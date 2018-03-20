Голый спорт. Наталья Непряева

Регулярная рубрика «Матч ТВ» продолжает знакомить вас с героинями Олимпиады в Пхенчхане.

В лыжной эстафете на Играх Наталья Непряева бежала первый этап и справилась с ним отлично, отправив Юлию Белорукову на дистанцию лидером. Напомним, в итоге наша женская команда взяла бронзу Олимпиады.

Еще в 2012 году Непряева стала третьей на пяти километрах классикой в рамках юниорского чемпионата страны. Следующий зимой она поехала в Румынию на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, откуда привезла золото в смешанной эстафете. Напарниками по команде у нее были Алексей Червоткин и Анастасия Седова, будущие звезды корейских Игр.

Пока старшее поколение сражалось на трассах олимпийского Сочи, Непряева решала свои задачи на юниорском ЧМ в итальянском Валь-ди-Фьемме. Решила успешно – золото в гонке на пять километров классикой и серебро в эстафете, где компанию ей составили Жамбалова, Белорукова и Седова. Проиграли наши девушки тогда только шведкам, а вот норвежек оставили на третьем месте. В том же сезоне состоялся дебют Непряевой на взрослом Кубке мира, но места на этапе в Лахти были далекие, что неудивительно, учитывая возраст спортсменки – восемнадцать лет.

Сезон-2014/15 прошел без крупных побед, на юниорском первенстве мира было серебро и две бронзы. Через год Наталья вернулась на трассы Кубка мира, стабильно финишируя за пределами тридцатки. Не получилось хорошо выступить и на молодежном ЧМ, куда допускали спортсменов не старше 23 лет. Лучшее место – седьмое. На чемпионате России Непряева стала пятой на десятке классикой.

Предолимпийский сезон показал медленный прогресс девушки на этапах Кубка мира: с пятидесятых мест Наталья поднялась до шестнадцатого, которое заняла в командном спринте в Тоблахе. Чемпионат России принес медаль – серебро на тридцатке классикой, проиграла только Анастасии Седовой.

В олимпийском сезоне движение вперед продолжилось. Девятое место в спринте на этапе КМ в Руке, седьмое - там же на 10 км классикой и восьмое - по итогам мини-тура, который проходил на том этапе. Дальше - больше: четвертое место в спринте на КМ в Ленцерхайде. Одинадцатый итоговой результат в «Тур де Ски». Непосредственно перед Играми - две медали с молодежного чемпионата мира в Гомсе (Швейцария): серебро в скиатлоне и бронза в спринте.

И, наконец, Олимпиада. Обидное четвертое место в классическом спринте, которое удалось перековать в бронзу эстафетной гонки, на течение и характер которой Непряева своим успешным первым этапом оказала сильное влияние.

Ранее в «Голом спорте»:

Анна Нечаевская

Юлия Белорукова

Диана Борисова

Также:

Подписывайтесь на «Голый спорт» в Телеграм

Фото: instagram.com/natali_nepryaeva