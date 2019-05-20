Чемпион России проиграл в финале Кубка страны по киберфутболу. Как это было. Лучшие кадры

В Москве прошла финальная стадия Кубка России по интерактивному футболу.

В Москве прошла финальная стадия Кубка России по интерактивному футболу.

Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России провели финальную часть Кубка страны в Yota Arena.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

Восемь лучших киберфутболистов страны сошлись в борьбе за Кубок и 500 тысяч рублей. Общий призовой фонд состязаний составил миллион рублей.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

По результатам квалификаций в топ-8 попали: Роберт Ufenok77 Фахретдинов (ФК «Локомотив»), Дмитрий IamKrotik Кретов (ФК «Балтика»), Андрей Timon Гурьев (Gambit Esports), Михаил Castell Ковалев (EYESPORTS), Антон klenoff Кленов, Сергей sport4ever Овдин, Сергей bux_RU Баринов и Данила Shemyakin Шемякин.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

Такое количество звезд интерактивного футбола смогло привлечь большую аудиторию. Арена была переполнена.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

В течение всего дня специально для зрителей работала полноценная спортивная комментаторская и студия аналитики. Комментировали матчи популярные блогеры Mozz и Finikland. Помощь в этом деле им оказывали профессиональные спортивные комментаторы Виктор Гусев и Роман Нагучев.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

Разобраться в тактике футбольного симулятора FIFA 19 помогали Babatumba, GoodMax и German El Classico.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

Еще до старта турнира внимание к нему было приковано из-за прошлогоднего победителя Михаила Torres Запорожца. В этом году фортуна не улыбнулась киберфутболисту, и он не сумел пробиться в финальную стадию.

Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

Путь к финалу киберспортсмены начали со стадии четвертьфиналов, по итогам которых стало известно, что Роберт Ufenok77 Фахретдинов (ФК «Локомотив») встретится с Андреем Timon Гурьевым (Gambit Esports) в полуфинале, а вторую путевку в финал разыграют Антон klenoff Кленов и Сергей bux_RU Баринов.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

В полуфинале один из лучших киберфутболистов страны Ufenok77 со счетом 1:2 уступил Гурьеву, а действующий чемпион России klenoff расправился с Бариновым (2:1).

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

200 тысяч рублей были на кону в матче за третье место. Этот приз и бронзу соревнований смог с собой увезти представитель «Локомотива», разгромивший оппонента — 3:0.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

В жарком финале Timon не оставил шансов Кленову, уверенно переиграв его со счетом 3:1.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

Таким образом, Андрей Timon Гурьев получил статус чемпиона России и 500 тысяч рублей. 300 тысяч досталось Кленову.

Фото: © Федерация компьютерного спорта России

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