (непонятно, но есть предположение, что вернется в «Краснодар») и Панюков («Зенит» почти наверняка не рассчитывает на форварда). Минимум двух футболистов «Урал» должен сохранить.

«Арсенал»: Противоположная история. Прямо сейчас «Арсенал» — идеальный кандидат на Лигу Европы: проиграл всего один матч в РПЛ весной («Краснодару»), его лидеров подтягивают в сборную, форма — потрясающая. Но, увы, летом Туле нужно будет строить новую команду.

Возможно, лучшего дриблера со времен Аршавина Зелимхана Бакаева возвращает из аренды «Спартак».

Новый игрок для Черчесова Ризуиан Мирзов принадлежит «Ростову», куда вернется в конце сезона. Впрочем, не факт, что надолго. Его хочет Семин.

Лука Джорджевич сделал все, чтобы вернуться в «Зенит». Еще и несколько раз подчеркнул свое желание играть в Питере.

Три лучших игрока команды, скорее всего, минус. Остальных, возможно, удастся сохранить. Сергей Ткачев не понадобится ЦСКА, по опорнику Кадири есть право выкупа у «Аустрии», Лесовой — важный игрок ротации в Туле, но точно не будет востребован в «Зените». По сербскому форварду Ожеговичу есть опция выкупа, но он себя совсем не проявил.

Самое сложное в случае «Арсенала» — дата вероятного старта в Лиге Европы. Второй квалификационный раунд начинается уже 25 июля. За это время нужно будет укомплектовать и перестроить команду.

Стадион

«Урал»: Играет на стадионе чемпионата мира, который будет шикарно смотреться в Лиге Европы. Вместимость — 35 тысяч зрителей.

«Арсенал»: Построен в 1959 году, реконструирован в 1996-м в соответствии с требованиями УЕФА. Вмещает 20 тысяч зрителей.

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